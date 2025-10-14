España

J.J. Vaquero cuenta cómo superó sus adicciones tras tocar fondo: “Me vi borracho en el entierro de mi suegra”

El cómico ha acudido como invitado a ‘El Hormiguero’ junto a Goyo Jiménez para presentar la película ‘Sujétame el cubata’

Juan José Vaquero, mejor conocido
Juan José Vaquero, mejor conocido como J. J. Vaquero, en su visita a 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La noche de este lunes, 13 de octubre, los grandes protagonistas de El Hormiguero han sido Juan José Vaquero, más conocido como J. J. Vaquero, y Goyo Jiménez. Los dos humoristas han acudido al espacio presentado por Pablo Motos para promocionar su nueva película Sujétame el cubata, que se estrena el próximo 17 de octubre y podría decirse que se trata de un biopic, pues el protagonista de la historia es el propio vallisoletano, quien luchará por salvar su bar, El Erizo, de un cierre inminente por problemas económicos.

Era la primera vez que el excolaborador de Me resbala regresaba al plató de Antena 3 tras su salida del programa, en el que estuvo 13 años siendo guionista y colaborador. “Una de las cosas que te hacía escribir así de bien es que ibas, voy a decirlo elegantemente, por el camino salvaje de la vida”, ha manifestado el de Requena, haciendo alusión a su paso por el formato de las hormigas Trancas y Barrancas. “Has dejado todas las cosas malas y estás enganchado a las buenas”, ha continuado diciendo el conductor de televisión, dando a entender que le gustaría conocer cómo fue su proceso de cambio.

"¿Quieres la verdad? Me vi borracho en el entierro de mi suegra“, ha replicado el invitado, mostrándose completamente sincero e, incluso, emocionándose al recordar aquella complicada etapa de su vida. De acuerdo con el testimonio de J.J. Vaquero, fue este el punto de inflexión que le llevó a decir ‘basta’ a las malas noches y a las adicciones. ”Pedí ayuda profesional“, ha confesado, dando detalles sobre las medidas que tuvo que tomar.

J. J. Vaquero y Goyo
J. J. Vaquero y Goyo Jiménez en su paso por 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Me mentía a mí mismo”

Según el cómico, el deporte se convirtió en uno de sus principales refugios. "Si alguien cree que tiene un problema, que busque un profesional. Sí que es verdad que el deporte ayuda y ayuda a vivir mejor“, ha matizado el de Valladolid, reivindicando la figura y la función de los profesionales que le ayudaron a salir de su infierno personal. “Es una ayuda increíble para cualquier persona que se le esté yendo la mano con la noche y quiera salir ya”.

J. J. Vaquero también ha revelado que otros de los momentos que le hicieron darse cuenta de que necesitaba ayuda fue el “pillarse mintiéndome a mí mismo”. “Mentía a la gente, pero de repente me mentía a mí mismo. Me decía: ‘Ahora vas a bajar a la panadería a comprar pan’ y no iba. Esa mentira se la había dicho la gente, pero a mí no, y empecé a decírmela a mí“, ha asegurado, admitiendo que el consejo que daría a otra persona en su misma situación es ”verbalizar" el problema.

“Cuando alguien quiera dejar de salir de fiesta, pero ve que sigue haciéndolo y que él solo no lo puede frenar, que lo diga en alto, al de al lado“, ha manifestado, en tono serio. “Que busque a gente cerca, a la que confíe y que se lo diga en alto. A partir de ahí, hay que tener fuerza de voluntad; todo es más fácil, pero tienes que tener muy claro lo que te está quitando. Divertirse está muy guay, pero te quita muchas cosas”.

