“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

El agente explica dos alternativas disponibles en el móvil para evitar el spam telefónico

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Vídeo de la Policía para
Vídeo de la Policía para evitar el spam telefónico (TikTok / @Policia)

Un quebradero constante de cabeza para los usuarios de telefonía son la decenas de llamadas ‘fantasma’ que reciben y que en la mayoría de ocasiones tienen fines publicitarios o nadie contesta una vez se descuelga el teléfono.

Este fenómeno también se conoce como “spam telefónico”, que consiste básicamente en llamadas no deseadas que suelen tener fines comerciales, publicitarios o de estafa, y que a menudo se realizan masivamente. Además, en la mayoría de ocasiones se realizan desde números privados o sin un identificador visible, por lo que la percepción de los usuarios suele ser tender a la duda.

Es por ello que todos aquellos que a diario reciben estas llamadas busquen soluciones para evitarlas y no tener una molestia innecesaria todos los días. En relación a este fenómeno, desde la Policía Nacional han publicado un vídeo en sus redes sociales (@policia) en el que explican dos opciones para evitar el spam telefónico en los modelos iPhone.

Solicitar motivo de llamada

“Ahora sí, podría ser el adiós definitivo al spam telefónico”, inicia el vídeo en el que van a explicar como lidiar con estas llamadas. “Si activas esta opción en tu iPhone, no volverás a escuchar ni una sola llamada de números desconocidos ni ocultos”, destaca el agente.

La primera de las dos opciones que va a presentar consiste en activar “Solicitar motivo de llamada”. Poniendo en marcha esa opción, cada vez que se produzca la llamada de un número oculto o que no se tenga guardado en la agenda, el móvil no sonará, y la persona que llame escuchará lo siguiente: “Hola, graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible”, aclara el vídeo con un fragmento en el que incorpora la propia voz que emite el iPhone tras este proceso.

“Después podrás leer la transcripción del mensaje que te deje la persona que te está llamando, y entonces, serás tú quien decida si contestar o no esa llamada”, explica el policía.

Silenciar

La otra opción para evitar estas llamadas molestas pasa por silenciar. Si se activa, el móvil nunca más volverá a sonar cuando llamen esos números ocultos o desconocidos. “Nunca más volverá a sonar”, destaca el agente. Sin embargo, a diferencia de la primera alternativa, en este caso no se podrá contestar nunca a esas llamadas, ya que irán directamente al buzón de voz, tal y como determina la Policía. Además, vuelven a destacar que estas soluciones solo están disponibles para los usuarios que dispongan de iPhone.

Esta odisea de las llamadas ‘spam’ es frecuente para muchos españoles. El 36,5% de los usuarios afirma que recibe más llamadas comerciales no consentidas que antes de las medidas aprobadas por el Gobierno, y un 36,3 indica que le llega una cantidad similar de ellas, según una encuesta realizada por Facua. En este aspecto, solo el 26,2% de los consumidores asegura que recibe menos llamadas de este estilo.

Bloqueadas 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS fraudulentos con el plan antiestafas.

Desde esta organización sugieren que no se ha conseguido reducir el número de llamadas desde que se aplicara la iniciativa del Gobierno para bloquear las llamadas comerciales desde móviles en febrero, ya que se han movido a número fijos y ha aumentado el número de empresas que se dedican a ello. Por ello, instan a las autoridades a actuar con bloqueos y sanciones ante estas prácticas.

Según los datos recogidos por la encuesta de Facua, los servicios que más se ofertan en estas llamadas con los de electricidad y telecomunicaciones y abogan por aplicar multas a quienes se benefician de estos fraudes para captar clientes y hacer negocios. Sin embargo, por el momento estas llamadas seguirán su ritmo habitual, pero con los consejos de la Policía, los usuarios de iPhone podrán bloquearlas y olvidarse de ellas.

