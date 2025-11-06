Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este viernes

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy viernes 7 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de luz.

Precio del servicio eléctrico

Día: 7 de noviembre

Precio de media: 68.33 euros por megavatio hora

Precio máximo: 108.37 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 33.76 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 7 de noviembre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 59.46 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 52.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 49.69 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 37.7 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 33.76 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 43.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.41 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 66.23 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 54.84 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 48.83 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 47.16 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 43.37 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 52.28 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 62.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.39 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.58 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.37 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.83 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.97 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 83.75 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.61 euros por megavatio hora.