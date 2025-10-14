Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, sobre trabajar con asesinos: “No te acostumbras nunca”

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, sobre trabajar con asesinos. (Composición Infobae/Freepik)

La criminóloga y abogada penalista Beatriz de Vicente ha compartido en el pódcast Lo que tú digas, de Álex Fidalgo, una visión descarnada sobre la naturaleza del crimen y la mente de quienes los cometen.

Su trayectoria en criminalidad violenta y sexual le ha permitido tratar con algunos de los delincuentes más peligrosos del país. “Yo he conocido a muchísimos asesinos en mi trabajo”, afirmó en una de sus intervenciones. “Asesinos. Gente mala”, insistió la abogada.

A lo largo del diálogo, De Vicente reconoció que la confrontación con determinados criminales despierta pensamientos difíciles de contener. “El mundo sería mejor sin ti”, confesó que llego a pensar en repetidas ocasiones. No obstante, su papel como profesional impone otra lógica. “Pero yo soy criminóloga. Estudio lo que hay detrás de lo que haces y soy abogada y tengo que trabajar contigo”, explicó.

Esa dualidad la empuja a interrogar los orígenes del delito desde una mirada analítica: “¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuándo te torciste? ¿Te sientes culpable? ¿Por qué has llegado hasta aquí?”

“Son contenidos horribles”

La especialista relató uno de los casos más perturbadores que ha llevado hasta la fecha. “Yo tengo un cliente que es pedófilo, que le gusta la pornografía hardcore de bebés, neonatofílico”, señaló. “Son contenidos horribles”, indicó la abogada, sin suavizar la descripción del delito.

Pero, pese a su larga trayectoria y más de 30 años de experiencia, aseguró que el impacto no desaparece: “Yo estoy especializada en criminalidad violenta y sexual y aun así no te acostumbras nunca”.

La tolerancia aprendida ante el horror

Al hablar sobre la exposición a la violencia, De Vicente describió cómo el contacto constante modifica la percepción, aunque no el comportamiento. “No es que por ver violencia yo vaya a ser violento, pero sí por verla de forma continuada, la tolero”, sentenció.

También apuntó hacia los contextos que moldean la conducta delictiva: “Hay educaciones y patrones culturales que hacen creer a determinados sujetos que lo que hacen está bien”. Y descartó de plano la posibilidad de erradicar por completo la conducta criminal: “Erradicar el crimen es imposible, la naturaleza humana es como es”.

El ciclo del asesino en serie

Por otro lado, en uno de sus vídeos de su cuenta de redes sociales, la abogada citó a la psicóloga forense Odette Terol Levy, para explicar cómo opera la mente homicida reiterativa. “La mayoría de los asesinos en serie normalmente fantasean con la idea de matar mucho antes de hacerlo realmente”.

Recordó que Terol Levy describió con precisión ese proceso: “La brillante y ya fallecida psicóloga forense Odette Terol Levy, experta en perfilación criminal, explicaba de forma muy elocuente el ciclo de las fantasías homicidas de los asesinos seriales y el tiempo que transcurre entre crimen y crimen”.

“La fantasía es lo que impulsa a la persona a cometer el acto criminal, cuya realización debe ser fiel al reflejo de la fantasía original”, dijo De Vicente, citando el planteamiento de la imaginación criminal de Levy.

Sadismo, control y vuelta a la vida cotidiana

De Vicente también detalló cómo esa fantasía se convierte en acción: “El asesino intentará mantener el mundo que ha creado con la víctima lo más fiel posible a su fantasía, en la que priman los actos de dominación y sumisión a través del sadismo, la mutilación y el asesinato”.

Tras el crimen, describió una reintegración silenciosa en la sociedad: “Una vez cometido el crimen, el asesino se reintegra en la sociedad, retomando sus actividades rutinarias como un perfecto ciudadano, trabajador, vecino y padre de familia”.

Sin embargo, el ciclo no termina con el asesinato, sino que “se caracteriza por el intento de revivir la fantasía, en el que, tras un periodo de enfriamiento, comienza de nuevo el ciclo a través de una nueva puesta en escena”, concluyó.