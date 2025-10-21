España

Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos: “Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”

Aldama ha asegurado en ‘Telemadrid’ haber presentado un documento ante el Tribunal Supremo que detalla pagos en efectivo, supuestas comisiones por contratos públicos, y menciones a movimientos de fondos en el extranjero que implican a figuras relevantes dentro del PSOE

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Aldama afirma haber entregado 20.000
Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos (Alberto Ortega - Europa Press)

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado, en una entrevista en el programa El Análisis de la noche de Telemadrid, haber pagado 20.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos para la compra de un local en Valencia. Según el empresario, que dice haber presentado ante el Tribunal Supremo un documento que demostraría, según su versión, que el local se pagó en “gran parte” con dinero en efectivo procedente de comisiones.

Comisiones que ascenderían a “cuatro millones de euros”

Según el escrito presentado al tribunal, el pago se realizó para cubrir la diferencia entre el precio escriturado - 90.000 euros en 2020 - y el real, que ascendió a 110.000 euros, en la adquisición de un bajo en el número 102 de la calle Constitución, residencia del exministro de Transportes.

En el documento, la defensa de Aldama expone: “El precio por el que se formaliza la compraventa ante notario no casa con la del contrato relativo a dicha operación inmobiliaria, que aparece en el ordenador del Sr. Aldama y al que se refiere el informe de la UCO de tres de octubre de 2025”. Además, apunta: “Pese a la evidencia encontrada en el dispositivo electrónico de Aldama, que reflejaba un precio de 110.000 euros, lo cierto es que la compraventa fue formalizada el 8 de julio de 2020 por un importe de 90.000 euros, esto es, 20.000 euros menos”. La explicación para esa diferencia, siempre según el empresario, es que “la razón de la modificación del contrato no fue otra que la de adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública de compraventa y no dejar constancia de los pagos realizados en efectivo al vendedor, siendo el precio real notoriamente superior”.

Aldama desvinculó a Begoña Gómez del rescate de Air Europa en un audio a Koldo García

Aldama liga esta operación con las supuestas comisiones que, afirma, entregaba con frecuencia tanto a Ábalos como a su exasesor, Koldo García. Según relató en la cadena autonómica, esas comisiones ascenderían a “cuatro millones de euros”, procedentes sobre todo de contratos concedidos por el Ministerio de Transportes en los que él intermedió.

Un flujo de fondos oculto en “Panamá, Colombia y Guinea”

El empresario también describe un flujo de fondos tapados que, según su conocimiento, estaría oculto en “Panamá, Colombia y Guinea”. Añade que Koldo García disponía de “pasaporte diplomático” y que pudo ver personalmente ese documento, pensado para facilitar los movimientos internacionales con dinero en metálico.

“No es fácil sacar ese dinero en efectivo y teníamos que hacer contratos con constructoras para obtener el dinero y muchas veces ese dinero se me daba a mí en bolsas por parte de estas empresas”, detalla Aldama.

La entrevista recogida por Telemadrid muestra también el cruce de acusaciones entre los implicados. Aldama se defiende de las críticas de Koldo García a su libertad frente a la situación procesal del ex secretario de Organización del PSOE y sostiene: “Koldo y Ábalos se están riendo del Supremo”. Anticipa, además, que seguirá aportando nuevas pruebas sobre operaciones todavía desconocidas.

Respecto al lenguaje interceptado por la Guardia Civil en conversaciones entre los investigados, Aldama comenta: “Yo he estado con Koldo casi 24 horas y a mí jamás me traía chistorras. Las chistorras son lo que son, las lechugas son lo que son y los soles son lo que son”.

A lo largo de su relato, Aldama recuerdo: “Koldo tenía una manera de hablar muy abrupta y al presidente del Gobierno le llegaba a decir ‘te voy a partir la cabeza’. Ahora parece que solo lo conoce porque echaba gasolina en el Peugeot”, en referencia al vehículo empleado para recorrer España durante la carrera por la Secretaría General del PSOE.

Sobre la presunta financiación ilegal del partido socialista, Aldama señala que tanto Koldo como Ábalos le comunicaron que “una parte la iban a destinar al partido”. Según su versión, “Koldo iba cada viernes a Ferraz a entregar un sobre con dinero en efectivo y si no podía ir, mandaba a su hermano o a su mujer”. Ese dinero, explica, “luego lo blanqueaba dándoselo a cargos socialistas”. Y añade: “El presidente Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”.

Temas Relacionados

Víctor De AldamaJosé Luis ÁbalosCaso KoldoKoldo GarcíaTribunal SupremoPSOEEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Gabriel Rufián explica su baile viral con Ester Expósito en ‘La Revuelta’ y cuenta una anécdota con Ábalos: “Mandaba mucho y negoció con nosotros como el mandamás”

El portavoz de ERC en el Congreso ha pedido a Broncano que “nunca jamás” invite a Mazón al programa, añadiendo que “Mazón, a prisión” y ha vuelto a reivindicar la regulación del mercado de la vivienda

Gabriel Rufián explica su baile

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 20 de octubre

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Resultados ganadores del Cupón Diario

Ranking Apple en España: “Golden” de HUNTR/X arrasa el top 10 de las canciones más escuchadas del momento

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Ranking Apple en España: “Golden”

Rosalía paraliza el centro de Madrid... para nada: la sorpresa se le va de las manos y desaparece por falta de seguridad

La cantante ha anunciado el evento a través de un directo en su perfil de TikTok esta misma tarde, donde se ha enterado de que un panel luminoso en Nueva York había filtrado la fecha de su nuevo álbum

Rosalía paraliza el centro de

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Loterías de Catalunya: resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia da la razón

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

ECONOMÍA

Loterías de Catalunya: resultados ganadores

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre el convenio colectivo: “La mitad de tus derechos laborales están en ese papel”

Números ganadores del Super Once del 20 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Ser asalariado y autónomo a la vez en España: así funciona la pluriactividad

DEPORTES

Raúl Fernández consigue su primera

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’