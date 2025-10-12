España

“Nunca volveré a Francia”: los jubilados galos cuentan por qué prefieren Tenerife como destino para sus últimos años

Muchos franceses eligen esta isla para pasar su jubilación bajo el sol

Lydia Hernández Téllez

Un grupo de bañistas en la costa en Tenerife, a 18 de agosto de 2025. (EFE/Alberto Valdés)

Por mucho que Europa atraiga por sus sueldos altos y aspiraciones de vidas lujosas, hay algo que atrae a todo el mundo a España, especialmente a la población jubilada. Según la revista Grazia, muchos ciudadanos franceses eligen España como destino en el que pasar sus últimos años de vida una vez empiezan a recibir una pensión y son justamente las Islas Canarias el lugar ideal para disfrutarlos.

Durante el invierno europeo, los vuelos desde Francia a Tenerife van llenos de quienes escapaban del frío, pero la tendencia se convirtió en algo más profundo. “Vine a explorar destinos con mi marido en 2018”, compartió Claudine, exprofesora de 67 años, en un foro en línea. “Dos meses después, decidimos vender la casa y mudarnos a Puerto de la Cruz. Y hoy, lo digo sin dudarlo: nunca volveré a Francia”, asegura en declaraciones a Grazia.

Clima y coste de vida: las razones para escapar a Tenerife

Este éxodo tiene que ver en gran parte con el clima: las temperaturas oscilan durante todo el año entre 20°C y 26°C, hay altos niveles de luminosidad, aire marino puro y la posibilidad de permanecer activo. “Aquí nos olvidamos de que tenemos reumatismo”, comentó a la revista Jean-Marc, de 72 años, quien reside en la isla desde hace tres años. Añadió que en Francia dependía de antiinflamatorios, pero en Tenerife ya no los necesita. Pero el atractivo también está en el coste de vida, particularmente barato para aquellos que vienen de París, una de las ciudades más caras del mundo.

Según Grazie, alimentarse fuera cuesta entre 10 y 15 euros por persona, y el alquiler mensual de un apartamento de una habitación con vista al mar varía entre 500 y 700 euros. Las compras en supermercados pueden ser entre 20 % y 30% más baratas respecto a Francia y, además, la atención médica es accesible gracias al Sistema Nacional de Salud.

La jubilación en la isla escapa del cliché del ocio pasivo. Los recién llegados suelen llenar sus semanas con actividades diversas: clases de yoga, caminatas en el Parque Nacional del Teide, aquagym, talleres creativos, coros, bridge, bailes latinos o la participación en atractivos culturales como el Carnaval de Santa Cruz, reconocido como uno de los más destacados de Europa. Otra constante es el trato abierto y cordial de la población local, que destaca por su sentido del humor y tolerancia.

Quienes ya se establecieron aseguran que la motivación no parte de un rechazo a su país de origen, sino del deseo de experimentar “un modo de vida más sencillo, amable y humano”, como resumen los múltiples relatos disponibles en redes y foros. “El mejor consejo que puedo dar a quien quiera mudarse a Canarias es que venga dos o tres meses como turista y no haga ningún trámite administrativo. Ante todo, mantenga su residencia administrativa y fiscal en su país de origen”, recomendó Alain, otro jubilado francés residente en Tenerife.

Una población agotada: los tinerfeños piden protección contra el turismo excesivo

Protesta del colectivo "Canarias tiene
Protesta del colectivo "Canarias tiene un límite" contra el modelo turístico del archipiélago. (EFE/ Alberto Valdés)

Los extranjeros destacan las grandes ventajas de las Islas Canarias, pero la cantidad de visitantes y expatriados que desean establecerse allí hacen que la vida se dificulte. Tan solo en el último año, los alquileres en Tenerife han subido un 9,7%, según datos de Idealista, en una comunidad que recibe, de media, los salarios más bajos del país.

En este contexto, se han celebrado multitud de protestas en contra del turismo masivo que recibe la región. En los primeros ocho meses de 2025, España recibió cerca de 66,8 millones de turistas internacionales, un récord para ese periodo, y en Canarias han llegado más de 10 millones de extranjeros. La población local pide poner coto a las llegadas a las islas y mayores protecciones para la ciudadanía autóctona.

