España

Hadrian, el robot albañil que levanta hasta 250 bloques de hormigón por hora: es unas 20 veces más rápido que los humanos

Es un sistema robótico montado en una cabina clásica sobre un camión con motor

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Imagen del robot Hadrian (FBR)
Imagen del robot Hadrian (FBR)

El sector de la construcción también toma parte en la incorporación de las nuevas tecnologías que permiten mejorar la eficiencia, la precisión y la seguridad de los proyectos. Estas nuevas máquinas autónomas y robots son capaces de levantar estructuras y poner una gran cantidad de ladrillos en cuestión de pocos minutos, por lo que se han consolidado como un aliado fundamental para combatir la escasez de la mano de obra y poder así optimizar este sector que está empezando a evolucionar.

Dentro de este campo, uno de los proyectos más destacados y desarrollados es el de Hadrian, un robot que levanta las paredes de una casa en un solo día y puede manejar hasta 250 bloques de hormigón por hora. Esta máquina es fruto de años de trabajo de una empresa australiana, Fast Brick Robotics (FBR), que ha actualizado la última versión de Hadrian recientemente para que sea capaz de levantar una estructura de 751 bloques en poco más de dos horas y media.

Mark Pivac, CEO de la compañía, así lo ha confirmado en un vídeo donde presentan las novedades, en el que también destaca que este avance es posible gracias a un sistema de lanzadera mejorado y un cabezal de colocación optimizado. Además, cabe destacar que esta capacidad también ha sido posible tras la incorporación de un brazo telescópico de 32 metros.

Inicios y evolución de Hadrian

Su primer prototipo se creó en 2005, y desde entonces, la empresa FBR se ha ido actualizando y modernizando de manera constante con las nuevas tecnologías para poner ladrillos, con una eficacia de unas que le permite trabajar unas 20 veces más rápido que los albañiles humanos, y a su vez construir bloques a partir de modelos 3D.

Hadrian trabajando en una construcción
Hadrian trabajando en una construcción (Captura de video: YouTube / FBR)

En la actualidad, Hadrian es un robot montado en una excavadora que tiene la capacidad de colocar hasta 500 bloques por hora, levantar paredes de una casa en menos de un día y colocar estructuras de ladrillo gracias a su brazo telescópico que se puede controlar desde una tablet. A su vez, ese brazo permite a los trabajadores de la construcción olvidarse en parte de controlar el dispositivo, ya que está programado para situar los materiales de construcción y las estructuras a partir de un plano 3D, que haya sido elaborado con anterioridad.

Esta situación puede plantear una posible encrucijada sobre el papel de los trabajadores, sin embargo, estos se limitan a supervisar las acciones del robot e introducir los palés de los bloques de mampostería en la parte trasera del camión para que este autómata se encargue por su cuenta de desembalarlo, cortarlos y colocarlos.

Elementos principales

Hadrian está creado para colocar grandes volúmenes de ladrillos, construir estructuras de hasta tres pies, poner bloques con precisión y operar durante 24 horas, incluso bajo condiciones meteorológicas que no sean favorables.

Este robot ya está disponible para aquellos que quieran iniciarse en una nueva etapa de la construcción, teniendo en cuenta su elevado precio de 4.300.000 millones de euros, ya que es una herramienta que facilita varias fases del trabajo y tiene una precisión y eficacia muy marcadas, permitiendo terminar los proyectos en pocas horas.

España, a la cola en viviendas sociales: se necesitan construir 1,2 millones hasta 2030 para alcanzar la media de la UE.

FBR menciona en su página oficial el resto de sus características: “Hadrian está diseñado con una arquitectura de control distribuido, lo que genera un sistema altamente confiable que permite personalizar, reparar e intercambiar módulos individuales de manera eficiente”. Además, especifican que se trata de “un sistema robótico móvil único montado en una cabina clásica sobre un camión con motor para transportarlo fácilmente hacia y desde un lugar para la construcción en el sitio”.

Sin duda, Hadrian es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías están llegando cada vez a más sectores como la construcción, con la misión principal de facilitar las tareas, mejorar la eficacia y la precisión y acelerar los procesos que antes suponían largos periodos de tiempo.

Temas Relacionados

Nuevas TecnologíasConstrucciónObrasRobotsEmpleoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una enfermera veterinaria advierte de un error común que “podría acortar la vida de tu perro en dos años”

La alimentación y el ejercicio son dos de los principales pilares para la longevidad de un perro

Una enfermera veterinaria advierte de

Respirar por el ano podría ser una alternativa futura para pacientes con las vías respiratorias obstruidas

La inyección de un líquido oxigenado en el recto puede ser absorbido por las paredes intestinales y pasar al torrente sanguíneo

Respirar por el ano podría

Las comunidades del PP abandonan el Consejo Interterritorial de Salud en plena crisis de los cribados de Andalucía

En la sesión de este viernes se iba a abordar, entre otras cuestiones, la aprobación de créditos para centros integrales de cáncer y el desarrollo del sistema de vigilancia de la enfermedad

Las comunidades del PP abandonan

El alcalde de un pueblo de 2.900 habitantes quiere prohibir la apertura de nuevos restaurantes de comida rápida: solo queda un único local tradicional

El alcalde de Fère-en-Tardenois, Jean-Paul Roseleux, presentó un decreto para limitar la apertura de restaurantes de comida rápida en su municipio, y su propuesta ha reavivado el debate

El alcalde de un pueblo

Omar Montes y Lola Romero, padres de su primer hijo en común: el nombre bíblico que han escogido y su significado

El cantante se ha convertido en padre por segunda vez, pues ya había estrenado su paternidad con la llegada de Omar Jr., quien actualmente tiene 13 años

Omar Montes y Lola Romero,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al presidente de Sidenor

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

ECONOMÍA

Descubre gratis cuánto vale tu

Descubre gratis cuánto vale tu casa: el nuevo portal del Notariado revela el precio real de mercado de las viviendas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 24 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 24 de octubre

El mercado laboral bate récords con más de 22 millones de ocupados en el tercer trimestre, pero la tasa de paro aumenta hasta el 10,45%

DEPORTES

Lamine Yamal calienta el Clásico

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España