Incendio en uno de los restaurantes de los hermanos Roca: "Alivio por no sufrir ninguna desgracia humana"

La madrugada de este martes, un incendio sorprendió al restaurante Mas Marroch, propiedad de los reconocidos hermanos Roca, en Vilablareix, a unos doce kilómetros de Girona. El siniestro, que afectó la cúpula de madera del establecimiento, movilizó a los Bomberos de la Generalitat, quienes recibieron el aviso poco antes de las cinco menos cuarto de la mañana y desplegaron un operativo que incluyó diez dotaciones para contener las llamas.

Hacia las siete de la mañana, los equipos de emergencia lograron estabilizar el fuego, concentrando sus esfuerzos en proteger la masía y evitar que el incendio se propagara a otras áreas del recinto, situado en el Camí Pla del Marroch. Según informaron los Bomberos de la Generalitat, no se han registrado heridos y las causas del incendio permanecen bajo investigación. En el lugar también intervinieron efectivos de los Mossos d’Esquadra y del SEM.

El Mas Marroch, rodeado de jardines centenarios, es una masía del siglo XIII dedicada a la organización de eventos privados, banquetes y celebraciones vinculadas al prestigioso Celler de Can Roca, galardonado con tres estrellas Michelin. El recinto, gestionado por los tres hermanos, es considerado un referente en la alta gastronomía internacional.

La reacción de los hermanos Roca no se hizo esperar y, desde primera hora, compartieron un mensaje a través de la página de Instagram de Roca Events, el espacio encargado de la gestión del Mas Marroch. En la publicación, que extendieron a los tres hermanos, expresaron su agradecimiento a los equipos de emergencia: “Los Mossos y los bomberos han actuado con celeridad, eficacia y cuidado. ¡Gracias! No eran fuegos artificiales. Caños y botellas de vino con gas endógeno estallando y generando tristeza. Desesperación y resignación. Impotencia y alivio de no tener que lamentar ninguna desgracia humana. Solo materiales inflamables tangibles. Nada que no se pueda rehacer y mejorar”.

Mientras los trabajos de los bomberos continúan enfocados en la protección de la masía, la comunidad gastronómica y los seguidores del Celler de Can Roca permanecen atentos a la evolución de la situación, a la espera de que se esclarezcan las causas del incendio y se evalúen los daños materiales.

Roca Events, excelencia e innovación gastronómica

Tal y como describen a través de su página web, Roca Events representa una extensión del universo culinario de los hermanos Roca, donde la creatividad, la innovación y la atención al detalle se convierten en el eje de cada experiencia. Inspirado en la filosofía de El Celler de Can Roca, este espacio fue concebido para trasladar la esencia de la alta cocina a celebraciones y encuentros personalizados, combinando la tradición familiar con una mirada vanguardista hacia el futuro de la gastronomía.

En su cocina se refleja la herencia de tres generaciones de la familia Roca, unida al espíritu experimental que ha hecho de los hermanos un referente mundial. Roca Events diseña cada propuesta con la precisión y el cariño que caracterizan a El Celler, adaptando sus técnicas y su conocimiento a distintos formatos de banquete sin renunciar jamás a la calidad ni a la creatividad.

El proyecto busca ofrecer experiencias únicas, desde reuniones íntimas hasta grandes celebraciones, donde la gastronomía y la hospitalidad se funden para dejar una huella memorable. Con la excelencia como sello, Roca Events ha consolidado su lugar como una de las propuestas más cuidadas dentro del ecosistema culinario de los hermanos Roca.