Un oso entra en un supermercado de Japón y ataca a dos clientes: “Quería irse, pero no podía, y luego se puso nervioso”

Un oso entra en un supermercado y ataca a dos clientes en Japón. (Policía de la prefectura de Gunma)

El pasado martes 7 de octubre, alrededor de las 19.35 horas, un oso de aproximadamente 1,4 metros de altura entró en un establecimiento comercial, causando varios destrozos y dos heridos. Los hechos han ocurrido en la ciudad japonesa de Numata, en la prefectura de Gunma.

El supermercado en el que irrumpió el animal estaba abierto en ese momento, por lo que cerca de unas 40 personas se encontraban en su interior. Según han explicado los medios locales en base a las informaciones de la Policía de la prefectura de Gunma, fue una de las clientas quien llamó a los servicios de emergencias alertando de que “un oso había entrado en la tienda y estaba encima de un cliente”.

Dos hombres de 69 y 76 años fueron atacados por el oso, resultando heridos. A consecuencia de esto, el cliente de mayor edad sufrió una herida en el brazo, por lo que fue trasladado al hospital. Sin embargo, ambos se encuentran ahora fuera de peligro. Tras el incidente, el animal abandonó el establecimiento y huyó hacia el sur.

Oso pardo en el bosque. (Freepik)

El ataque se ha producido en una zona con numerosos comercios y cercana a un espacio montañoso, pero el gerente de la tienda explicó a la agencia de noticias AFP que esta era la primera vez que sucedía algo así, ya que estos mamíferos nunca se habían acercado tanto. “El oso entró por la entrada principal y permaneció dentro de la tienda durante aproximadamente cuatro minutos”, aseguró, según ha recogido Arab News Japan.

“Quería irse, pero no podía, y luego se puso nervioso”, declaró. Dentro del establecimiento, varios muebles sufrieron daños: el cristal de una vitrina de pescado, en la sección de frutas... Mientras el gerente del supermercado intentaba que los clientes evacuasen la tienda de forma segura, el animal consiguió salir del establecimiento y se alejó.

Aumentan los avistamientos y ataques de osos en Japón

Según destacan los medios japoneses, en los últimos años estos avistamientos de osos salvajes en zonas residenciales se han hecho más frecuentes. Los expertos indican que este aumento se debe al cambio climático, ya que este habría alterado la floración y la polinización de las fuentes tradicionales de alimento de estos animales. Así, se habrían visto forzados a abandonar sus hábitats y a adentrarse en zonas urbanas.

Este año, de hecho, el número de muertes por ataques de oso ha alcanzado cifras récord en Japón: siete en lo que va de 2025, el número más elevado desde que comenzaron los registros en 2006. A principios de este mes, de hecho, fueron hallados dos cadáveres atribuidos a este tipo de circunstancias.

El parque natural de España en el que puedes ver osos pardos en libertad: miradores en un impresionante paisaje entre montañas.

El domingo pasado, además, un turista español de 40 años también fue atacado por un oso en una parada de autobús en Shirakawa. El hombre, que sufrió varias heridas leves en el brazo, estaba tomando fotografías cuando el animal emergió de los arbustos. Su acompañante resultó ileso.

En este municipio no se producía ataques de oso desde el año 2014, según los medios japoneses, aunque sí se han registrado una gran cantidad de avistamientos: 90 entre los meses de abril y octubre, lo que ha generado preocupación en los residentes y ha obligado a las autoridades a instalar señales y barreras para advertir a la población.