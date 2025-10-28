España

Los técnicos sanitarios convocan cuatro días de huelga nacional: “Es una tomadura de pelo de más de 40 años”

Los sindicatos no descartan ir “más allá” de la huelga indefinida si no se reconocen sus reivindicaciones

Por Lydia Hernández Téllez

Imagen de archivo: Varios manifestantes, con batas blancas, en la marcha de Técnicos Superiores Sanitarios para reclamar el Grado Universitario, en el Ministerio de Sanidad, a 5 de marzo de 2022, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

Los sindicatos y organizaciones representantes de los técnicos superiores sanitarios (TSS) han convocado cuatro días de huelga nacional los próximos 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre para exigir “medidas urgentes y reales” que resuelvan su situación formativa y salarial.

La convocatoria llega después de la cancelación de la jornada de paros el pasado 16 de junio, decisión tomada después de alcanzar una serie de acuerdos con el Ministerio de Sanidad. “Ante la falta de cumplimiento” por parte del equipo de Mónica García, los TSS se han visto avocados a la huelga, esta vez de cuatro días, con una gran manifestación en Madrid que pasará por las sedes del Ministerio de Hacienda “que no nos paga”, el Ministerio de Educación “que no nos hace caso” y el Ministerio de Sanidad “que nos ignora, nos vapulea y nos engaña”.

Mejores retribuciones y una formación más completa

Los Técnicos Superiores Sanitarios son los profesionales responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos entre otros, así como los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades. Pese a su formación de grado superior, estos sanitarios reciben una retribución inferior a la marcada por el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP): si bien la norma marca que este nivel educativo se recoge en el grupo funcionarial B, dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) se les paga por debajo, como graduados de Bachillerato.

Más allá de los conflicto salariales, las organizaciones han recordado que “somos el único país de sociedades avanzadas que, para estos profesionales, destina una formación deficiente de dos años, sin la posibilidad de asimilar todos los avances científicos y tecnológicos”, ha asegurado Juan Carlos Rodríguez Pérez, presidente de la Asociación Española de Técnicos Sanitarios (Aetel). “Tenemos una titulación que no es compatible en ningún sitio del mundo”, ha recalcado.

Laboratorio clínico, donde trabajan algunos
Laboratorio clínico, donde trabajan algunos TSS. (Europa Press)

Su última reunión con el Ministerio de Sanidad les dio esperanzas, pues “era la primera vez en 40 años” que la administración parecía darles la razón, ha declarado Juan Felipe Rodríguez, Presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la publicación del borrador del Estatuto Marco cayó como un jarro de agua fría: de todos los acuerdos supuestamente alcanzados con el ministerio, solo se mantenía uno, referente a la clasificación profesional y que García ya ha recalcado que no vendrá acompañada de aumento salarial.

La huelga en esta ocasión va dirigida tanto al Sistema Nacional de Salud como al Ministerio de Hacienda, que en los últimos 18 años no ha ajustado su retribución; y al Ministerio de Educación, que mantiene una formación, a su juicio, “deficiente” para los TSS. “Es una tomadura de pelo de más de 40 años”, ha asegurado Rodríguez, que afirma que irán “más allá de la huelga indefinida” si no se cumplen sus reivindicaciones.

Sabemos el daño que vamos a causar, porque somos trabajadores en servicios esenciales”, ha confesado Francisco Javier Montero, Secretario General de SIETeSS. “El prejuicio de la ciudadanía es considerable, pero la situación no nos deja más”, ha añadido.

Conflicto por los servicios mínimos

Los representantes sindicales han calificado de “vergonzoso” la fijación de los servicios mínimos por parte de las comunidades autónomas para las cuatro jornadas de huelga. Como ejemplo, han señalado a la Comunidad Valenciana, donde “han sacado unos mínimos totalmente sin pactar”, ha asegurado Rodríguez, que insiste en que esta estrategia se ha repetido en otras regiones.

“No quieren que la huelga sea un éxito”, ha aseverado el presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, que señala que se han denunciado estos servicios mínimos al Tribunal Superior de Justicia valenciano.

