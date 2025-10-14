Pablo Urdangarin sigue los pasos de su padre, Iñaki Urdangarin, y cumple uno de sus sueños

Iñaki Urdangarín (izda) felicita a su hijo Pablo, tras el la victoria de su equipo, el Fraikin Granollers, ante el Abanca Ademar, en Leon. (EFE/J. Casares)

Pablo Urdangarin se encuentra atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera profesional como jugador de balonmano de alta competición. Siguiendo los pasos de su padre, Iñaki Urdangarin, el hijo de la infanta Cristina acaba de cumplir un sueño. Al igual que su progenitor, el joven estará formando parte de las filas de la Selección Española de Balonmano.

De acuerdo con la información adelantada por Vanitatis, el sobrino de Felipe VI ha sido convocado para los partidos amistosos que el equipo nacional disputará a finales de octubre. De esta manera, será la primera vez que el hermano de Irene Urdangarin luzca la camiseta del combinado absoluto. A sus 24 años, Pablo Urdangarin ha consolidado una presencia destacada en el balonmano profesional.

Pablo Urdangarin. (Europa Press Reportajes / Europa Press).

Según Vanitatis, la convocatoria para la selección llegó tras varias temporadas que fueron consideradas por su entorno como sobresalientes. En palabras de una persona próxima al jugador, “ya tocaba” que formara parte del equipo nacional, un deseo largamente acariciado por quienes lo apoyan. El seleccionador Jordi Ribera incluyó al actual jugador del Fraikin Granollers, club situado en Cataluña, para los próximos encuentros amistosos que tendrán lugar el 30 de octubre y el 1 de noviembre frente a Suecia, en tierras escandinavas.

El llamado del entrenador ocurre “en medio de una expectación máxima después de una meteórica carrera en este deporte”, según informa el ya citado medio. El entorno familiar de Urdangarin ha recibido con “felicidad y satisfacción a más no poder” la convocatoria, según esa misma fuente.

La trayectoria de Pablo Urdangarin en el balonmano se ha desarrollado bajo la influencia de su padre, Iñaki Urdangarin, antiguo internacional de la selección y figura destacada del deporte en España. La familia —incluida su madre, la infanta Cristina, y su novia, Johanna Zott— acompaña de forma regular sus partidos y ha mostrado su respaldo ante este nuevo avance en la carrera del deportista.

“Una temporada clave”

“Está volcado en su carrera deportiva y esta determinación que ha motivado sus pasos ha dado sus frutos con creces”, señalaron fuentes cercanas al joven a Vanitatis. El nieto de la reina Sofía se une así a una lista selecta de quienes han defendido los colores de la selección española en balonmano, cumplimiento de “un sueño al que solo acceden unos pocos afortunados y que antes que él ya logró su polémico progenitor”. La presencia de Iñaki Urdangarin en los partidos de su hijo es habitual. Según el ya citado medio, “una de las últimas veces no dudó en acudir a un partido en compañía de su novia, Ainhoa Armentia”. La interacción entre padre e hijo durante los partidos ha sido vista y fotografiada en más de una ocasión, evidenciando el apoyo familiar incluso en la actualidad.

Pablo Urdangarin en el partido de Fraikin BM Granollers vs Recoletas At. Valladolid en el Polideportivo Huerta del Rey a 28 de Febrero de 2025 en Valladolid (España). (Europa Press)

En cuanto al futuro de Pablo Urdangarin, su entorno reconoce el desafío que implica la temporada. “En la selección española hay varios jugadores que se marchan por edad, el Barça también podría estar rastreando otros equipos... Aunque Pablo está feliz en el Granollers, sabe que esta es una temporada clave y la va a vivir como tal”, compartió una fuente cercana al deportista con Vanitatis.

La oportunidad de representar a España incrementará el perfil de Pablo Urdangarin en el ámbito profesional, tanto nacional como internacional. Los partidos amistosos frente a Suecia serán una ocasión para mostrar su nivel competitivo bajo los colores del combinado nacional, una circunstancia que su entorno considera determinante para el desarrollo de su trayectoria futura.