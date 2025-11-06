España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este viernes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la luz

Guardar
La tarifa de la luz
La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy viernes 7 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de luz.

Precio del servicio eléctrico

Día: 7 de noviembre

Precio de media: 68.33 euros por megavatio hora

Precio máximo: 108.37 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 33.76 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 7 de noviembre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 59.46 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 52.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 49.69 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 37.7 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 33.76 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 43.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.41 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 66.23 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 54.84 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 48.83 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 47.16 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 43.37 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 52.28 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 62.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.39 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.58 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.37 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.83 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.97 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 83.75 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.61 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Gonzalo Bernardos, economista: “Los salarios en España son más bajos que en Alemania, pero las pensiones son superiores”

El modelo nacional otorga a los jubilados una prestación que representa el 83% de su último sueldo, una cifra que sitúa al país entre los líderes mundiales en este indicador

Gonzalo Bernardos, economista: “Los salarios

El BCE pide revisar la normativa de vivienda ante la escasez de oferta en el mercado del alquiler

Luis De Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, advierte que la escasez de viviendas en alquiler agrava la crisis inmobiliaria y las tensiones sociales, especialmente entre los jóvenes

El BCE pide revisar la

Javier de Haro, psicólogo: “Seguro que has escuchado que los abuelos solo están para mimar y consentir a sus nietos, pero es completamente falso”

El experto considera que la relación entre ambos no solo beneficia a los pequeños, sino que también supone un recurso valioso para el bienestar de los mayores

Javier de Haro, psicólogo: “Seguro

Receta de perdices en escabeche, un plato tradicional, fácil de hacer y con mucho sabor

Para conseguir que esta ave de caza absorba todos los sabores del escabeche, debemos dejarla reposando en la nevera durante al menos 24 horas

Receta de perdices en escabeche,

Cómo la alimentación influye en la salud hormonal femenina: “Las mujeres no tenemos las mismas necesidades nutricionales a los 20, 40 o a los 60 años”

Cada etapa de la vida de las mujeres requiere unos nutrientes distintos: desde los 20 hasta la menopausia

Cómo la alimentación influye en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La diferencia entre un policía

La diferencia entre un policía encubierto y un agente encubierto según un Inspector Jefe: “El sujeto no estaría cometiendo ningún delito”

La Audiencia de Barcelona absuelve al guardia urbano que disparó a un hombre sin hogar porque la acusación popular no está “legitimada” para actuar

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

Feijóo, tras formalizar Junts su ruptura con Sánchez: “¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?”

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “Los salarios

Gonzalo Bernardos, economista: “Los salarios en España son más bajos que en Alemania, pero las pensiones son superiores”

El BCE pide revisar la normativa de vivienda ante la escasez de oferta en el mercado del alquiler

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un albañil sufre un infarto agudo y la empresa lo despide por WhatsApp cinco días después: deberán readmitirlo y recibirá cerca de 10.000 euros de indemnización

Inspección del Gobierno a Amazon, Uber y Cabify: Trabajo vigilará el uso de algoritmos en las grandes empresas tecnológicas

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”