Según la gerente del PSOE, Sánchez ha podido recibir dinero en efectivo, pero afirma que su origen es “lícito”

Según adelanta Europa Press, Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE, ha reconocido que el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha podido recibir dinero en efectivo por alguna liquidación. No obstante, Fuentes defiende que en caso de haberse producido, el origen del dinero es “lícito”.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del ‘caso Koldo’, la gerente socialista desde 2021 ha explicado a preguntas de UPN que el presidente del Gobierno, “al igual que cualquier persona que trabaja para la organización”, ha podido cobrar del partido.

