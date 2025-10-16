España

El nuevo programa de cribado del cáncer de cérvix de Madrid usará test “más baratos y deficientes”, pero avalados por Sanidad

Madrid busca ampliar su programa de cribado Cervicam, pero lo hará con tests menos detallados

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
La consejera de Sanidad, Fátima
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, viendo los resultados de una mamografía del programa Deprecam

La Comunidad de Madrid trabaja en implantar un nuevo programa masivo de cribado del cáncer de cuello uterino, pero en esta ocasión utilizará los tests de detección más baratos y que los propios expertos de la Consejería de Sanidad considera técnicamente inferiores. Según adelantaba El País este jueves, el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso habría premiado la oferta más económica frente a la más avanzada.

El pasado mes de septiembre, Ayuso anunció en la Asamblea de Madrid que extendería el programa de detección precoz del cáncer de cuello uterino, Cervicam, con el objetivo de alcanzar a más de 2,1 millones de mujeres de entre 25 y 65 años. Estas pruebas detectan la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual que puede derivar en cáncer de cérvix. De hecho, el VPH se relaciona con el 70% de los casos de esta enfermedad.

Para este nuevo cribado, la seleccionada ha sido la empresa estadounidense Hologic. A diferencia de sus competidoras, esta compañía no recoge una muestra de ADN, sino que capta el ARN mensajero, una técnica desaconsejada por la OMS cuando la muestra la recoge la paciente y no un profesional sanitario. La Consejería de Salud dio a Hologic la peor valoración en la fase técnica de la licitación del nuevo contrato, pero ha terminado escalando posiciones por sus bajos costes: 4,20 euros la unidad, frente a los 8 euros que había contemplado la Comunidad en sus pliegos.

Peor valorados, pero aceptados por Sanidad

Imagen de archivo: La consejera
Imagen de archivo: La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid. (Gustavo Valiente / Europa Press)

El PSOE madrileño ha criticado la decisión de la Consejería de Sanidad durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea. La diputada Sara Bonmatí ha acusado al Ejecutivo regional de haber adquirido los tests “más baratos y deficientes” para los cribados del cáncer de cérvix. La consejera Fátima Matute, sin embargo, ha defendido que estas pruebas diagnósticas están avaladas por la Agencia de Evalación Técnica del Ministerio de Sanidad.

Matute ha asegurado que los cribados son “fiables, seguros y excelentes” y ha pedido a los madrileños que crean en la prevención de la sanidad madrileña porque es “segura”. “Los test, por cierto, deben de ser adivinos porque todavía no están adjudicados. No se saben ni la ley de contratación”, ha remarcado Matute, si bien la licitación aparece como “adjudicada” en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

La Organización Mundial de la Salud avaló en 2021 los test elegidos por la Consejería de Sanidad, considerando que su fiabilidad es comparable con las muestras de ADN. No lo recomienda, sin embargo, si es la propia paciente quien debe recoger la muestra, una posibilidad que la Comunidad de Madrid no descarta por el momento.

Preocupación por los cribados: “Hasta cinco meses para una mamografía”

Durante su intervención, la diputada socialista ha pedido a Matute que asegure que en Madrid “no va a producirse una situación similar” a la vivida en Andalucía por una “falta de ejecución y comunicación de los resultados en los programas de cribado de cáncer de mama”. Bonmatí ha expresado su preocupación por los programas de detección de la región porque la “falta de inversión” está “provocando una acumulación alarmante en las demoras en las citas con el especialista y las pruebas de diagnóstico esenciales cuya lista de espera se ha duplicado”.

Hasta cinco meses para una mamografía en el hospital de Móstoles o Princesa, o seis meses para una ecografía en el hospital del Sureste. Pongan por delante a los madrileños y madrileñas, y si de verdad quieren mejorar la prevención del cáncer”, ha reclamado.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de cérvixComunidad de MadridSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuánto tiempo se pueden conservar las sobras en la nevera antes de que suponga un riesgo para la salud

Algunos expertos en ciencia de los alimentos aportan sus consejos para hacer un consumo consciente de los restos de comida

Cuánto tiempo se pueden conservar

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Al no poder declarar el domingo tras la carrera por el traslado al hospital, ha conocido este jueves su sanción

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

Los jueces afirman que “después de la petición, sigue sin observar una buena conducta cívica”

La Justicia rechaza conceder la

Ismael Galancho, entrenador personal y nutricionista: “Los comportamientos sedentarios limitan las ganancias de masa muscular”

El experto señala la importancia de mantener altos niveles de actividad física y de aumentar el número de pasos diarios para ganar músculo y quemar más calorías

Ismael Galancho, entrenador personal y

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en todas las áreas geográficas”, sin concretar los que afectan a sus trabajadores en España

La multinacional suiza busca ahorrar más de 3.000 millones de euros para 2027 y reforzar la inversión en innovación y áreas de negocio con mayor rentabilidad, sin detallar el impacto exacto en España

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza conceder la

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

Ábalos ya tiene nuevo abogado: Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como ‘Faisán’ o el 11-M

El PP cita a Sánchez el 30 de octubre para comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado: “Que dé la cara y no repita el papel de Ábalos”

El juez mantiene en libertad a Koldo García tras haberse acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo

Un abogado explica las “trampas” más comunes de la Fiscalía en un juicio: “Casi nadie cuenta esto”

ECONOMÍA

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en todas las áreas geográficas”, sin concretar los que afectan a sus trabajadores en España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 octubre

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder