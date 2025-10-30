Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales buscados por agredir sexualmente a menores.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos personas buscadas internacionalmente, condenadas por agresión sexual a menores en Perú y Costa Rica. Estos arrestos forman parte de la operación ‘Peluche’, que tras un año ha sumado 35 detenciones de prófugos relacionados con delitos graves de pederastia.

El primer caso involucra a un hombre buscado por las autoridades de Perú por agresiones sexuales prolongadas contra una menor con discapacidad intelectual, que era hermana de su pareja. El segundo detenido estaba reclamado por las autoridades de Costa Rica por aprovecharse sexualmente de una mujer empujándola al consumo de bebidas alcohólicas.

Ambos arrestados contaban con reclamaciones internacionales de la Interpol. Sus casos se suman a las investigaciones que han permitido identificar y localizar a 35 prófugos relacionados con delitos sexuales similares. Hace un año, comenzó esta iniciativa que busca mejorar la coordinación en la persecución de estos crímenes.

Pederastas detenidos en Madrid

La investigación reveló que el primero de estos dos fugitivos accedía a la casa de la víctima desde el techo de una vivienda vecina, donde aprovechaba para ganarse su confianza. Le regalaba dulces y veía películas con ella antes de iniciar una cadena de visitas en las que finalmente cometió los abusos, algunos de los cuales llegó a grabar con su teléfono móvil.

Estas grabaciones fueron descubiertas por la pareja del agresor, que pudo identificar a la menor. Al ser preguntada, la víctima reconoció los abusos que había soportado durante años. La alerta llegó a Interpol, que emitió una solicitud internacional culminando con la detención en Fuenlabrada el 10 de octubre.

En el otro caso, las autoridades de Costa Rica reclamaban a un hombre que usó el parentesco y la ingesta de alcohol para situar a la menor en una situación vulnerable. Tras consumir bebidas alcohólicas en Colón, la llevó a un motel en San Antonio de Belén, donde cometió la agresión sexual. La Policía Nacional localizó y detuvo al sospechoso en Aranjuez el 14 de octubre.

Policía Nacional (Elena Fernández - Europa Press)

Operación internacional

La ‘Operación Peluche’ suma un total de 35 detenidos en un año, que se reparten por diversos lugares del mundo, exigiendo la cooperación entre los cuerpos policiales de cada país. En el transcurso de estas actuaciones, los equipos de la Policía Nacional han resuelto otros casos de relevancia, mostrando la efectividad de la colaboración internacional contra delitos sexuales graves cometidos contra menores.

En Granada, agentes lograron localizar y detener a un fugitivo buscado por Alemania por agresión sexual y lesiones graves contra una mujer en 2022. El hombre se ocultaba en una comuna situada en una zona boscosa y de difícil acceso. La coordinación entre los equipos de búsqueda españoles y alemanes permitió su arresto tras un exigente trabajo de seguimiento en el terreno.

Las actuaciones de la operación ‘Peluche’ han reforzado las capacidades policiales para la persecución de delincuentes considerados prioritarios por la gravedad de sus delitos, en particular, aquellos vinculados a la explotación y el abuso sexual de menores. Este delito se ha convertido en un objetivo prioritario de lucha.