España

Los podcasts más sonados hoy en Spotify España

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Por Infobae Noticias

Guardar
Fundada en el 2006, Spotify
Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Spotify actualizó su lista con los 10 podcast más populares del momento en España confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en España

1. Poco se Habla! Briten y Xuso Jones

"Poco se Habla" es un podcast lleno de humor y espontaneidad creado por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, dos creadores de contenido en alza. En este podcast, tratarán temas tabú de los que poco se hablan con mucha naturalidad, sinceridad y desmitificando teorías. Y lo harán con un invitado diferente cada semana. El objetivo de Ana y Xuso; hacer reír, pasárselo bien y llenarse la cartera de billetes. "Poco se Habla" es una producción de PodiumPodcast y ha sido galardonado como Mejor Anfitrión y Anfitriona en los III Premios Ondas Globales del Podcast.

2. LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo

Cada lunes y jueves Alex Fidalgo recibe a las personalidades más interesantes e influyentes para mantener una charla íntima, espontánea e impredecible. Un oasis para la reflexión en el que no se juzga al protagonista ni se subestima a la audiencia.

3. FLUIR CON EL CAOS

FLUIR CON EL CAOS es un podcast de Diana Hidalgo, ingeniera y coach con una mente curiosa e inconformista. En este espacio invito a referentes que me apasionan para conversar sobre cambios, crecimiento personal y experiencias de vida. Una mirada profunda e íntima para aprender a vivir en coherencia y calma, incluso en momentos de CAOS Cada episodio es una invitación a soltar el control de tu mente, “ cuestionarte, disfrutar y atreverte más a SEER. Subscríbete a la Newsletter en https:dianahidalgocoach.com https:www.instagram.comdianahidalgocoach

4. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

5. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

6. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

7. El Podcast Más Lindo del Mundo

Detrás de cada artista, de cada hitazo hay una historia, una inspiración, un momento único. Queremos escuchar a sus protagonistas.

8. Reyes del Palique

Desde su palacio (el salón de su casa) llegan los Reyes del Palique para hacer lo que más les mola: estar de cachondeo dando la chapa. Un podcast de Fizpireta y Uy Albert.

9. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

10. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 8, producido por PodiumPodcast.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza
Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingPodcastEspaña-televisionNoticias

Últimas Noticias

Encuentran un bebé muerto metido en una lavadora: la madre ha sido puesta en libertad bajo supervisión

Ni los familiares ni los vecinos se dieron cuenta de que estaba embarazada

Encuentran un bebé muerto metido

La Policía consigue acceder al móvil de Sandra Peña y lo examina en busca de pruebas del acoso escolar sufrido antes de su muerte

El análisis del teléfono de la menor, desbloqueado por el Grupo de Menores de la Policía Nacional, será clave para determinar las responsabilidades penales y educativas en el caso del colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla

La Policía consigue acceder al

Nuevos precios del tabaco en octubre: el BOE confirma subidas en cigarros, cigarritos y picadura

El Comisionado para el Mercado de Tabacos actualiza las tarifas ante el incremento de costes y la presión fiscal en el sector

Nuevos precios del tabaco en

Receta de mejillones en salsa picante, una forma fácil y deliciosa de disfrutar de este molusco

Muy rica, económica y sencilla, esta receta puede servirnos para sorprender a nuestros invitados en casa o para saciar un antojo en cualquier momento de la semana

Receta de mejillones en salsa

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

El aparato, que cubría la ruta Badajoz-Madrid, chocó con una estructura del Ejército del Aire durante las maniobras previas al despegue sin que se registraran heridos

Evacuados 54 pasajeros tras el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Evacuados 54 pasajeros tras el

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

El Parlamento Europeo da luz verde a la revisión de la normativa sobre el carné de conducir: podrá sacarse con 17 años

Vox defiende separar españoles y migrantes en las estadísticas para conocer los efectos de la llegada “masiva” en la “criminalidad”

ECONOMÍA

Nuevos precios del tabaco en

Nuevos precios del tabaco en octubre: el BOE confirma subidas en cigarros, cigarritos y picadura

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

España, a la cabeza del crecimiento inmobiliario: es el mercado líder en Europa con un aumento del 31% gracias a la inversión residencial y hotelera

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica