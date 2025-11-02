España

Rafael de Paula, torero jerezano, muere a los 85 años tras 40 dedicados a la tauromaquia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y parte del ejecutivo traslada el pésame a la familia y destaca la “brillantez en su capote”

El torero jerezano Rafael de
El torero jerezano Rafael de Paula es el protagonista de la nueva obra del pintor colombiano Diego Ramos, recogida en un libro de más de "cien pinturas" y con una tirada muy limitada, de tan solo 150 ejemplares. EFE/Bernardo Rodríguez/Archivo

El torero Rafael Soto Moreno, más conocido como Rafael de Paula, muere a los 85 años por causas naturales en su ciudad natal, Jerez de la Frontera. Considerado por muchos como el maestro de la tauromaquia, acabó su carrera profesional en el año 2000, tras 40 años dedicados al mundo del toreo. Su trayectoria en este sector la inició en 1960, en la ciudad malagueña de Ronda y de la mano de Julio Aparicio, un torero sevillano de estirpe dedicada al mismo oficio.

Nacido en Jerez de la Frontera, Cádiz, un 11 de febrero de 1940, en una familia humilde del barrio de Santiago, fue hijo de Francisco Soto y Tomasa Moreno. “Siempre quise ser un torero de época, pero no pude”, explicó al diario El País en una entrevista en 2006. El motivo de no conseguirlo fueron las 10 intervenciones en quirófano por degeneración congénita del cartílago rotular, según explica este mismo periódico.

Rafael de Paula recibió la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes en 2002, así como diferentes reconocimientos dentro de la tauromaquia, como una placa en una de las paredes del coso jerezano debido a una faena que protagonizó en el año 1979. A la espera de conocer más detalles sobre cómo será el último adiós al torero, el mundo de la tauromaquia llora la pérdida de una de las grandes figuras de dedicadas al oficio.

Por lo que se sabe hasta el momento, Rafael de Paula será despedido con honores en el mismo barrio que nació, según informa el medio digital MundoToro. El próximo martes 4 de noviembre, se celebrará la misa funeral en la Iglesia de Santiago, en su ciudad natal, antes de que el torero jerezano reciba sepultura en el cementerio de Nuestra Señora de la Merced, en la misma localidad. Además, el cuerpo de Rafael de Paula será velado en el Tanatorio Mémora de Jerez, tal y como recoge el medio de comunicación dedicado a la tauromaquia.

El ejecutivo andaluz traslada el pésame a la familia del torero y destaca la “brillantez en su capote”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado el pésame a la familia del torero tras su fallecimiento este domingo. Moreno ha destacado en sus redes sociales que Rafael de Paula era “un torero de arte” con “estilo propio y la brillantez de su capote”. En este comunicado, Moreno ha resaltado que “deja su nombre grabado en la historia de la tauromaquia”.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil llevan tiempo reivindicando sus derechos laborales, la peligrosidad de su posición y las condiciones de su jubilación

Dentro del ejecutivo andaluz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, también ha expresado su “profunda tristeza”, con la que ha despedido a “un grande del arte taurino”, informa Europa Press. Sanz también ha querido recordar que al torero afirmando que “su arte, su duende y su esencia quedarán para siempre en el ruedo y en el corazón del toreo”. Por otro lado, la alcaldesa de su ciudad natal, María José García-Pelayo, ha señalado que “el cielo abre su puerta grande para recibir a un jerezano de leyenda”. Además, la primera edila ha añadido que “su legado será eterno”.

Jerez de la FronteraAndalucíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

