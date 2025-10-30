La nueva vida de Koldo García entre kiwis y aguacates: el exasesor de Ábalos se dedica a la agricultura en Alicante

Koldo García en una imagen de archivo (EUROPA PRESS).

De los pasillos del poder a las madrugadas entre invernaderos. Koldo García Izaguirre, quien fuera chófer y más tarde asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha cambiado radicalmente de vida. Lejos de la política y del foco mediático, pasa ahora sus días cultivando fruta tropical en la provincia de Alicante, donde ha encontrado un refugio provisional frente a la investigación que mantiene abierta el Tribunal Supremo.

El exasesor está siendo investigado junto a Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto cobro de comisiones irregulares en contratos públicos. Sin embargo, mientras el proceso judicial continúa, Koldo García ha decidido centrarse en el trabajo físico y en la vida rural. Según vídeos a los que ha tenido acceso el diario ABC, dedica la mayor parte de sus jornadas a cuidar sus dos fincas, situadas en la Marina Baja, donde cultiva pitaya, kiwi, aguacate, fruta de la pasión y olivos.

Su rutina comienza antes del amanecer. A las cinco de la mañana ya está entre plantas, revisando el riego y preparando la recolección. Luego dedica varias horas a clasificar y distribuir sus productos a fruterías de la zona, dentro de un modelo de venta directa que él mismo gestiona. “De aquí saco un dinero que me viene muy bien”, asegura al citado medio. La pitaya —conocida como fruta del dragón— se ha convertido en su principal fuente de ingresos: vende cada caja a unos 22 euros, y los plantones a tres euros la unidad.

Koldo García, en 'Mañaneros 360'. (RTVE)

El cambio de vida no ha sido menor. Koldo García afirma haber perdido 18 kilos desde que se dedica a las tareas agrícolas, un desgaste físico que compensa con ejercicio diario. Según su entorno, el trabajo en el campo le sirve para “despejar la cabeza” y mantenerse alejado de la tensión judicial.

Pero su conexión con la tierra no es nueva. En un reportaje emitido por El programa de Ana Rosa, recordó que su padre lo llevaba de joven a trabajar junto a él en La Rioja. “Mi padre me llevaba a trabajar con él en La Rioja, recogiendo viñedos. Ahí aprendí”. Esa experiencia, sostiene, le ha ayudado ahora a adaptarse a una rutina exigente, en la que el esfuerzo manual sustituye las horas de oficina.

El ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García ha llegado al Tribunal Supremo (TS) entre gritos de "corrupto", después de que el instructor del caso, Leopoldo Puente, rechazara su último intento de posponer la comparecencia de este lunes a las 12:00 horas, propiciada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en una presunta trama de amaño de obra pública. (Fuente: EUROPAPRESS).

Una vida a la espera de sentencia

Aun así, su nueva vida rural no lo libra de la presión mediática ni de las citaciones judiciales. El pasado 16 de octubre, García tuvo que desplazarse a Madrid para declarar ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente. El juez investiga las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detectó “ingresos opacos e irregulares” vinculados a su patrimonio y al del exministro Ábalos. En esa ocasión, el exasesor se acogió a su derecho a no declarar. Mantiene las medidas cautelares de retirada de pasaporte y comparecencias periódicas, aunque el juez descartó la prisión provisional.

Mientras tanto, su defensa ha solicitado al alto tribunal que identifique a los agentes de la Guardia Civil que consultaron bases de datos policiales sobre él, con la intención de aclarar si fue objeto de un seguimiento irregular antes de que estallara el conocido ‘caso Koldo’.