Quién es Alonso López, el piloto con el que Lola Lolita acaba de confirmar su historia de amor

Lola Lolita y Alonso López
Lola Lolita y Alonso López en un fotomontaje. (Instagram)

La confirmación que miles de seguidores estaban esperando ya es oficial: Lola Lolita, una de las influencers más populares del país, ha hecho pública su relación con el piloto de Moto2 Alonso López. El encargado de hacer oficial esta historia ha sido él a través de un carrusel de imágenes en las que ha mostrado parte de su viaje a las islas Maldivas.

Aunque el rumor llevaba meses sonando con fuerza, las pruebas de que entre ambos había algo más que amistad comenzaron a multiplicarse tras la ruptura de la influencer con Isaac Belky (Ibelky) en diciembre del año pasado. Desde entonces, Alonso López ha ido apareciendo, casi sin querer, en la órbita digital de la ilicitana: primero acompañándola en eventos deportivos, luego compartiendo momentos con su familia en Santa Pola, y ahora, finalmente, posando junto a ella en sus redes sociales.

Alonso López y Lola Lolita
Alonso López y Lola Lolita en una imagen de las redes del piloto. (Instagram @alonsolopez_21)

Alonso López, un prodigio sobre dos ruedas

Alonso López, madrileño de nacimiento aunque afincado en Valencia, es un nombre que los amantes del motor conocen bien. Comenzó a montar en moto con tan solo tres años, y desde entonces, su vida ha estado ligada a la velocidad, los circuitos y la adrenalina. Su trayectoria está plagada de éxitos que lo consolidan como una de las promesas más sólidas del motociclismo español.

En 2014 se proclamó campeón de la Copa de España Challenge 80, y solo un año después se alzó con la victoria en el Campeonato de España de PreMoto3 con el prestigioso equipo Júnior Team Estrella Galicia 0.0.

Alonso López en una imagen
Alonso López en una imagen de sus redes sociales. (instagram @alonsolopez_21)

Su carrera siguió una línea ascendente: fue tercero en el FIM CEV Moto3 Junior World Championship en 2017, y subcampeón en el Campeonato de Europa de Moto2 en 2021. Actualmente, forma parte del equipo Speed Up Racing en la categoría de Moto2, donde sigue luchando por hacerse un hueco entre los grandes del motociclismo internacional.

Aunque hasta ahora su carrera ha transcurrido casi exclusivamente en el ámbito deportivo, Alonso López ha comenzado recientemente a aparecer en el foco mediático más allá del motociclismo. Su presencia en redes sociales es cada vez más activa, si bien sus publicaciones están centradas en su vida profesional y algunos momentos personales. Pero ahora que se ha confirmado su romance con Lola Lolita, bien podría cambiar.

Alonso y Lola Lolita, protagonistas un romance discreto que saltó el pasado febrero

La relación entre Lola y Alonso fue revelada por primera vez en el mes de febrero por la revista ¡HOLA!, que publicó unas fotografías exclusivas de la pareja durante una cita en un circuito de karts junto a amigos. Las imágenes hablaban por sí solas: complicidad, risas y una evidente conexión entre ambos. Sin embargo, tanto Lola como Alonso optaron desde el principio por mantener su relación alejada de los focos, algo que contrasta con el carácter hiperexpuesto que tuvo la influencer durante su noviazgo anterior.

Y es que Lola Lolita, con millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, ha crecido en redes mostrando su vida en pareja. Junto a Ibelky, compartió tres años de relación muy visibles en redes sociales, lo que quizás influyó en su decisión de mantener un perfil más reservado con su nuevo amor.

Pamela Anderson y Liam Neeson iniciaron una relación durante el rodaje de la comedia 'Agárralo como puedas'. Ambos estaban solteros y destacaron su química dentro y fuera de cámara. Medios como 'People' confirmaron el romance tras el estreno.

Por eso, no ha pasado desapercibido que haya sido Alonso quien diera el primer paso al publicar las imágenes juntos en Maldivas. En las fotos, la pareja aparece abrazada, descalza en la playa o posando sonrientes frente a una señal de tráfico, mostrando una naturalidad encantadora. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar: desde deportistas como Javi Redondo o Javi Valle, hasta rostros conocidos del entorno influencer como Rocío Laffón y Victoria Federica, quien comentó con varios corazones.

