Pablo Urdangarin habla como nunca antes de su madre, la infanta Cristina: “Es mi mayor fan”

Pablo Urdangarin afronta una etapa decisiva en su carrera deportiva, decidido a consolidarse como una de las figuras emergentes del balonmano español. A las puertas de una nueva temporada con el Fraikin Granollers, el joven jugador ha concedido una entrevista en la que subraya la importancia del respaldo que ha recibido de su familia, en especial el de su madre, la infanta Cristina.

Con la mirada puesta en la selección española y tras un año de logros personales, Urdangarin se muestra dispuesto a forjar su propio camino en el deporte, sin perder de vista el legado de su apellido. En conversación con EFE, el sobrino de Felipe VI habla por primera vez sobre su madre, cuya presencia en los partidos de su hijo es constante: “Es mi mayor fan. Siempre la vemos en las gradas”, expresa el joven, que asegura que la infanta le ayuda “también en los temas fuera del deporte”.

A menudo, la infanta Cristina asiste a los partidos acompañada de Johanna Zott, novia de Pablo desde 2022, con quien mantiene una relación consolidada. La complicidad entre ambas es evidente, y su presencia conjunta en los encuentros refuerza el entorno de apoyo que rodea al jugador.

En cuanto a la figura de su padre, Iñaki Urdangarin, Pablo reconoce la influencia que ha ejercido en su formación, tanto dentro como fuera de la cancha. Aunque no llegó a verlo jugar profesionalmente, el joven valora especialmente la mentalidad ganadora que le ha transmitido: “Sé que la gente me compara con el talento de mi padre, pero prefiero centrarme en mis propios objetivos, progresar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar”.

Si bien admite que las comparaciones son inevitables, prefiere enfocarse en su propio desarrollo: “No me gusta que me comparen, pero entiendo por qué ocurre”, expresa. El exduque de Palma sigue siendo un referente para Pablo, quien destaca su presencia constante en entrenamientos y partidos: “Siempre tengo a mi padre a mi lado, en cada entrenamiento, en cada partido, y me ayuda mucho”.

Carrera prometedora

El inicio de la pretemporada marca para Pablo Urdangarin un momento clave en su trayectoria con el Fraikin Granollers. Tras renovar su compromiso con el club catalán, el deportista de 24 años se prepara para afrontar nuevos retos, motivado por el deseo de superar los resultados del año anterior. “Este año queremos mejorarlo en todos los aspectos y es lo que vamos a intentar hacer”, dice a EFE, dejando claro su compromiso con el equipo y su ambición de alcanzar metas más altas.

El pasado mes de marzo marcó un hito en la carrera de Pablo, cuando fue elegido MVP de la liga Asobal tras anotar el tanto que dio la victoria al Fraikin Granollers frente al Ciudad de Logroño. Este logro, sumado a la renovación de su contrato, refuerza su posición como uno de los jugadores más prometedores del balonmano nacional. Tras un verano en el que alternó el descanso con sesiones de entrenamiento y tiempo en familia, el deportista se muestra preparado para afrontar una temporada exigente y llena de expectativas.

Entre sus aspiraciones más inmediatas figura el deseo de debutar con la selección española absoluta, después de haber participado en el Mundial Universitario con el combinado nacional. “Ojalá. Yo creo que cualquier jugador quiere jugar en la selección, pero eso, yo paso a paso”, concluye.