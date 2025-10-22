Víctor Küppers: “La vida no va de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria”

Víctor Küppers

En una sociedad que premia los grandes logros y los éxitos visibles, el experto en crecimiento personal Víctor Küppers propone un cambio de perspectiva: ser extraordinario no consiste en hacer cosas fuera de lo común, sino en poner pasión, cariño y entusiasmo en las cosas ordinarias de cada día.

Durante su intervención en el ciclo de charlas de “Mentes Expertas”, Küppers compartió una reflexión que ha llamado la atención de miles de personas: “La vida no va de hacer cosas extraordinarias, va de hacer las cosas ordinarias de cada día de forma extraordinaria.”

Según el experto, muchas personas viven frustradas al pensar que solo quienes hacen cosas excepcionales , como escalar el Everest, crear una gran empresa o construir un edificio, pueden considerarse admirables.

Sin embargo, Küppers insiste en que lo maravilloso está en lo cotidiano: en la forma en la que tratamos a los demás, cómo cuidamos los detalles y con qué actitud enfrentamos las rutinas diarias. “El problema es que creemos que ser maravillosos consiste en hacer cosas maravillosas, y eso no tiene por qué ser así”, explicó Víctor durante su charla.

El conferenciante recordó una famosa frase de Oscar Wilde que resume a la perfección su mensaje: “Sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos.”

Ser auténtico en un mundo que te obliga a compararte

Para Víctor Küppers, uno de los grandes errores de nuestro tiempo es la comparación constante. “Vivimos en un mundo lleno de trabajos monótonos y rutinas aburridas, y encontrar a personas que ponen cariño y pasión en lo que hacen es casi un milagro”, asegura.

El experto invita a aceptar la propia autenticidad y dejar de gastar tiempo en tratar de ser alguien distinto. “Naciste con tus capacidades, con tu situación y con tus circunstancias. Lo único que puedes controlar es cómo haces las cosas”, afirma.

Durante la conferencia, animó a los asistentes a dejar de rechazar quiénes son y empezar a conocerse para actuar desde su esencia: “Si no puedes cambiar quién eres, tienes dos opciones: negarlo y vivir ignorándolo o aceptarte y convertir lo que haces en algo extraordinario.”

En el podcast “Vivir con entusiasmo”, Küppers también profundiza en esta idea. Para él, la autenticidad es el punto de partida de la felicidad y la conexión personal. Cuando una persona intenta representar un papel que no le corresponde, acaba desconectada de su entorno y de sí misma.

“Es muy importante ser auténtico. Si intentas ser algo que no eres, acabarás sintiéndote desconectado de todo”, cuenta el experto, un mensaje que también intenta transmitir a sus hijos.

Küppers defiende que la actitud es la gran diferencia: dos personas pueden hacer lo mismo, pero solo quien lo hace con entusiasmo y cariño logra marcar la diferencia.

Su mensaje final es una llamada a esta acción tan sencilla pero muy poderosa: no hace falta cambiar el mundo, basta con poner el alma en lo que ya haces. Convertir lo ordinario en extraordinario , ya sea cosas tan sencillas como sonreír a un compañero, cuidar una planta o escuchar a alguien con atención. Esto es, según Küppers, lo que le da sentido a la vida.