Santos Cerdán asegura denuncia un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

El que fue secretario de Organización del PSOE lleva más de tres meses en la cárcel por las sospechas de corrupción

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

El secretario de Organización del
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Eduardo Parra - Europa Press)

Las comparecencias de Koldo García y José Luis Ábalos que terminaron sin que el juez decidiese que fuesen a la cárcel han provocado un nuevo reclamo de Santos Cerdán. El antiguo diputado del PSOE, en la prisión de Soto del Real desde del mes de julio, ha vuelto a pedir su puesta en libertad, señalando que ha recibido un trato desigual por parte de la Justicia al observar que el que fue su compañero de partido y su asesor.

En un escrito de su defensa, que recoge Europa Press, demanda su salida de la cárcel. Las sospechas sobre su papel de Cerdán en la supuesta trama de sobornos vinculada a adjudicaciones de obra pública lo enviaron a prisión. En su caso, no tuvo la opción de mantenerse libre con condiciones, como en el caso de Ábalos o Koldo.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO", ha asegurado. (Fuente: Congreso/ PSOE/ Europa Press)

Santos Cerdán pide su libertad

La defensa de Santos Cerdán ha insistido ante el Tribunal Supremo en su petición de excarcelación inmediata, argumentando un “incomprensible agravio comparativo” respecto a la situación procesal de José Luis Ábalos y Koldo García. Ambos permanecen en libertad en la misma causa tras negarse a declarar ante el juez Leopoldo Puente.

Los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo sostienen en su escrito que, a la luz de las recientes resoluciones adoptadas por el juzgado, no existe argumento constitucional que sostenga mantener a su cliente entre rejas. Aseguran que no es justo que Cerdán sea tratado como una amenaza mayor que otros implicados.

También explican que su cliente no puede llevar a cabo una acción de ocultar pruebas o o deshacerse de ellas que no puedan hacer los otros afectados, de manera que no se sostiene que uno siga en prisión. El antiguo secretario del PSOE ha recurrido a la comparación como medida de presión para lograr salir de la cárcel.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha llegado este lunes al Tribunal Supremo a su comparecencia ante el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública. (Fuente: Europa Press)

La Justicia ya rechazó su petición

Hace un mes, el juez Leopoldo Puente decidió mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza a Santos Cerdán. El exdiputado está acusado de gestionar supuestas comisiones ilegales durante la adjudicación de obra pública. La medida se adoptó debido a la existencia de indicios sobre delitos graves y al riesgo de destrucción u ocultación de pruebas.

Cerdán lleva en la cárcel de Soto del Real desde el 30 de junio, y la instrucción judicial estima que la prisión preventiva no superará los seis meses. Mientras tanto, deben continuar las investigaciones patrimoniales y fiscales sobre el exdirigente. En su defensa, Cerdán rechaza cualquier implicación, afirma no reconocerse en las grabaciones atribuidas al caso y niega las conclusiones de la UCO.

Además, su defensa ha cuestionado la legalidad de las pruebas. El señalamiento de un trato desigual respecto a las otras partes del caso lo han denunciado en más ocasiones, pero la última decisión de mantener en libertad a ambos después de que se nieguen a declarar ha desatado el argumento de la comparación como principal vía de denuncia por parte de sus abogados.

