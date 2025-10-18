España

Los embalses de agua se encuentran al 53,08 % de su capacidad este sábado 18 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 53,08 % de su capacidad este sábado 18 de octubre.

Se trata de una información un tanto desalentadora, pues significa que la retención de agua bajó en comparación con los últimos siete días.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: sábado 18 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 29.745 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 53,08 %.

Variación de hace una semana: -595 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,06 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 26.595 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 47,46 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 43,30%.

Aragón: 52,05%.

Asturias: 60,75%.

C. Valenciana: 39,26%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,57%.

Cataluña: 71,95%.

Comunidad de Castilla y León: 55,24%.

Extremadura: 59,44%.

Galicia: 56,71%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 33,17%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

