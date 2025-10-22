La tarifa de la luz en España para este jueves

El precio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la luz.

Aquí están los precios de la energía eléctrica, así como las horas del día más alta y más barata del servicio para este jueves 23 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 23.17 euros por megavatio hora para este jueves, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo publicó que la tarifa más alto del servicio eléctrico alcanzará los 120.0 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más bajo de la energía eléctrica en territorio español será de -0.01 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este jueves 23 de octubre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.66 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 21.25 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.33 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.4 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 54.14 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.09 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 108.29 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.51 euros por megavatio hora.