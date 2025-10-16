España

Cómo los autónomos pueden deducirse el alquiler de la vivienda si trabajan desde casa, según Hacienda

La Agencia Tributaria permite a los autónomos deducir en el IRPF la parte proporcional del alquiler destinada exclusivamente a su actividad profesional en casa, siempre que cumplan y puedan acreditar los requisitos exigidos por la normativa

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Trabajadora autónoma. (Freepik)
Trabajadora autónoma. (Freepik)

Aunque muchos no lo crean, la deducción del alquiler para autónomos que trabajan desde casa es posible, pero deben cumplirse una serie de condiciones muy precisas y documentadas para poder hacerlo. Así lo recoge una reciente resolución de la Dirección General de Tributos (DGT), que aclara definitivamente una cuestión que durante años ha generado mucha incertidumbre en el colectivo de los trabajadores por cuenta propia.

Tal y como explican desde Idealista, la consulta vinculante V1293-25, publicada el 11 de julio de 2025, establece que los autónomos que residen en una vivienda de alquiler sí pueden deducir en el IRPF la parte proporcional del arrendamiento que corresponda al espacio de su hogar destinado a la actividad profesional. Sin embargo, esto requiere demostrar ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que se cumple con los criterios de afectación parcial e independiente y que el uso personal de ese espacio es residual.

Requisitos y límites para la deducción

El primer criterio para que un autónomo pueda incluir parte del alquiler en sus gastos deducibles es que la zona dedicada a la actividad profesional dentro de la vivienda se pueda identificar con claridad y funcione de manera independiente del resto del inmueble. La normativa vigente, recogida en el artículo 22 del Reglamento del IRPF y en los artículos 28 y 30 de la Ley 35/2006, exige que el área afectada pueda demostrar un uso diferenciado respecto al resto del hogar.

En la práctica, esto se traduce en que una habitación específica utilizada como despacho, por ejemplo, de 12 metros cuadrados, en una vivienda de 40 metros cuadrados, permite deducir aproximadamente el 30% del alquiler mensual. Esta proporción debe estar justificada documentalmente y reflejada en la contabilidad del autónomo, quien además debe registrar el gasto en sus libros oficiales y conservar los documentos acreditativos.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

Es importante tener en cuenta que, aunque la ley no obliga a que el contrato de arrendamiento figure a nombre del autónomo, hacerlo facilita notablemente el reconocimiento de la deducción ante Hacienda. Si el arrendamiento está a nombre de otra persona, como un familiar o pareja, será imprescindible que el autónomo demuestre de manera fehaciente que asume el pago y utiliza parcialmente la vivienda para su actividad económica.

Documentación y justificación necesarias

El procedimiento para justificar este tipo de deducción requiere rigor documental. La DGT enfatiza en la necesidad de guardar todos los justificantes, como el contrato, los recibos de pago y planos o fotografías que delimiten el área utilizada profesionalmente, y dejar constancia en la contabilidad. La AEAT será quien valore la adecuación de estas pruebas cuando se presenten para la deducción.

Es decir, que no es suficiente con declarar que se trabaja desde casa, sino que la deducción únicamente es válida si se demuestra que el espacio es identificable y se utiliza de forma independiente. Trabajar en zonas compartidas, como el salón, no garantizará la aceptación de la deducción, salvo que el uso privado sea claramente secundario y ocasional.

Efectos para propietarios y arrendadores

El impacto de esta deducción va más allá del propio autónomo, ya que tiene consecuencias directas sobre los propietarios de las viviendas arrendadas. Cuando se acredita un uso profesional de parte de la vivienda, el arrendador podría perder la reducción sobre el IRPF por alquiler de vivienda habitual, cuya cuantía máxima puede alcanzar el 90% en zonas tensionadas. Esto se debe a que Hacienda ya no considera la totalidad del inmueble como destinado a uso residencial exclusivo, lo que restringe la aplicación de esa ventaja fiscal.

Cuando se acredita un uso
Cuando se acredita un uso profesional de parte de la vivienda, el arrendador podría perder la reducción sobre el IRPF por alquiler de vivienda habitual. (Freepik)

En cuanto al contrato de alquiler, la AEAT no exige que este incluya una cláusula específica para el uso profesional. El autónomo podrá justificar la deducción, aunque el contrato no lo mencione, siempre y cuando aporte pruebas del uso efectivo de la vivienda para su actividad.

Sin embargo, algunos arrendadores prefieren incluir en los contratos restricciones que limitan el uso al residencial, amparándose en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta práctica, pese a no invalidar la deducción, puede generar conflictos si el propietario teme perder sus propias deducciones fiscales.

Deducción de suministros y otros gastos

La resolución de la DGT permite deducir parte de los suministros vinculados al trabajo desde casa, como la luz, el agua, el gas o la conexión a internet. La deducción debe hacerse de manera proporcional al espacio realmente dedicado a la actividad profesional.

Este criterio ha sido confirmado por una sentencia del Tribunal Supremo del 15 de julio de 2025, que autoriza igualmente a deducir una parte del IVA de los gastos domésticos, siempre que se pueda acreditar el uso profesional de dichos suministros. La sentencia refuerza el principio de proporcionalidad, de modo que solo puede deducirse la fracción correspondiente al porcentaje de superficie de la vivienda efectivamente afectada a la actividad.

Temas Relacionados

AutónomosAutónomos EspañaGobierno de EspañaSeguridad Social EspañaTrabajadores EspañaEmpleo EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia se reencuentra con el Papa León XIV en el Día Mundial de la Alimentación: “El hambre sigue siendo un arma de guerra”

La mujer de Felipe VI también ha recogido sus palabras en la última Asamblea General de la ONU: “La dignidad del ser humano no es negociable”

La reina Letizia se reencuentra

Un sacerdote polaco se abre una cuenta de OnlyFans para recaudar fondos par su club cristiano: espera llevar la “luz del Evangelio” a lugares insólitos

El padre Rafał Główczyński utiliza la polémica plataforma para financiar un café cristiano en una antigua agencia de escorts del centro de Varsovia

Un sacerdote polaco se abre

Spotify España: las 10 canciones más reproducidas este día

Estos son los éxitos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público español

Spotify España: las 10 canciones

Un perro va a comprar galletas todos los días y paga con una hoja porque vio a los niños entregando dinero: “Encontró la manera de hacerse entender”

Ha generado millones de reacciones en redes sociales

Un perro va a comprar

“El nuevo control horario obligará a informar sobre las horas extra”: una jurista lo explica

El Real Decreto que prepara el Gobierno el texto legal obligará a que todos los registros sean digitales y que además permitan el acceso directo y de forma remota a la Inspección de Trabajo

“El nuevo control horario obligará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía recurre la prórroga

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

ECONOMÍA

“El nuevo control horario obligará

“El nuevo control horario obligará a informar sobre las horas extra”: una jurista lo explica

Montaña rusa en los precios de la luz: la tarifa máxima incrementa y la mínima disminuyó este 17 de octubre

El Ayuntamiento de Madrid sortea, el 24 de octubre, 378 pisos en alquiler asequible entre asalariados que ganen hasta 44.300 € al año

Grecia aprueba las jornadas de trabajo de 13 horas diarias: las dos semanas de protestas no consiguen frenar la reforma laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 16 octubre

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder