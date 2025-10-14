Desde Minecraft hasta Gladiador II: este es el ranking de las películas más vistas de Google en España

Una película de Minecraft - Jack Black (Youtube/Warner Bros.)

Top de películas más vistas en Google en España

Ha llegado el primer vistazo de "Una película de Minecraft", la adaptación cinematográfica del aclamado videojuego Créditos: Youtube/Warner Bros. Pictures

1. Una película de Minecraft (A Minecraft Movie)

Cuatro inadaptados se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación.

Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

2. Gladiador II (Gladiator II)

Crédito: Paramount

Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Maximus a manos de su tío, Lucius se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro.

Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucius debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo.

3. Lilo & Stitch

Lilo y Stitch están de vuelta en el primer tráiler oficial de su live action (YouTube/Disney Studios LA)

Lilo es una niña hawaiana que se siente sola y decide adoptar un “perro” muy feo al que llama Stitch.

Stitch sería la mascota perfecta.. si no fuera en realidad un experimento genético que ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado en la tierra por casualidad.

Con su amor y su inquebrantable fe en el “ohana” (el concepto hawaiano de la familia), Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que el original perro nunca pensó tener: un hogar.

4. Mufasa: El rey león (Mufasa: The Lion King)

La precuela de love action cuenta la historia de Mufasa Crédito: Disney

Rafiki debe transmitir la leyenda de Mufasa a la joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala y con Timón y Pumba prestando su estilo característico.

Mufasa, un cachorro huérfano, perdido y solo, conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino.

5. Operación Éxtasis

Dos agentes encubiertos se infiltran en la operación de un traficante de drogas, haciéndose pasar por una pareja. Inspirado en hechos reales.

6. La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Cuando C. Tangana conoce a Yerai Cortés, se queda completamente fascinado con su talento e intrigado por su historia familiar.

Yerai es una figura inusual dentro del flamenco; tan respetado por los gitanos más tradicionalistas como por los artistas vanguardistas de la nueva ola de la que él forma parte.

Deciden emprender un viaje juntos para grabar un disco en el que las canciones vienen marcadas por una gran pena, donde el propio proceso artístico lo enfrenta con su pasado y lo empuja a explorar un secreto familiar a través del cual trata de redimir la relación con sus padres.

7. 28 Days Later

Un reducido grupo de sobrevivientes lucha por huir de Londres, una ciudad dominada por humanos transformados en letales depredadores tras contagiarse con una agresiva mutación del virus de la rabia. En medio del caos, escapar parece una tarea imposible.

8. Robot salvaje (The Wild Robot)

De DreamWorks Animation llega una nueva adaptación de una sensación literaria, el querido y galardonado bestseller de Peter Brown, Robot salvaje. La épica aventura sigue el viaje de un robot –ROZZUM unidad 7134, "Roz"– que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, estableciendo gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en el padre adoptivo de un ganso bebé huérfano.

9. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora.

Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

10. Venom: El último baile (Venom: The Last Dance)

Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie.

11. Iron man - El hombre de hierro (Iron Man)

El multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en “El hombre de hierro”, un héroe que se dedica a combatir el mal en todo el mundo

12. Destino final 4 (The Final Destination)

Nick O’Bannon y unos amigos acuden a un circuito de carreras para presenciar una prueba del Nascar. Durante ésta tiene lugar un terrible accidente que conlleva desastrosas consecuencias para el estadio.

Pero Nick descubre que se trata de sólo una visión de algo que está a punto de suceder y junto con otras doce personas consigue salir del recinto y escapar de una tragedia segura.

Pensando que han burlado a la muerte, el grupo continúa con su vida, pero desafortunadamente para Nick, Lori y sus amigos sólo es el principio, ya que la muerte no deja cabos sueltos y regresará para llevarse a los supervivientes de una manera brutal.

13. Policán (Dog Man)

Un perro y un agente de policía resultan heridos juntos en el trabajo. Una operación quirúrgica que les salva la vida cambia el curso de la historia cuando nace Policán.

Mitad perro, mitad hombre, Policán ha jurado proteger y servir -siempre que no le distraigan las ardillas- mientras persigue tenazmente a su archienemigo: el supervillano felino Petey el Gato.

Pero la rivalidad entre Policán y Petey se ve alterada por la llegada de un adorable gatito clon de Petey, Lil Petey, que cambia las reglas del juego para ambos.

14. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, Avatar: El sentido del agua empieza contando la historia de la familia Sully y los problemas que los persiguen.

15. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo.

Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

16. Kraven the Hunter

Sergei Kravinoff es un cazador de caza mayor, que toma un suero mágico que le otorga habilidades sobrehumanas y una vida más larga.

