Las lágrimas de Miri y Jessica Bueno en ‘Supervivientes All Stars’ al enfrentarse a su mayor reto: “Lo que hace el hambre”

El concurso de Telecinco ha vivido una de sus pruebas clave, ‘la mesa de las tentaciones’, donde los participantes se han atrevido a todo a cambio de comida

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado a La mesa de las tentaciones'. (Mediaset España)

Una de las noches más esperadas de Supervivientes All Stars llegaba a Honduras con la temida mesa de las tentaciones, un clásico que pone a prueba los límites y el apetito de los concursantes. Laura Madrueño, convertida por una noche en improvisada peluquera, fue la encargada de lanzar las irresistibles y dolorosas propuestas.

La primera en enfrentarse al reto fue Jessica Bueno, que debía decidir entre mantener su larga melena o conseguir un banquete de hamburguesa gigante con arroz con leche. Tras minutos de dudas y lágrimas, la modelo acabó cediendo.

“Es muy sagrado para mí, es mucho”, decía antes de aceptar el trato. Sentada ante Laura Madrueño, no podía evitar los nervios: “Ay Dios mío, me voy a ir de aquí feísima… Córtamelo recto, pero no más”.

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado a La mesa de las tentaciones'. (Mediaset España)

El corte, de unos 25 centímetros, la dejó visiblemente afectada. “Mis hijos no me van a reconocer”, confesaba entre lágrimas, mientras Madrueño trataba de consolarla: “Estás guapísima, de verdad. Tus hijos estarán orgullosos de ti después de 50 días aquí”.

Miri Pérez-Cabrero también cede a la tentación

A continuación llegó el turno de Miri Pérez-Cabrero, que juraba no tocar su pelo “por nada del mundo”. Pero el hambre y la promesa de una tarta de chocolate y una hamburguesa pudieron más. A cambio de 30 centímetros de melena y una llamada con su padre, Miri terminó accediendo, aunque rechazó el reto final de cortarse aún más.

“Son muchos años de crecimiento. Papá, te quiero, lo siento”, decía entre lágrimas mientras Madrueño empuñaba las tijeras. Jorge Javier Vázquez, desde el plató, le dedicaba un guiño: “Estás mucho más guapa con este nuevo look”.

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado a La mesa de las tentaciones'. (Mediaset España)

La última en sentarse frente a Laura Madrueño fue Adara Molinero, dispuesta a Alba con queso. Primero aceptó quemar su objeto personal, una toalla con dedicatorias de sus seres queridos, pero cuando la presentadora le ofreció cortarse el pelo por hablar con su pareja, el futbolista Víctor Romero, se derrumbó.

“No me hagáis esto, el pelo no, por favor”, suplicaba. Finalmente, tras una tensa negociación, accedió a recortar solo 10 centímetros a cambio de dos trozos del ansiado bocadillo y un pedazo de tarta de chocolate. “Desde abajo, por favor… La que estoy liando, Dios mío”, gritaba entre risas y llanto mientras caían los mechones.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El sacrificio del sector masculino

También hubo hueco para el humor con Tony Spina y Carlos Alba, que mostraron su lado más atrevido. Tony aceptó depilarse las axilas, pasearse en taparrabos hasta el jueves y hacerse una cresta a cambio de pasta carbonara y arroz con leche.

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado a La mesa de las tentaciones'. (Mediaset España)

Por su parte, Carlos se despidió de su barba, que no tocaba desde 2019, y se rapó el pelo para disfrutar de una bandeja de nuggets y patatas fritas, además de una llamada con su mujer.

