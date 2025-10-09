CGT continúa su lucha contra Ilunion: comienzan los juicios para que la empresa pague los pluses a los trabajadores del 112 y 061 de Andalucía

Imagen de recurso de un operario de sala del 112 Andalucía (Europa Press)

Aunque los trabajadores del 112 y 061 de Andalucía realizan un servicio público, sus puestos están gestionados por una empresa privada. Este contrato ha ido pasando por diferentes manos y actualmente se encuentra bajo el poder de Ilunion.

Desde el sindicato CGT llevan años denunciando que esta empleadora tiene a sus trabajadores en una situación precaria, lo que les ha llevado a tener una constante lucha para defender sus derechos. En las navidades de 2024 y en la semana santa de 2025 convocaron dos huelgas contra “unos servicios mínimos abusivos y violados”.

Sin embargo, en todo este escenario existe una lucha que lleva ya varios años y que entre esta semana y la siguiente podría llegar a su final. Y es que este jueves se lleva a cabo un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta a los empleados del 061 y el próximo 15 de octubre para los del 112.

El artículo nueve del Convenio de Contact Center

La reclamación en ambos es la misma: que Ilunion respete el artículo nueve del Convenio Estatal del Sector de Contact Center y se les paguen los pluses que vienen recogidos.

Este artículo explica que “el personal con retribuciones por encima de las establecidas en el Convenio, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020, verán incrementadas sus retribuciones anualmente, como mínimo, con el importe que resulte de aplicar la subida salarial pactada sobre el salario Convenio de su nivel, aplicándose este incremento salarial de igual forma que la convenida en el artículo 45, para el resto de personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio colectivo. Es decir, no podrán verse afectados por la compensación y absorción salarial y tendrán que aumentar el salario Convenio de su nivel en lo legalmente establecido en Convenio”.

Miguel Montenegro, Secretario General de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, relata a Infobae España que “ya todo el mundo conoce que este Convenio es una verdadera porquería”, pero “tiene esa cláusula que Ilunion se está negando a aplicar y que daría un buen respiro a las personas trabajadoras”. En total son en torno a 250 personas en el 061 y casi 500 en el 112, que se podrían beneficiar de este pus.

Según explica, este concepto podría alcanzar “los ciento y pico euros mensuales” y teniendo en cuenta que se está reclamando con efecto retroactivo desde 2022, “la verdad que vendría muy bien”.

Tres años de dilaciones

Y es que el proceso de este litigio no ha sido nada fácil y ya va a alcanzar los casi tres años desde la presentación de las demandas. “Cada vez que hemos ido a juicio, Ilunion ha alegado una cuestión distinta”, denuncia y añade que “la última vez dijo que no se había elevado el caso a la comisión paritaria del Convenio de Contact Center y, aunque llevamos sabiendo que eso no iba a servir para nada, si consiguió que se retrasará el juicio nueve meses más”.

Montenegro también remarca que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha colaborado “para que el juicio se retrase”. “Estaban un poco celosos de que fuese CGT el que lo estaba reclamando y han estado ahí también colaborando más con la patronal que con las personas trabajadoras”.

El Secretario del sindicato espera que ya en pocas semanas “tengamos los juicios listos para sentencia y que tengamos sentencia favorable en breve”. “Y como ya han pasado tres años desde que tenían que haberse revisado estos conceptos sería beneficioso que, de cara a la Navidad, pudiera haber un aguinaldo importante para las personas que trabajan en la gestión de emergencias en Andalucía”.