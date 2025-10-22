España

La tarifa de la luz en España para este jueves

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El precio de la luz
El precio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la luz.

Aquí están los precios de la energía eléctrica, así como las horas del día más alta y más barata del servicio para este jueves 23 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 23.17 euros por megavatio hora para este jueves, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo publicó que la tarifa más alto del servicio eléctrico alcanzará los 120.0 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más bajo de la energía eléctrica en territorio español será de -0.01 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este jueves 23 de octubre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.66 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 21.25 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.33 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.4 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 54.14 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.09 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 108.29 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.51 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Precios, ingredientes y comparación de los buñuelos y huesos de santo de los supermercados españoles: Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés…

Los supermercados no quieren quedarse atrás en estas fechas de tanto consumo de dulcería, y algunos añaden a sus surtidos su propia versión industrial de estos tradicionales bocados

Precios, ingredientes y comparación de

Cada vez más hogares dicen adiós al clásico bidé: esta es la nueva tendencia en los baños que lo está sustituyendo

Su practicidad, su bajo coste y su diseño minimalista están convirtiendo este elemento en protagonista de muchas viviendas

Cada vez más hogares dicen

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

Las subvenciones estatales y autonómicas priorizan a las familias vulnerables que viven en zonas climáticas adversas

Se acerca el invierno, pero

Postura de la paloma: el ejercicio de yoga que ayuda a mejorar los dolores de espalda y fortalece los glúteos

Además de potenciar la flexibilidad, reduce la tensión muscular y actúa como un eficaz estiramiento sobre la zona lumbar y las caderas, algo vital para quienes permanecen sentados muchas horas al día

Postura de la paloma: el

El renacer del palacio de Tatoi: salen a la luz los objetos personales que la reina Sofía dejó en Grecia en su exilio

El Ministerio de Cultura griego ha dado un impulso a este histórico edifico al exhibir algunos recuerdos de la antigua familia real

El renacer del palacio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

Una pareja es juzgada por invadir el espacio común en su comunidad de vecinos tras colocar su lavadora y tendedero en el patio de luces

ECONOMÍA

Se acerca el invierno, pero

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

Funcas mejora hasta el 2,9% su previsión de crecimiento del PIB para 2025 pero alerta sobre una desaceleración futura

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tu empresa te despide por haber cogido un permiso de hospitalización, será nulo”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos