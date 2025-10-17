Santos Cerdán asegura denuncia un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Las comparecencias de Koldo García y José Luis Ábalos que terminaron sin que el juez decidiese que fuesen a la cárcel han provocado un nuevo reclamo de Santos Cerdán. El antiguo diputado del PSOE, en la prisión de Soto del Real desde del mes de julio, ha vuelto a pedir su puesta en libertad, señalando que ha recibido un trato desigual por parte de la Justicia al observar que el que fue su compañero de partido y su asesor.
En un escrito de su defensa, que recoge Europa Press, demanda su salida de la cárcel. Las sospechas sobre su papel de Cerdán en la supuesta trama de sobornos vinculada a adjudicaciones de obra pública lo enviaron a prisión. En su caso, no tuvo la opción de mantenerse libre con condiciones, como en el caso de Ábalos o Koldo.
Santos Cerdán pide su libertad
La defensa de Santos Cerdán ha insistido ante el Tribunal Supremo en su petición de excarcelación inmediata, argumentando un “incomprensible agravio comparativo” respecto a la situación procesal de José Luis Ábalos y Koldo García. Ambos permanecen en libertad en la misma causa tras negarse a declarar ante el juez Leopoldo Puente.
Los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo sostienen en su escrito que, a la luz de las recientes resoluciones adoptadas por el juzgado, no existe argumento constitucional que sostenga mantener a su cliente entre rejas. Aseguran que no es justo que Cerdán sea tratado como una amenaza mayor que otros implicados.
También explican que su cliente no puede llevar a cabo una acción de ocultar pruebas o o deshacerse de ellas que no puedan hacer los otros afectados, de manera que no se sostiene que uno siga en prisión. El antiguo secretario del PSOE ha recurrido a la comparación como medida de presión para lograr salir de la cárcel.
La Justicia ya rechazó su petición
Hace un mes, el juez Leopoldo Puente decidió mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza a Santos Cerdán. El exdiputado está acusado de gestionar supuestas comisiones ilegales durante la adjudicación de obra pública. La medida se adoptó debido a la existencia de indicios sobre delitos graves y al riesgo de destrucción u ocultación de pruebas.
Cerdán lleva en la cárcel de Soto del Real desde el 30 de junio, y la instrucción judicial estima que la prisión preventiva no superará los seis meses. Mientras tanto, deben continuar las investigaciones patrimoniales y fiscales sobre el exdirigente. En su defensa, Cerdán rechaza cualquier implicación, afirma no reconocerse en las grabaciones atribuidas al caso y niega las conclusiones de la UCO.
Además, su defensa ha cuestionado la legalidad de las pruebas. El señalamiento de un trato desigual respecto a las otras partes del caso lo han denunciado en más ocasiones, pero la última decisión de mantener en libertad a ambos después de que se nieguen a declarar ha desatado el argumento de la comparación como principal vía de denuncia por parte de sus abogados.