17. El Conde de Montecristo (Le Comte de Monte-Cristo)

Todos los sueños del joven Edmundo Dantés están a punto de hacerse realidad. Traicionado por sus rivales, es encarcelado sin juicio en el Castillo de If sin esperanza de escapar.

Tras catorce años de encierro, Dantés consigue escapar y hacerse con el legendario tesoro escondido en la isla de Montecristo. Ahora, con una enorme fortuna, urde un plan extraordinario para vengarse.

18. Los mundos de Coraline

Película de animación en la que se nos cuenta la historia de Coraline, una jovencita que descubre en su nueva casa una puerta secreta y decide abrirla.

Al hacerlo, descubre una segunda versión de su vida, una vida paralela a la que ella tiene. A primera vista, la realidad paralela es curiosamente parecida a su vida de verdad, aunque mucho mejor.

Pero cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a tomar un cariz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre, Coraline deberá recurrir a su determinación y coraje, a la ayuda de los vecinos y a un gato negro con el don del habla para salvar a sus auténticos padres, a unos niños fantasmas y regresar a casa.

19. Wicked

Esta producción es considerada de los mejores musicales de Broadway y está basado en la novela de Gregory Maguire “Wicked: Memorias de una bruja” pero también es la precuela de la famosa historia del Mago de Oz. Crédito: Universal Pictures

Elphaba, una joven con un carácter único, entabla una inesperada amistad con Glinda, la estudiante más popular de su escuela. Sin embargo, esa conexión se pone a prueba cuando ambas se enfrentan a decisiones que cambiarán el rumbo de sus vidas para siempre.

20. La guerra de las galaxias. Episodio II: El ataque de los clones (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones)

Corren tenebrosos tiempos para la República. Ésta continúa envuelta en luchas y sumida en el caos.

Un movimiento separatista, formado por centenares de planetas y poderosas alianzas y y lideradas por el misterioso conde Dooku, abre nuevas amenazas para la galaxia, a la que ni siquiera los Jedi parecen poder poner freno.

Estas maniobras, planeadas hace mucho por una poderosa fuerza, conducen al estallido de las guerras clones y al principio del fin de la República.

Para allanar el camino, los separatistas intentan asesinar a la senadora Padme Amidala. Para evitar futuros atentados, su seguridad es encomendada a dos caballeros Jedi..

21. Hombre lobo (Wolf Man)

Blake es un hombre casado y padre de familia residente en San Francisco que hereda la remota casa donde creció en una zona rural de Oregón tras la desaparición de su propio padre, dado por muerto.

En plena crisis de pareja con su enérgica esposa Charlotte, Blake la convence para tomarse un descanso de la gran ciudad y visitar la propiedad con su hija Ginger.

Todo se tuerce cuando, de camino a la granja y en plena noche, la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver y, en un intento desesperado por huir, se atrincheran dentro de la casa mientras la criatura merodea por la zona.

Pero, con el paso de las horas, Blake comienza a comportarse de un modo extraño y a convertirse en algo irreconocible..

22. Deadpool y Lobezno (Deadpool & Wolverine)

Wolverine se recupera de sus heridas cuando se cruza con el bocazas, Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común.

Un apático Wade Wilson se afana en la vida civil tras dejar atrás sus días como Deadpool, un mercenario moralmente flexible.

Pero cuando su mundo natal se enfrenta a una amenaza existencial, Wade debe volver a vestirse a regañadientes con un Lobezno aún más reacio a ayudar.

23. Del revés 2 (Inside Out 2) (Inside Out 2)

Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡nuevas emociones! A

legría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos..) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. Secuela de ‘Inside Out’.

24. El último samurái

1870. El capitán Nathan Algren es un hombre a la deriva. Las batallas que libró en otro tiempo parecen ahora lejanas e inútiles.

Una vez arriesgó su vida por el honor y por la patria, pero, en los anos transcurridos desde la Guerra de Secesion estadounidense, el mundo ha cambiado.

El pragmatismo ha reemplazado al valor, el interés personal ha ocupado el lugar del sacrificio y el honor no se encuentra en ninguna parte, especialmente en el Oeste, donde su papel en las campanas contra los indios acabó en desilusión y tristeza.

En algún lugar de las implacables llanuras junto a la ribera del río Washita, Algren perdió su alma.

En un mundo completamente distinto, otro soldado ve como su modo de vida está a punto de desintegrarse.

25. No hables con extraños (Speak No Evil)

Cuando una familia estadounidense va invitada a pasar un fin de semana en la idílica finca campestre de una encantadora familia británica que conocieron en unas vacaciones, lo que comienza como una escapada de ensueño pronto se convierte en una retorcida pesadilla psicológica.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cómo funciona Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (REUTERS/Andrew Kelly)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.