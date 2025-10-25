La infanta Sofía deslumbra con su look otoñal en la visita al Pueblo Ejemplar 2025: jeans rectos y jersey blanco

La reina Letizia y la infanta Sofía a su llegada este sábado a Valdesoto, en el concejo de Siero, junto al rey Felipe VI y la princesa de Asturias que entregará el Premio al Pueblo Ejemplar(EFE/ Ballesteros)

La Familia Real española ha afrontado una semana marcada por compromisos institucionales en el Principado de Asturias. Los reyes, Felipe VI y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se desplazaron hasta Oviedo para participar en una de las jornadas más relevantes del calendario familiar: la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Además de la heredera al trono, la benjamina de la familia ha sido una de las grandes protagonistas de estos galardones.

Durante la ceremonia, la joven captó la atención al optar por un vestido burdeos con transparencias, una elección destacada para este gran día. La preferencia de Sofía por estilismos diferentes se ha hecho patente también en la actividad posterior, durante la cual los royals españoles han visitado el Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, un título que este año ha recaído en Valdesoto, en el concejo de Siero.

Para la jornada de este sábado, 25 de octubre, la infanta Sofía ha elegido un conjunto cómodo y funcional. De esta manera, ha optado por llevar unos vaqueros claros de corte recto combinados con un jersey de punto fino en color blanco. El rasgo más llamativo de su atuendo ha sido la chaqueta: una prenda gris marengo, con cuello solapa, cruzada y de manga larga, apropiada para la jornada y versátil para su uso durante el otoño. El estilismo de la royal española ha subrayado su preferencia por piezas modernas y cómodas adaptadas a diferentes contextos, manteniendo un estilo acorde con la naturaleza del acto.

La infanta Sofía ha completado su look con unos botines marrones, logrando un equilibrio entre funcionalidad y estilo para una visita de estas características. Además, la apuesta por una paleta cromática cálida y otoñal ha reforzado el aspecto de proximidad y senderismo campestre.

La princesa Leonor y la infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al ‘Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

La jornada en Valdesoto tuvo lugar tras la celebración de la gala de los Premios Princesa de Asturias y supuso la entrega efectiva del galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Este reconocimiento, otorgado a Valdesoto en el municipio de Siero, premia el esfuerzo común por preservar tradiciones ancestrales y reforzar el tejido social del entorno. El jurado de la Fundación Princesa de Asturias justificó la elección señalando el “compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada”.

El ambiente en la parroquia se ha caracterizado por una marcada expectación e ilusión entre los vecinos, que habían preparado la jornada durante semanas. El objetivo de la comunidad ha sido mostrar a la Familia Real su entorno y las prácticas culturales que definen la identidad del municipio. La presencia del rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía ha servido de respaldo institucional y ha permitido un contacto directo con los habitantes de Valdesoto.

La familia real en su visita al Pueblo Ejemplar 2025 (EFE / Ballesteros)

La estancia de la Familia Real en la parroquia vino acompañada de muestras de afecto y cercanía entre los asistentes, reflejadas tanto en la recepción como en los distintos actos del recorrido. La visita ha puesto en valor la capacidad de Valdesoto para preservar sus rituales y asociaciones tradicionales sin detener los procesos de modernización y renovación comunitaria. Para los vecinos, la jornada ha constituido un momento relevante que fortaleció el vínculo entre la Casa Real y la sociedad civil asturiana.