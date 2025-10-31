España

Dani Martín se sincera y habla de su nueva vida lejos del alcohol: “Dos años y medio sin darle al ‘drinking’”

El cantante ha acudido como invitado a ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo tema, ‘25′

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Dani Martín en 'El Hormiguero'
Dani Martín en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El cantante Dani Martín ha acudido como invitado este jueves, 30 de octubre, al plató de El Hormiguero para presentar su nuevo sencillo titulado 25, con el que celebra los veinticinco años de apoyo de su público. La participación del de San Sebastián de los Reyes ha marcado un reencuentro con Pablo Motos, anfitrión del espacio, y con la audiencia del formato en el que Dani Martín ha sido uno de los invitados que más veces ha participado a lo largo de su historia.

El lanzamiento de 25 representa para el intérprete de Cero una oportunidad de reconocer el camino recorrido junto a sus seguidores. “Vengo a dar las gracias al público por la acogida, no vengo a vender entradas”, ha expresado el exlíder de El canto del loco durante el programa, al tiempo que mostró en exclusiva un adelanto del videoclip de su nuevo trabajo. Al abordar el posible destino comercial del sencillo, Pablo Motos ha interrogado a Martín sobre su interés en las cifras. “Te veo muy contento ya, ¿mañana mirarás las escuchas?”, ha preguntado el de Requena.

Dani Martín y Pablo Motos
Dani Martín y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“No, porque ha salido Rosalía”, ha contestado, descartando esta posibilidad y haciendo referencia al nuevo lanzamiento de la artista catalana, Berghain, presentado en fechas recientes. “Nos queda admirarla, agradecerla porque nos pone en el mapa y un aplauso. Yo estoy en otra liga. Rosalía es Audrey Hepburn, y nosotros Fernando Esteso y Pajares”, ha agregado el cantante durante la transmisión. Con esta comparación, el invitado ha buscado enfatizar el impacto internacional de Rosalía y situar la actual su carrera en un espacio diferente, más vinculado a la gratitud y a la permanencia dentro del panorama musical nacional.

“¿Qué es peor?"

Durante la conversación, ha surgido el tema de los hábitos del público en los conciertos. A propósito de los cambios en la actitud de los asistentes y de los problemas que enfrentan los artistas sobre el escenario, Motos ha planteado la siguiente cuestión: “¿Qué es peor, un pabellón de gente fumando durante su concierto, o un pabellón grabando con el móvil?”. Para Martín, resulta más nocivo un espacio lleno de fumadores. “Fumar, creo que, si se puede evitar, mejor evitarlo”, ha manifestado. La alusión a la salud y al ambiente en los espectáculos musicales también ha reflejado una preocupación por la experiencia colectiva.

Dani Martín y Pablo Motos
Dani Martín y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

En otro momento de la entrevista, el conductor de televisión ha preguntado a su invitado sobre la evolución de sus peticiones de camerino desde el inicio de su carrera. El cantante ha revelado una decisión personal adoptada en los últimos años. “Llevo dos años y medio sin darle al drinking”, ha reconocido, haciendo alusión a su nueva vida sin alcohol y recordando que anunció el cambio en una aparición previa en el mismo programa.

“No pedimos nada especial cuando estamos en un concierto, llevamos nuestras cosas. Queremos que sea nuestra casita”, ha agregado el madrileño. “Llevamos nuestro vino, por si algún músico se quiere tomar una copa”, ha detallado, mencionando que actualmente sus exigencias son mínimas y se reducen a “agua, alguna tortilla casera o toallas para el equipo”.

Temas Relacionados

Dani MartínPablo MotosEl HormigueroGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasTelevisión EspañaAtresmediaAntena 3

Últimas Noticias

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

El banco también ha comunicado a sus accionistas que abonará el próximo 7 de noviembre un diviendo a cuenta equvalente al 40% del beneficio del primer semestre, de 0,1679 euros brutos por título

Caixabank gana 4.397 millones de

La berenjena, la hortaliza aliada del corazón que regula el tránsito intestinal y es baja en calorías

Desde la moussaka griega a rebozadas con miel, esta hortaliza ha encontrado su hueco en la gastronomía internacional

La berenjena, la hortaliza aliada

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca sigas siendo amigo de tu ex después de una ruptura”

La experta señala que, aunque se disfrace de amistad, detrás suele seguir presente la ilusión de volver a comenzar la relación amorosa

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca sigas

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 31 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,53 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Estado de las reservas del

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

El fallo establece que las decisiones tomadas para resolver el enfrentamiento fueron ajustadas a derecho y respalda el mecanismo elegido para repartir los réditos del desarrollo inmobiliario

La justicia avala que los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia avala que los

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la DANA que sigue el rastro de todas las evidencias de lo que pasó el 29 de octubre para no dejar escapar a Carlos Mazón

La Universidad Complutense reconoce en un documento que algunos de sus edificios no tienen sistema de detección de incendios y que alumnos y personal están “sin protección”

ECONOMÍA

Caixabank gana 4.397 millones de

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados ya cuesta de media en España 223.000 euros, tras subir 34.000 euros en un año

El mercado laboral cierra sus puertas a la generación Z: las ofertas de primeros empleos caen casi un 30% y uno de cada tres se arrepiente del sector elegido

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”