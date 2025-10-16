España

Un profesor sigue sin cobrar desde el inicio de curso por un fallo técnico y el rectorado le dice que pida un préstamo

Sus compañeros, en solidaridad, se han declarado en huelga

Por Jose Manuel Rodriguez Camarero

(foto: Freepik)
(foto: Freepik)

Un profesor de inglés del instituto Georges-Politzer, de la localidad francesa de Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en Francia, lleva sin cobrar desde el inicio de curso y lo único que pide es que le paguen. Como muestra de apoyo hacia él, sus compañeros se declararon en huelga el pasado lunes 13 de octubre, tras una primera jornada de protestas el miércoles anterior.

Según ha contado Le Parisien, este profesor contratado ha comenzado su cuarto año en la academia de Créteil. Sin embargo, a finales de septiembre, tras un mes de clases, a diferencia de sus compañeros, no recibió su salario.

Desde el rectorado de Créteil explican que es un problema técnico temporal y que están solucionándolo con el apoyo financiero del personal temporal de la escuela secundaria. Respecto a ello, el profesor lamenta que si se lo hubieran comunicado antes de cobrarle el salario, quizás se podría haber solucionado.

20 euros en la cuenta

“Llevo tres semanas sin sueldo ni dinero. Solo me quedan 20 euros en la cuenta. Es inaceptable”, afirma el profesor, lamentando lo “inhumano” de la situación, según indica Le Parisien.

“Este maltrato institucional está sumiendo a nuestro compañero en cierta precariedad, ya que parece necesario reiterar esta evidencia: él, como todos nosotros, necesita su salario para vivienda y comida”, escribió el equipo docente del centro mediante un correo electrónico. Es por ello que el 8 de octubre se movilizaron, según explica Léo Morel, docente y representante de los profesores del centro, “para que el director comunicara la urgencia de actuar”. A esto le siguió una jornada de huelga este pasado lunes.

“Solo exigimos que se pague el trabajo docente y nos vemos obligados a admitir que, para ello, parece necesario transformar este mísero derecho en una reivindicación de gran repercusión”, continúa el mensaje del equipo docente.

Un préstamo como solución

La solución que entregaron desde el rectorado también molestó y sorprendió mucho al personal universitario. Contactados para resolver la situación, la administración aconsejó al profesor que pidiera un préstamo.

“Me ofrecieron dos opciones: un préstamo de 2.000 euros o esperar hasta finales de octubre. No podía esperar, así que acepté este préstamo de emergencia sin darme detalles sobre quién lo concedería, cuándo llegaría, etc.”, explica el maestro a Le Parisien.

El resultado pasa ahora por el Fondo Mutuo Nacional de Educación (MGEN) y le corresponde a él contactarlos. Según cuenta, no lo tendrá antes del 18 de octubre y no sabe si el préstamo será sin intereses, ya que aún no ha firmado ningún documento que lo confirme.

Mientras tanto, el profesor, que no ha parado de trabajar, se plantea cómo pagará el alquiler y la hipoteca, y no entiende por qué le ofrecen un préstamo y no un adelanto. “No han hecho lo mínimo para demostrar que están ahí para ayudarnos”, lamenta el docente. También añade que tiene la moral alta gracias a la implicación de sus compañeros.

Otros diez afectados

“La mutua de seguros dijo que tardaría en procesarse dada la afluencia de solicitudes. Esto significa que no es el único en esta situación”, advierte Léo Morel. “Sabemos que necesitamos desesperadamente trabajadores con contrato. Los compañeros que no reciben su salario podrían considerar no renovar sus contratos. Esto envía una mala señal si queremos que se queden”.

La mujer de 90 años que consiguió graduarse en la Universidad

“Estamos especialmente movilizados por esta situación, que el departamento de recursos humanos está siguiendo de cerca”, asegura el rectorado de Créteil. Alrededor de unos diez empleados más se encuentran en el mismo problema, indica la academia. Por su parte, el profesor aún no tiene garantías de recibir su salario con normalidad en octubre. Para este pasado martes, tenía prevista una reunión con los servicios de la academia a las 10:00 horas.

