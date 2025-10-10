España

El cambio profesional de Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo: "Su actitud ante el caso provoca que su reputación se ponga en duda"

La experta en imagen y reputación Arantxa Pérez Jaramillo analiza para 'Infobae España' la repercusión que ha tenido la trágica muerte del camarógrafo en la trayectoria laboral de la extremeña

Raquel Sánchez Silva. (RTVE)
Son 12 los años que han pasado desde aquel 30 de mayo de 2013. Un día que ha quedado marcado en la vida de Raquel Sánchez Silva, pues en dicha fecha se encontró el cuerpo sin vida de su marido, Mario Biondo. Entonces, el camarógrafo de Mediaset fue hallado sin vida en su domicilio de Madrid y colgado de una estantería. Las extrañas circunstancias en la que fue encontrado provocó un sinfín de dudas acerca de su fallecimiento. Para muchos, se trata de un suicidio, para otros, de un asesinato.

En los últimos días, su nombre ha vuelto a ocupar la primera plana tras conocerse que la Audiencia Provincial de Madrid dictaba un nuevo auto en el que, por primera vez, reconoce la existencia de indicios que apuntan a que su fallecimiento pudo no ser un suicidio, como se concluyó en su momento. Aunque su muerte continúa sin esclarecerse, lo cierto es que su partida marcó un antes y un después en la vida de la presentadora de televisión extremeña.

La experta en imagen y reputación Arantxa Pérez Jaramillo analiza para Infobae España cómo ha repercutido la trágica muerte del italiano en la vida profesional de la periodista. Y es que, en el año 2013, mantenía una sólida presencia en los medios de comunicación. Sin embargo, hoy en día la realidad es bastante diferente.

Raquel Sánchez Silva y Mario
Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en una imagen tomada en el verano de 2013. (Getty)

El caso, que ha permanecido en el foco mediático tanto en España como en Italia, ha condicionado la percepción pública sobre la conductora de El Conquistador, reduciendo significativamente su presencia en los platós de televisión. “Desde el minuto uno, Raquel Sánchez Silva no ha tenido un buen manejo del tema y eso le ha repercutido a nivel reputacional y, por ende, profesional”, sostiene la entrevistada, dejando entrever que la gestión que tuvo y ha tenido la comunicadora no ha sido la más acertada.

Antes del fallecimiento de Biondo, Sánchez Silva era una figura habitual en los principales programas de televisión y participaba en espacios de éxito como Supervivientes, donde conoció al camarógrafo e inicio un romance con él. Sin embargo, tras la muerte de su esposo, su presencia en televisión se ha limitado y “prácticamente no se sabe nada de ella”. “Debería de haber actuado de otra forma. Es la consecuencia de no haberlo hecho bien, de una forma un poco más transparente o colaborativa a nivel judicial... Ella misma está tirándose piedras en el tejado y hace que su reputación se ponga en duda. La situación no le beneficia, pero ella tampoco ha hecho nada por hacer lo contrario”, añade la directora de PR&MANAG.

Entrevista a Raquel Sánchez Silva, presentadora de 'Maestros de la costura Celebrity', y al jurado.

Reconducir la situación

Para Arantxa Pérez Jaramillo, lo mejor sería que “cambiase su actitud y comportamiento” respecto al caso para mejorar a nivel reputacional. “Ella ha querido pasar página demasiado rápido, pero si tu comportamiento no el que socialmente se acepta o tiene que ser, la repercusión va a ser que tu reputación se venga abajo. Sobre todo cuando tu trabajo es público y depende de tu imagen”, manifiesta, agregando que el hecho de que la periodista haya afirmado ante los medios que todo fue fruto de un accidente fue una acción inadecuada.

El hecho de que Mario Biondo trabajase como cámara en un grupo privado y mantuviera vínculos profesionales con el sector televisivo ha intensificado la reticencia de productoras y empresas a asociarse con la presentadora, ante el temor de verse implicadas en una controversia que afecta a uno de los suyos. “Antes de que este falleciera, ella tenía una trayectoria profesional y una imagen muy limpia y todo el mundo la sentía muy cercana... No lo hizo bien desde el principio y, doce años después, sigue sin replantearse reconducir esta situación”, afirma la experta.

