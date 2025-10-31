Dani Martín se sincera y habla de su nueva vida lejos del alcohol: “Dos años y medio sin darle al ‘drinking’”

Dani Martín en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El cantante Dani Martín ha acudido como invitado este jueves, 30 de octubre, al plató de El Hormiguero para presentar su nuevo sencillo titulado 25, con el que celebra los veinticinco años de apoyo de su público. La participación del de San Sebastián de los Reyes ha marcado un reencuentro con Pablo Motos, anfitrión del espacio, y con la audiencia del formato en el que Dani Martín ha sido uno de los invitados que más veces ha participado a lo largo de su historia.

El lanzamiento de 25 representa para el intérprete de Cero una oportunidad de reconocer el camino recorrido junto a sus seguidores. “Vengo a dar las gracias al público por la acogida, no vengo a vender entradas”, ha expresado el exlíder de El canto del loco durante el programa, al tiempo que mostró en exclusiva un adelanto del videoclip de su nuevo trabajo. Al abordar el posible destino comercial del sencillo, Pablo Motos ha interrogado a Martín sobre su interés en las cifras. “Te veo muy contento ya, ¿mañana mirarás las escuchas?”, ha preguntado el de Requena.

“No, porque ha salido Rosalía”, ha contestado, descartando esta posibilidad y haciendo referencia al nuevo lanzamiento de la artista catalana, Berghain, presentado en fechas recientes. “Nos queda admirarla, agradecerla porque nos pone en el mapa y un aplauso. Yo estoy en otra liga. Rosalía es Audrey Hepburn, y nosotros Fernando Esteso y Pajares”, ha agregado el cantante durante la transmisión. Con esta comparación, el invitado ha buscado enfatizar el impacto internacional de Rosalía y situar la actual su carrera en un espacio diferente, más vinculado a la gratitud y a la permanencia dentro del panorama musical nacional.

Durante la conversación, ha surgido el tema de los hábitos del público en los conciertos. A propósito de los cambios en la actitud de los asistentes y de los problemas que enfrentan los artistas sobre el escenario, Motos ha planteado la siguiente cuestión: “¿Qué es peor, un pabellón de gente fumando durante su concierto, o un pabellón grabando con el móvil?”. Para Martín, resulta más nocivo un espacio lleno de fumadores. “Fumar, creo que, si se puede evitar, mejor evitarlo”, ha manifestado. La alusión a la salud y al ambiente en los espectáculos musicales también ha reflejado una preocupación por la experiencia colectiva.

En otro momento de la entrevista, el conductor de televisión ha preguntado a su invitado sobre la evolución de sus peticiones de camerino desde el inicio de su carrera. El cantante ha revelado una decisión personal adoptada en los últimos años. “Llevo dos años y medio sin darle al drinking”, ha reconocido, haciendo alusión a su nueva vida sin alcohol y recordando que anunció el cambio en una aparición previa en el mismo programa.

“No pedimos nada especial cuando estamos en un concierto, llevamos nuestras cosas. Queremos que sea nuestra casita”, ha agregado el madrileño. “Llevamos nuestro vino, por si algún músico se quiere tomar una copa”, ha detallado, mencionando que actualmente sus exigencias son mínimas y se reducen a “agua, alguna tortilla casera o toallas para el equipo”.