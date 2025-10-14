España

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, sobre trabajar con asesinos: “No te acostumbras nunca”

La abogada Beatriz de Vicente se enfrenta las mentes más oscuras del crimen en España

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Beatriz de Vicente, abogada y
Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, sobre trabajar con asesinos. (Composición Infobae/Freepik)

La criminóloga y abogada penalista Beatriz de Vicente ha compartido en el pódcast Lo que tú digas, de Álex Fidalgo, una visión descarnada sobre la naturaleza del crimen y la mente de quienes los cometen.

Su trayectoria en criminalidad violenta y sexual le ha permitido tratar con algunos de los delincuentes más peligrosos del país. “Yo he conocido a muchísimos asesinos en mi trabajo”, afirmó en una de sus intervenciones. “Asesinos. Gente mala”, insistió la abogada.

A lo largo del diálogo, De Vicente reconoció que la confrontación con determinados criminales despierta pensamientos difíciles de contener. “El mundo sería mejor sin ti”, confesó que llego a pensar en repetidas ocasiones. No obstante, su papel como profesional impone otra lógica. “Pero yo soy criminóloga. Estudio lo que hay detrás de lo que haces y soy abogada y tengo que trabajar contigo”, explicó.

Esa dualidad la empuja a interrogar los orígenes del delito desde una mirada analítica: “¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuándo te torciste? ¿Te sientes culpable? ¿Por qué has llegado hasta aquí?”

“Son contenidos horribles”

La especialista relató uno de los casos más perturbadores que ha llevado hasta la fecha. “Yo tengo un cliente que es pedófilo, que le gusta la pornografía hardcore de bebés, neonatofílico”, señaló. “Son contenidos horribles”, indicó la abogada, sin suavizar la descripción del delito.

Pero, pese a su larga trayectoria y más de 30 años de experiencia, aseguró que el impacto no desaparece: “Yo estoy especializada en criminalidad violenta y sexual y aun así no te acostumbras nunca”.

Detenido en Madrid un padre que violaba a su bebé y la ofrecía a otros pederastas para mantener relaciones sexuales

La tolerancia aprendida ante el horror

Al hablar sobre la exposición a la violencia, De Vicente describió cómo el contacto constante modifica la percepción, aunque no el comportamiento. “No es que por ver violencia yo vaya a ser violento, pero sí por verla de forma continuada, la tolero”, sentenció.

También apuntó hacia los contextos que moldean la conducta delictiva: “Hay educaciones y patrones culturales que hacen creer a determinados sujetos que lo que hacen está bien”. Y descartó de plano la posibilidad de erradicar por completo la conducta criminal: “Erradicar el crimen es imposible, la naturaleza humana es como es”.

El ciclo del asesino en serie

Por otro lado, en uno de sus vídeos de su cuenta de redes sociales, la abogada citó a la psicóloga forense Odette Terol Levy, para explicar cómo opera la mente homicida reiterativa. “La mayoría de los asesinos en serie normalmente fantasean con la idea de matar mucho antes de hacerlo realmente”.

Recordó que Terol Levy describió con precisión ese proceso: “La brillante y ya fallecida psicóloga forense Odette Terol Levy, experta en perfilación criminal, explicaba de forma muy elocuente el ciclo de las fantasías homicidas de los asesinos seriales y el tiempo que transcurre entre crimen y crimen”.

“La fantasía es lo que impulsa a la persona a cometer el acto criminal, cuya realización debe ser fiel al reflejo de la fantasía original”, dijo De Vicente, citando el planteamiento de la imaginación criminal de Levy.

La policía difundió un video de una cámara de seguridad en el que se ve al asesino en serie de California que mató a seis personas en un año, viste de negro y ataca en la oscuridad

Sadismo, control y vuelta a la vida cotidiana

De Vicente también detalló cómo esa fantasía se convierte en acción: “El asesino intentará mantener el mundo que ha creado con la víctima lo más fiel posible a su fantasía, en la que priman los actos de dominación y sumisión a través del sadismo, la mutilación y el asesinato”.

Tras el crimen, describió una reintegración silenciosa en la sociedad: “Una vez cometido el crimen, el asesino se reintegra en la sociedad, retomando sus actividades rutinarias como un perfecto ciudadano, trabajador, vecino y padre de familia”.

Sin embargo, el ciclo no termina con el asesinato, sino que “se caracteriza por el intento de revivir la fantasía, en el que, tras un periodo de enfriamiento, comienza de nuevo el ciclo a través de una nueva puesta en escena”, concluyó.

Temas Relacionados

CrímenesAsesinatosAsesino en seriePódcastRedes SocialesSucesosCrímenes y SucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Según el creador de contenido, las habilidades blandas como la comunicación, la adaptación, la resiliencia o el liderazgo son fundamentales para estos puestos de trabajo

Un español que vive en

Comprobar Eurojackpot: los ganadores de este 14 de octubre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Eurojackpot: los ganadores de

Diez hábitos de limpieza con los que ahorrar tiempo en tu rutina y obtener resultados relucientes

Aquello que se deja de hacer es tan importante como las acciones implementadas para mantener libre de ácaros cualquier espacio de una casa, incluidas las mascotas

Diez hábitos de limpieza con

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

La Audiencia Provincial de Oviedo considera que la hostilidad entre los progenitores impide cualquier régimen compartido y agrava el malestar psicológico de las niñas

La Justicia niega la custodia

Comprobar resultados de Euromillones: todos los números ganadores del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar resultados de Euromillones: todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la custodia

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

Pedro Sánchez asegura no opinar sobre los Nobel de la Paz, pero felicitó a seis galardonados antes de guardar silencio sobre María Corina Machado

Sandra Sánchez, jurista, explica todo lo que debes saber antes de ir a un juicio como testigo: “Si te han citado, tienes la obligación legal de asistir”

El Supremo solicita al Parlamento Europeo que levante a Alvise Pérez su inmunidad como eurodiputado para investigarlo por financiación ilegal

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

ECONOMÍA

Un español que vive en

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Bono Alquiler Joven 2025: Andalucía recibirá más del 17% de la subvención estatal frente al 1,7% de La Rioja

Trump amenaza a España con un “castigo comercial a través de aranceles” por no llegar al 5% del PIB en defensa: “Deberían ser castigados”

DEPORTES

Laporte con el ’10′, Lucas

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera