El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: “Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes solicitar a su departamento de Acción Disciplinaria que abra un expediente al juez Eloy Velasco por sus descalificaciones a la exministra de Igualdad y actual eurodiputada Irene Montero. El magistrado, que intentó sin éxito presidir la Audiencia Nacional, aseguró en una conferencia que Montero “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre del año pasado: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ya propuso archivar la diligencia informativa abierta en diciembre de 2024 contra Velasco. Conde tramitó estas diligencias, tras la queja de un particular, como paso previo a decidir si abría o no expediente disciplinario a Velasco. Conde pidió entonces el archivo al considerar que las manifestaciones del magistrado estaban amparadas por su derecho a la libertad de expresión. Pero en mayo de este año la Comisión Permanente del CGPJ acordó por unanimidad solicitar a Conde que siguiera investigando a Velasco y rechazó el cierre de las diligencias.

La decisión de la Comisión Permanente se ha adoptado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta Perelló. Los vocales elegidos a iniciativa del PP (Pilar Jiménez Bados, José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal) han anunciado un voto particular porque discrepan de la decisión de la mayoría.

Archivos contra Carretero y Hurtado

Por otro lado, Acción Disciplinaria ha acordado archivar la investigación abierta al juez de instrucción de Madrid Adolfo Carretero por su incisivo interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá en el marco de la causa abierta tras la denuncia que ella interpuso contra Iñigo Errejón por una supuesta agresión sexual. La autoridad disciplinaria considera que el magistrado pudo emplear términos o expresiones que resultan incómodos o formulara preguntas dirigidas a contrastar la veracidad de la versión de la actriz, pero dirigió la declaración sin cometer ninguna infracción disciplinaria.

