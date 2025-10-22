Sánchez y Feijóo se echan en cara sus “lapsus” tras el tropiezo de Díaz en el Senado: “Usted dijo que Huelva está en el Mediterráneo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, han tirado de hemeroteca en la sesión de control al Ejecutivo para echarse en cara viejos tropiezos tras el lapsus —que el PP acusa de “sinceridad”— de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz en el Senado.

En la sesión de control en la Cámara Alta, la ministra de Trabajo desató la burla de los senadores populares tras pronunciar, por error, que quedaba “Gobierno de corrupción [coalición] para rato”. Estaba en todas las quinielas que la bancada popular, ahora en la Cámara Baja, le iban a preguntar por estas palabras.

“Cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. ¿Qué dato económico justifica que la vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, diga que queda gobierno de corrupción para rato?, ha preguntado Feijóo al inicio de su intervención.

En su réplica, Sánchez ha defendido a su socia de coalición recordándole al líder de la oposición errores de gran calado, como que Huelva “está en el Mediterráneo” o cuando aseguró que Orwell publicó ’1984′ en el 84, y no en 1949, porque “lapsus los tenemos cualquiera”. “¿Es un lapsus o incultura?“, ha añadido.

Sánchez recuerda los 9 millones de euros que Mazón tiene parados en la Generalitat

El líder socialista ha respondido después a la pregunta que los populares registraron para la sesión de control, asegurando que él “no ha renunciado a gobernar”. En este sentido, le ha recordado la reciente aprobación del decreto ley para la financiación de la Ley y las ayudas a los afectados en los incendios y ha afeado los 9 millones de euros de donaciones que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, recibió y mantiene parados un año después de la DANA. Por último, Sánchez ha acusado a Feijóo de haber renunciado a hacer una oposición útil y de ceder su escaño al líder de Vox, Santiago Abascal.

De nuevo, Feijóo ha optado por comenzar su segunda intervención intentando de dejar en evidencia al líder del Ejecutivo en este juego de reproches: “Al menos no me equivoco de continente, usted fue a inaugurar un hospital en melilla y dijo que inauguraba el hospital de Sevilla”.

El líder del PP, como hizo en la anterior sesión, ha aparcado [solo por unos segundos] los supuestos casos de corrupción para atacar al Gobierno a través de su gestión económica. Ha acusado a Sánchez de tomar a los trabajadores como un “cajero automático “y le ha recriminado el anuncio institucional “que es una verdadera vergüenza” que el Ministerio de la Vivienda ha tenido que retirar.

Feijóo se refería al último anuncio presentado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ironizó sobre la práctica de compartir piso y desató la indignación de los jóvenes y los socios de coalición.

Feijóo ha atacado a Sánchez con los casos de presunta corrupción que afectan a miembros del PSOE y le ha preguntado expresamente si su partido se ha "financiado ilegalmente", una cuestión a la que el jefe del Ejecutivo ha respondido rotundo con un "no". (Fuente: Congreso)

“Después de siete años de gobierno a los jóvenes les ofrece llamar por teléfono y un anuncio de publicidad institucional que es una vergüenza. No me extraña que la mitad del Gobierno le pida el cese a la ministra de Vivienda”, ha recalcado el líder de la oposición, quien le ha reprochado “que el 90% de los hogares haya perdido poder adquisitivo, que haya subido el 38% el precio de la vivienda y que haya aplicado casi cien subidas de impuestos”.

Sánchez niega que el PSOE se haya financiado ilegalmente

Feijóo ha finalizado su intervención rescatando la vieja estrategia de insistir por la financiación irregular en el PSOE, todavía no demostrada por la UCO. “Le pregunté dos veces por el señor Cerdán. Le pregunté si era un persona honesta y usted me dijo que sí. ahora le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el partido socialista se ha financiación ilegalmente: sí, o no?"

Sánchez, que ha respondido con un ‘no’ tajante, ha acusado a Feijóo de “desear mala suerte a España”. En marzo de 2023 dijo que para que se sostuviesen las pensiones se necesitaban crear 1,7 millones de puestos de trabajo. Y España ha creado 1,7 millones de puestos de trabajo”, ha sentenciado.