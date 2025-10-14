Si tu perro salta sobre tus invitados, esta es la forma de que los reciba con calma

La excitación de los perros no es casual. Hay señales claras antes de que empiece la agitación: la cola rígida, los movimientos rápidos, los jadeos y los saltos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando suena el timbre, muchas casas se llenan de movimiento. Entre los saludos, los abrigos y las prisas por abrir la puerta, aparece un elemento que suele desordenar todo: el perro. Salta, ladra y corre de un lado a otro. Lo que debería ser un momento simple se convierte en un pequeño caos. Con el otoño y más reuniones familiares o con amigos, esta escena se repite con frecuencia.

La excitación de los perros no es casual. Hay señales claras antes de que empiece la agitación: la cola rígida, los movimientos rápidos, los jadeos y los saltos frente a la puerta. Reconocer estos gestos ayuda a anticipar lo que viene. Cada perro reacciona de manera distinta. Algunos sienten ansiedad porque no están acostumbrados a ver gente nueva. Otros simplemente se emocionan demasiado. Entender la diferencia es importante para manejar la situación sin reprimir ni gritar.

Un método útil para cambiar este comportamiento es acostumbrar al perro poco a poco a las visitas. No hace falta esperar a que llegue alguien. Se puede ensayar con una persona conocida. Esa persona toca el timbre y se queda quieta en la puerta. Si el perro permanece tranquilo, se le da una recompensa. Si se altera, se ignora la conducta hasta que se calme. Con el tiempo, la emoción pierde fuerza y la reacción es más controlada.

También sirve tener un pequeño ritual antes de abrir la puerta. Por ejemplo, poner al perro algún tipo de límite o indicarle una alfombra donde debe esperar. Esto le da una referencia clara y les ayuda a bajar la tensión. No es algo que se logre en un solo día. Repetir el ejercicio con paciencia es clave para que funcione. Además, las recompensas ayudan a reforzar el comportamiento. Cada vez que el perro recibe a alguien sin saltar ni agitarse, puede obtener una golosina, una palabra suave o una caricia. De esta manera, entiende que la calma tiene un resultado positivo. Es más efectivo que un grito o un regaño después de un salto.

Los invitados también deben colaborar

La colaboración de los invitados también es importante. Conviene avisarles antes de que entren para que ignoren los saltos y no reaccionen de forma excesiva. Si saludan al perro solo cuando está tranquilo, este aprende que el contacto ocurre cuando se comporta de forma calmada.

La clave está en la constancia. Cada timbre y cada visita deben seguir la misma rutina. Si un día se permite la efusividad y al siguiente se intenta corregirla, el perro recibe mensajes confusos. En cambio, si siempre se actúa igual, la calma se vuelve parte de su forma de recibir a las personas. En consecuencia, este cambio no es inmediato, pero sí posible. Con práctica y coherencia, la entrada de invitados deja de ser un momento de nervios. La idea no es quitarle al perro sus ganas de saludar, sino enseñarle a hacerlo de manera tranquila. De esta manera, la llegada de una visita puede ser un momento ordenado y agradable si se establecen hábitos simples. No hace falta usar castigos ni métodos extremos. Un poco de paciencia, repetición y colaboración de todos es suficiente para lograrlo.