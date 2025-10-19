Francisco Rius, inspector jefe: “La Policía puede ordenar un registro con desnudo integral”

El jefe inspector avisa que hay que tener cuidado a no confundir el desnudo integral con el cacheo. (Composición fotográfica/Canva)

Francisco Rius, inspector jefe de la Policía Nacional y creador de contenido, ha explicado en un vídeo en su cuenta de TikTok qué es el registro con desnudo integral, cuándo se aplica y bajo qué condiciones.

“¿Sabes que la policía puede ordenar un registro con desnudo integral de la persona detenida?”, informa Francisco en los primeros segundos del vídeo, advirtiendo que no se trata de una medida que se pueda hacer de cualquier forma, sino que existe un código de conducta y ciertas condicionantes que se tienen que respetar.

Primero, el inspector jefe define el significado de esta práctica: “significa que la persona debe dejar al descubierto sus partes íntimas e incluso puede incluir contacto directo de manos u objetos durante ese registro”.

Sin embargo, afirma Francisco, no es una medida que se suele aplicar a menudo, y tiene que justificarse con “motivos racionales para pensar que esa persona oculta entre sus ropas o bien en su cuerpo algún objeto peligroso que pueda poner en riesgo su propia vida o la de otras personas, así como la del policía”.

Otra razón por la que los agentes podrían acudir a esta práctica es: “cuando haya indicios suficientes de que esconde pruebas relevantes para el delito y siempre que no exista otra técnica menos invasiva para conseguir ese mismo resultado”.

Registro con desnudo integral: procedimiento

El jefe inspector afirma que, en primer lugar, es imprescindible que esta práctica sea acordada “por la persona responsable de la instrucción del atestado o en su defecto por el funcionario que está encargado de la custodia de las celdas”.

También es importante justificar de forma escrita la necesidad del registro, y dejarlo apuntado en el libro, registro y custodia de detenidos para que exista una “prueba documental y motivada de la necesidad de practicar ese registro”.

Durante el propio proceso, también existe una serie de normal que se tienen que tener en cuenta, como, por ejemplo, el hecho de que el registro se tiene que realizar de manera individual “por persona policial del mismo sexo y respetando la identidad de género de la persona detenida”, especifica Francisco.

Además, la práctica se tiene que llevar a cabo “en dependencias contiguas a las celdas con la máxima discreción posible”. El jefe inspector propone que algunas de las medidas que puede tomar el agente que realiza el registro son facilitar a la persona una bata, una toalla, o una manta, “para poder cubrirse y garantizar con ello su intimidad”.

Francisco reitera que el desnudo integral no es una medida común, sino que solo se aplica en condiciones excepcionales y debe ser “documentada y rodeada de todas las garantías posibles para respetar los derechos fundamentales de las personas detenidas”.

Además, tan solo se puede hacer con personas detenidas, y no con identificadas.

Por último, el jefe inspector destaca que el registro con desnudo integral no se puede confundir con el cacheo, ya que son dos prácticas distintas.

¿Cuál es la diferencia entre desnudo integral y cacheo?

Un artículo de Abogacía Española define el cacheo ordinario como una práctica que se realiza de forma externa y superficial, mediante contacto o palpación sobre la ropa.

Por otro lado, el registro con desnudo integral implica que la persona se despoja de toda su ropa y es examinada en su totalidad. Se trata de una medida más exhaustiva y excepcional. Además, los expertos reiteran que es una medida que se tiene que hacer “con las debidas garantías” para no “transgredir la integridad moral del interno/a”.