España

El pueblo de Málaga que enamora con su historia, vistas impresionantes y vinos premiados: una parada imprescindible en Andalucía

Su origen exacto se desconoce, pero lo rodean muchas leyendas sobre su nombre. Hoy, Sedella atrae a visitantes de toda España que buscan conocer sus secretos

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
El pueblo está rodeado de
El pueblo está rodeado de varios viñedos, algunos de los cuales a 800 metros de altitud. (Ayuntamiento de Sedella)

Antiguamente llamado “Villa del Castillo”, este pueblo encanta con sus vistas, sus estrechas calles y sus edificios de otra época.

La tradición popular dice que el pueblo tomó su nombre actual tras una gran batalla que se libró entre cristianos y musulmanes en el Arroyo de la Matanza, a pocos metros de nuestra bodega, allá en el 1487 durante la Reconquista y expulsión de los moriscos; al contarle a la Reina Isabel la importancia de esa batalla, ella respondió, “sé de ella”.

De allí viene el nombre de Sedella, y del vino tan famoso que lo caracteriza.

Sedella se encuentra en la Axarquía, en la provincia de Málaga. Este pueblo blanco ha conservado toda su autenticidad. Es un lugar privilegiado para excursionistas y amantes de la naturaleza.

Su origen exacto se desconoce, pero su castillo sirvió de sede a los señores de la región, el último de los cuales fue don Diego Fernández de Córdoba.

El nombre de Sedella

Además de la leyenda sobre la Reina Isabel, hay otras versiones sobre el nombre de este pueblo, que ha cambiado varias veces: algunos consideran que procede del latín “sedilla”, que significa “fincas rurales” en la época romana.

En el siglo VII, durante el reinado del rey visigodo Wamba, la villa quedó adscrita al obispado de Málaga con el nombre de Sedilla.

Más tarde, durante el periodo de al-Ándalus, los árabes le dieron el nombre de Xedalia. Tras la Reconquista, el pueblo tomó el nombre de Sedella.

¿Qué ver en Sedella?

Sedella ofrece muchos lugares interesantes a para visitar.

Empezando por la Casa Torreón, es un imprescindible que ver en el pueblo. De estilo mudéjar, la casa fue construida en el siglo XVI y perteneció a Diego Fernández de Córdoba (hombre al servicio de la Corona de Castilla).

Otra parada a no perderse es la vista de la Maroma (Pico de Tejeda). Se trata del pico más alto de la provincia de Málaga y alcanza una altitud de 2.065 metros.

Calles medievales, un castillo del siglo XIII y un viaje al pasado: el mejor pueblo para visitar en diciembre según el National Geographic.

Otro lugar recomendado es la iglesia de San Andrés Apóstol. Su campanario sustituye ahora al antiguo alminar de la época de al-Ándalus.

La próxima parada imprescindible es el puente romano de Sedella, que tiene siglos de historia. A pesar de que probablemente se trate de un puente medieval, los aldeanos lo llaman el puente romano. Se encuentra junto al centro del pueblo.

Las estrechas calles con bonitos rincones que ver en Sedella transportan a los turistas a otros siglos. Desde el pueblo se pueden observar tanto las montañas de los alrededores como el mar. Pasear por estas calles, típicas de la época de al-Ándalus, es un auténtico placer.

Una experiencia gastronómica

Además de su valor histórico, Sedella ofrece una experiencia gastronómica y cultural, con platos típicos del pueblo como:

  • Potaje de hinojos (plato de origen árabe)
  • Chivo al vino o salteado con ajo
  • Parpuchas (tortilla de bacalao con miel de caña)

Sedella está rodeada de viñedos, algunos de los cuales se cultivan en las laderas de la Maroma, a 800 metros de altitud. Los vinos de este pueblo son muy famosos, con uno de ellos calificado como el mejor vino de Andalucía por Robert Parker con una puntuación de 94/100. Este vino se elabora en parte con una rara variedad de uva endémica de la Axarquía: la Romé.

¿Qué hacer en Sedella?

En los alrededores del pueblo, es posible disfrutar de muchas actividades. Algunas de ellas son:

  • Ruta a caballo, en la playa o en la montaña
  • Buceo en Nerja y Torrox
  • Visitas guiadas (pueblos de la Axarquía, Córdoba, Alhambra)
  • Vía ferrata
  • Senderismo
  • Barranquismo en Andalucía
  • Snorkeling
  • Visita de cuevas
  • Experiencia de astroturismo en Andalucía

Así, entre muros blancos y leyendas de siglos atrás, este pueblo no deja de encantar a sus visitantes con sus maravillas.

Temas Relacionados

TurismoTurismo EspañaRutasTurismo RuralTurismo Rural EspañaPueblos de EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un niño de 3 años salva la vida de su madre tras un ataque epiléptico: “Es importante hablar con los hijos sobre cómo actuar en caso de emergencia”

El hijo de la afectada siguió sus indicaciones y pidió ayuda llamando por FaceTime a su vecina

Un niño de 3 años

Última hora del atraco en el Museo del Louvre: la policía francesa busca a siete personas sospechosas de haber participado en el robo

Los atracadores entraron encapuchados al famoso museo y se llevaron siete joyas de valor “inestimable”

Última hora del atraco en

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 19 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los

Un experto en plantas explica por qué no es bueno regarlas una vez a la semana: “Lo haces por inercia y sin entender si lo necesita”

Álvaro Pedrera, creador de contenido y jardinero, apunta los detalles para evitar que tus plantas se mueran a la semana de comprarlas

Un experto en plantas explica

Una mujer de la República Dominicana logra la tarjeta de residencia temporal pese a tener una detención policial: el caso sienta precedente en el Supremo

Según los jueces, “una única detención, que no ha dado lugar a ninguna medida cautelar, no puede considerarse una efectiva amenaza, si no existe condena penal”

Una mujer de la República
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a cuatro años de

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 19 octubre

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 octubre

La tarifa de la luz en España para este lunes

La guerra sin precedentes en la Liga española por el partido programado en Miami: protestas de los jugadores y hasta seis millones de euros para los clubes

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes un accidente laboral, sigue estos pasos”

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección