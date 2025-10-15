Alejandro Masa, profesor en Irlanda, explica lo que más le sorprende de su trabajo: “Hay una cámara que graba todo lo que pasa”

Cámara en las aulas de Irlanda / Composición Infobae España con Canva

La seguridad en los colegios es un tema clave en la educación y protección de los menores, pero hay matices para aplicarla. No todo se basa en que los niños estén vigilados por si ocurren casos de acoso o violencia que sean más fáciles de identificar, también entra en juego la intimidad y el honor de los pequeños, de los docentes y del personal del centro.

Sin embargo, hay países que tienen una legislación en torno a ello y permiten que los colegios tengan, por ejemplo, cámaras de seguridad. Uno de esos lugares es Irlanda. Alejandro Masa, un profesor español que trabaja allí, explica que es una de las cosas que más le sorprende de las escuelas.

Una compañera de trabajo el primer día le dijo “hay una cámara que está todo el rato grabando lo que pasa dentro de la clase”. Esto le sorprendió porque en España no suele ocurrir dentro de las aulas. Afirma que con el paso de las semanas uno se acaba acostumbrando y no se da cuenta de que están. También considera que nunca ha tenido problemas con ello porque se limita a hacer su labor de la mejor manera posible.

No obstante, sí afirma que siente una cierta presión o incomodidad al hacer su trabajo porque no siempre tiene los días perfectos y puede cometer errores dentro de lo común. Aunque comprende el supuesto principal motivo de su implementación, sí que es un añadido a su forma de dar clases.

Desde su reflexión, pregunta a los padres si les gustaría tener en vídeo y audio todo lo que realizan sus hijos a los largo de la jornada escolar por si les ocurre algo. También va más allá y cuestiona si querrían tener un directo exacto de lo que estarían haciendo los menores en el aula. Esto no es lo que ocurre en Irlanda.

Tras hacer esa pregunta, considera que a este último “no vamos a llegar”. Serían pasar algunos límites establecidos y mucho control. Sin embargo, considera que “en un futuro no muy lejano vamos a llegar a que en las clases en España también vaya a haber cámaras”.

Si uno es buen profesional y hace las cosas bien no tiene por qué ocurrir nada, pero Alejandro Masa concluye considerando que “es un método de control más de este mundo en el que ya no puedes hacer nada sin que te estén vigilando”.

La legalidad de instalar cámaras en los colegios irlandeses

Tanto en Irlanda como en Reino Unido está permitida la instalación de cámaras de seguridad dentro de las aulas. Se utilizan en base a la legislación vigente e incluyen la Ley de Derechos Humanos y la Ley de Protección de Datos, según Clearway.

Hay una serie de normas que deben cumplir las escuelas para utilizar este tipo de cámaras, que están dentro de un circuito cerrado de televisión y cuyas imágenes no se difunden más allá del centro o en caso de que la Policía lo requieran.

Los colegios, escuelas infantiles y guarderías deben elaborar una política que establezca cómo, dónde y por qué se utilizan, según Clearway. Es obligatorio definir los objetivos con los que se instala dicho nivel de vigilancia. Todos los individuos que sean monitorizados tienen derecho a acceder a todos los datos que se tienen sobre ellos.

Finalmente, otra norma para instalar las cámaras es que la ubicación de estas debe ser en lugares que faciliten únicamente la vigilancia. La escuela debe comunicar la presencia de cámaras y garantizar el acceso a la información confidencial que se gestione y controle de forma adecuada.

¿Cuándo se pueden instalar cámaras en los colegios españoles?

La Agencia Española de Protección de Datos y la Ley Orgánica 15/1999 regulan la forma en la que pueden utilizar sistemas de videovigilancia. Según Enerpro Seguridad, cualquier cámara instalada en una escuela debe respetar principios de proporcionalidad y que no afecten a los derechos de las personas grabadas.

Siempre que se instalen cámaras deben justificarse el por qué. Solo se pueden poner para controlar o eliminar casos graves de acoso o violencia. Hay que tener en cuenta cada caso en particular.

Al igual que en Reino Unido e Irlanda, debe tratarse de una medida que pueda conseguir el objetivo propuesto. Sin embargo, no debe haber ninguna otra medida más razonable para lograrlo. Debe ser proporcional al daño que se quiere evitar para proteger a los menores.