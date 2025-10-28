España

Predicción del estado del tiempo en Málaga para este 28 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Malaga)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 28 de octubre en Málaga.

En Málaga se pronostica una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 66% durante el día y del 70% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 80% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 1.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

“El terral” en Málaga

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

MálagaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Barcelona: la previsión meteorológica para este 28 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Barcelona: la previsión meteorológica para

¿Cuál es la temperatura promedio en Madrid?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Chenoa anuncia la gira de ‘OT 2025′ en pleno ecuador de la edición: lo que se sabe hasta el momento

La organización ha activado la inscripción para la preventa de entradas

Chenoa anuncia la gira de

Laura Pausini, invitada “casi Infinity” en ‘El Hormiguero’ por su programa 3.000: risas, nostalgia y una gira mundial que empezará en Pamplona

Pablo Motos recordó su debut “colgado del revés” en televisión tras 20 años ininterrumpidos y trajo de invitada a la cantante italiana, que suma ya 18 visitas al programa

Laura Pausini, invitada “casi Infinity”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre deshereda a su

Un hombre deshereda a su hija y a su nieto por sentirse “emocionalmente abandonado” y designa como herederas a sus vecinas: la Justicia reconoce la herencia legítima al nieto

Cinco coches japoneses que no deberías comprar: “Terriblemente decepcionante”

La Justicia obliga a un viudo a indemnizar a sus nietos por fingir que usaba la vivienda de su difunta esposa y no compartirla con ellos: el detective descubrió que vivía con otra mujer

Qué día se celebran las elecciones anticipadas en Extremadura: María Guardiola anuncia de urgencia la fecha

Puigdemont confirma la ruptura con el Gobierno de Sánchez: “No ha habido resultados suficientes. Al contrario, hemos reculado”

ECONOMÍA

Resultados de la lotería 6/49:

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 octubre

El registro único da resultados: Airbnb elimina más de 2.300 anuncios de pisos ilegales de alquiler turístico en Mallorca

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

DEPORTES

Fernando Alonso carga contra la

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él