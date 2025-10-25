España

La infanta Sofía deslumbra con su look otoñal en la visita al Pueblo Ejemplar 2025: jeans rectos y jersey blanco

La benjamina de los reyes Felipe VI y Letizia ha acaparado todas las miradas con su ‘look’ en Valdesoto

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
La reina Letizia y la
La reina Letizia y la infanta Sofía a su llegada este sábado a Valdesoto, en el concejo de Siero, junto al rey Felipe VI y la princesa de Asturias que entregará el Premio al Pueblo Ejemplar(EFE/ Ballesteros)

La Familia Real española ha afrontado una semana marcada por compromisos institucionales en el Principado de Asturias. Los reyes, Felipe VI y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se desplazaron hasta Oviedo para participar en una de las jornadas más relevantes del calendario familiar: la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Además de la heredera al trono, la benjamina de la familia ha sido una de las grandes protagonistas de estos galardones.

Durante la ceremonia, la joven captó la atención al optar por un vestido burdeos con transparencias, una elección destacada para este gran día. La preferencia de Sofía por estilismos diferentes se ha hecho patente también en la actividad posterior, durante la cual los royals españoles han visitado el Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, un título que este año ha recaído en Valdesoto, en el concejo de Siero.

Para la jornada de este sábado, 25 de octubre, la infanta Sofía ha elegido un conjunto cómodo y funcional. De esta manera, ha optado por llevar unos vaqueros claros de corte recto combinados con un jersey de punto fino en color blanco. El rasgo más llamativo de su atuendo ha sido la chaqueta: una prenda gris marengo, con cuello solapa, cruzada y de manga larga, apropiada para la jornada y versátil para su uso durante el otoño. El estilismo de la royal española ha subrayado su preferencia por piezas modernas y cómodas adaptadas a diferentes contextos, manteniendo un estilo acorde con la naturaleza del acto.

La infanta Sofía ha completado su look con unos botines marrones, logrando un equilibrio entre funcionalidad y estilo para una visita de estas características. Además, la apuesta por una paleta cromática cálida y otoñal ha reforzado el aspecto de proximidad y senderismo campestre.

La princesa Leonor y la
La princesa Leonor y la infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al ‘Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

La jornada en Valdesoto tuvo lugar tras la celebración de la gala de los Premios Princesa de Asturias y supuso la entrega efectiva del galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Este reconocimiento, otorgado a Valdesoto en el municipio de Siero, premia el esfuerzo común por preservar tradiciones ancestrales y reforzar el tejido social del entorno. El jurado de la Fundación Princesa de Asturias justificó la elección señalando el “compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada”.

El ambiente en la parroquia se ha caracterizado por una marcada expectación e ilusión entre los vecinos, que habían preparado la jornada durante semanas. El objetivo de la comunidad ha sido mostrar a la Familia Real su entorno y las prácticas culturales que definen la identidad del municipio. La presencia del rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía ha servido de respaldo institucional y ha permitido un contacto directo con los habitantes de Valdesoto.

La familia real en su
La familia real en su visita al Pueblo Ejemplar 2025 (EFE / Ballesteros)

La estancia de la Familia Real en la parroquia vino acompañada de muestras de afecto y cercanía entre los asistentes, reflejadas tanto en la recepción como en los distintos actos del recorrido. La visita ha puesto en valor la capacidad de Valdesoto para preservar sus rituales y asociaciones tradicionales sin detener los procesos de modernización y renovación comunitaria. Para los vecinos, la jornada ha constituido un momento relevante que fortaleció el vínculo entre la Casa Real y la sociedad civil asturiana.

Temas Relacionados

Infanta SofíaCasa Real EspañaCasas RealesPremios Princesa de AsturiasPremios Princesa de Asturias 2025RealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Lotería Nacional: comprobar los números ganadores de hoy 25 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Lotería Nacional: comprobar los números

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas para

La propuesta de incluir la caza en Valencia como extraescolar para los niños: “Una ocurrencia para desviar la atención de la DANA”

La oposición replica la propuesta señalando “el peligro de las armas”y recordando el accidente del emérito con su hermano

La propuesta de incluir la

Detienen a un conductor que llevaba dos vehículos apilados sobre su furgoneta: “Los imprudentes se atreven a todo”

Las autoridades actuaron con rapidez ya que el mes anterior un caso similar en la misma carretera se llevó la vida de un ciclista

Detienen a un conductor que

La granja de calabazas más famosa de Reino Unido: música en directo, personajes a conocer y una experiencia otoñal inolvidable

El sitio cuenta con más de 1 millón de calabazas en 100 variedades distintas. Con su amplia propuesta de actividades, este sitio se convierte en el Festival de Calabazas más famoso de Reino Unido

La granja de calabazas más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación que ha terminado

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Una vecina de Ourense solicita aumentar una indemnización por atropello y la Justicia lo rechaza: la aseguradora ya cubrió los daños y perjuicios reconocidos

¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a un ciudadano venezolano: presentó un informe genealógico y una donación de 10 euros

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas para

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La familia Kretz, referente del lujo inmobiliario, dibuja el perfil del comprador en España: “Tratamos más con franceses, americanos, holandeses o belgas”

El posible cierre de la central de Almaraz enfrenta al Gobierno central con los ciudadanos y eléctricas que piden prolongar su vida útil

El Gobierno pagará 720 millones de su deuda con las aerolíneas por las subvenciones de los vuelos a Canarias y Baleares

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 octubre

DEPORTES

Infobae

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo