Precio de la luz estará muy cara este 24 de octubre: estas serán las tarifas por horas

Malas noticias para los usuarios del servicio de energía eléctrica en España, luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) diera a conocer los precios oficiales de la luz para este viernes 24 de octubre de 2025.

La tarifa máxima de la jornada registró un alza importante de más de 40 euros de un día para otro.

Mientras que el precio mínimo del día subió más de 10 euros para este viernes, alejándose de la tan anhelada tarifa bajo cero.

En tanto, la tarifa promedio prácticamente se cuadruplicó al aumentar casi 70 euros para este día.

Es importante mencionar que el precio de la luz cambia todos los días, inclusive varía cada hora, por lo que es de vital relevancia mantenerse actualizado y así evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido del servicio de energía eléctrica sin sufrir indeseables aumentos en la factura de la luz, a la par que ayudas al medio ambiente.

Precio de la energía eléctrica

Fecha: viernes 24 de octubre de 2025.

Precio de media : 91.68 euros por megavatio hora.

Precio más alto : 161.18 euros por megavatio hora.

Precio más bajo: 12.6 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , el precio de la electricidad será de 106.37 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 95.47 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 89.32 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , la tarifa de la luz será de 88.01 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , el precio de la luz será de 87.47 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 88.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 105.57 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , el precio de la electricidad será de 122.07 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , el precio de la luz será de 161.18 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 140.09 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , la tarifa de la luz será de 104.54 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , el precio de la electricidad será de 67.5 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 46.07 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , el precio de la luz será de 30.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 16.57 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 12.6 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , la tarifa de la luz será de 25.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , el precio de la electricidad será de 56.87 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 161.18 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , el precio de la luz será de 158.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 115.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 107.17 euros por megavatio hora.