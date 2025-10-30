España

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El CD Cieza venció al Córdoba CF para continuar con vida en la competición copera

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Antonio Díaz 'El Mago Pop'
Antonio Díaz 'El Mago Pop' durante el estreno de su espectáculo en el teatro Barrymore de Nueva York

En los últimos años, algunos personajes mediáticos del mundo del entretenimiento se han comenzado a convertir en propietarios y a adquirir participaciones en equipos de fútbol. En la mayoría de los casos suelen ser acciones minoritarias o patrocinios, como es el caso de Ed Sheeran en el Ipswich Town, que ha realizado ambas.

El caso más conocido en el mundo del fútbol reciente es el de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Ambos adquirieron el Wrexham AFC por unos dos millones de libras y desde entonces el equipo ha ascendido desde la quinta a la segunda categoría inglesa, con aspiraciones de seguir creciendo.

En España también se están comenzando a ver estos fenómenos, sin ir más lejos están los ejemplos de Ibai Llanos o del Mago Pop, cuyo equipo, el CD Cieza ha conseguido eliminar al Córdoba CF de la Copa del Rey.

Accionista mayoritario desde 2020

Antonio Díaz Cascajosa, mejor conocido como ‘El Mago Pop’, es un ilusionista y productor español, popular por tener un programa propio emitido en más de 150 países en el canal de televisión Discovery Channel y estar considerado como uno de los mejores magos del mundo.

El ilusionista catalán mantiene fuertes vínculos familiares con el pueblo murciano de Cieza y su equipo de fútbol, ya que además de tener padre ciezano, su tío Quevedo fue uno de los jugadores más destacados dentro de la historia del CD Cieza, club del que es máximo accionista desde el año 2020.

El CD Cieza celebrando una
El CD Cieza celebrando una victoria esta temporada (X / @cdcieza_)

Actualmente, el CD Cieza milita en la Tercera RFEF, en el grupo XIII correspondiente a la Región de Murcia. El conjunto espartero marcha en primera posición con 19 puntos conseguidos en 8 jornadas de liga, y sueña con lograr el ascenso a Segunda RFEF, que no pudieron lograr la temporada anterior.

Grandes metas

‘El Mago Pop’ acudió hace unos meses al podcast ‘The Wild Project’ presentado por el youtuber Jordi Wild, donde repasó sus grandes momentos y los trucos de magia más exitosos. Una vez allí, el mago más taquillero de Europa comentó los objetivos ambiciosos del club del que es accionista mayoritario.

Díaz se mostró bastante ilusionado y optimista con el proyecto del equipo: “Han hecho una temporada muy buena, a ver si hacen un poco de magia y ascienden”. No pudo ser en esa ocasión, pero el mago sueña en grande con el conjunto ciezano: “Nuestro objetivo es llegar a segunda o primera división”, subrayó.

Las polémicas en la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid

Esta temporada, además del gran rendimiento hasta el momento en liga, con el objetivo del ascenso en mente, también se han permitido la licencia de soñar en la Copa del Rey tras su victoria el pasado miércoles ante el Córdoba CF. El conjunto murciano venció por 1-0 al equipo de Segunda División, tres categorías por encima, que les da paso a la segunda ronda de esta competición.

El Cieza venció con ímpetu, ganas y corazón, con esas tres armas se deshizo del equipo andaluz que no estuvo a la altura para conseguir el billete hacia la siguiente eliminatoria. A eso se suma el golazo en los minutos finales de Rafa Ortiz, que marcó un gol histórico en el estadio de La Arboleja. Tras el pitido final, el conjunto de la quinta categoría del fútbol español, celebró a lo grande su pase. Ahora, el equipo del ‘Mago Pop’ esperará al sorteo para conocer a su próximo rival, ante el que intentarán realizar otra gesta mágica que les permita seguir soñando.

Temas Relacionados

Copa del ReyCD CiezaMago PopFútbolFútbol EspañaReal Federación Española de FútbolEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez sorprende al lucir unas gafas en su comparecencia en el Senado por el Caso Koldo: de firma francesa y de más de 250 euros

Es la primera vez que vemos al presidente del Gobierno llevando este complemento públicamente

Pedro Sánchez sorprende al lucir

Cocituber desayuna en la estación de Atocha y enseña la cuenta de una “estafa”: “La tortilla, por supuesto, congelada”

El divulgador de contenido informa sobre lo precios prohibitivos y la mala calidad de la comida en la estación de Atocha

Cocituber desayuna en la estación

¿Cepillo eléctrico o manual? Un dentista despeja la duda: “Gana por goleada”

Rober, conocido en redes por compartir consejos sobre salud dental, explica por qué el cepillo eléctrico es más eficaz

¿Cepillo eléctrico o manual? Un

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

El aumento del precio de la vivienda y la existencia de cláusulas abusivas dificulta los pagos a muchos propietarios, que recurren a quitas, daciones o reestructuraciones para evitar perder su casa

Eli Defferary, gestora financiera, sobre

Receta de pan de muerto, un dulce lleno de historia y tradición para celebrar el Día de Muertos

Esta deliciosa receta de pan dulce encuentra sus orígenes en la época prehispánica, cuando se elaboraba como ofrenda en rituales en honor a los fallecidos

Receta de pan de muerto,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

60 autocaravanas se instalan ilegalmente

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | El presidente defiende la actuación del PSOE en lo que denomina como una “comisión de difamación”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

Un hombre condenado por acoso laboral denuncia a su abogada por no presentar un recurso de apelación a tiempo y se lo desestiman

El Gobierno de Ayuso prescinde de los 23 trabajadores que atienden a los contribuyentes madrileños: “Nos echan con 25 años de experiencia, la Comunidad ha infringido la ley muchos años”

ECONOMÍA

Eli Defferary, gestora financiera, sobre

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la luz impulsa la inflación hasta el 3,1% en octubre, pese al abaratamiento de la gasolina

Somos los más frioleros de Europa: ponemos la calefacción a más de 21 grados pese a tener inviernos más cálidos que Alemania o Suiza

DEPORTES

El exjugador de la NBA

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”