Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en España

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Por Infobae Noticias

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, Netflix reveló su top 10 con las películas más reproducidas en España de esta semana. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un incremento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

La lista de las películas más vistas de Netflix España

1. Delirio

Cuando su esposa Agustina se sume en un estado de delirio, un profesor investiga su oscuro pasado para intentar reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura.

2. French Lover

Un actor hastiado conoce a una camarera con mala suerte en París. ¿Podrá sobrevivir esta historia de amor inesperada al destello de los focos?

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. Steve

En el transcurso de un día intenso, el entregado director de un reformatorio para chicos intenta mantener a raya a sus alumnos mientras afronta sus propias presiones.

5. Blade Runner: El Loto Negro

Los Ángeles 2032. Una mujer joven se despierta sin recuerdos y con habilidades mortales. Las únicas pistas de su misterio son un dispositivo de datos bloqueado y un tatuaje de un loto negro. Juntando las piezas, debe cazar a las personas responsables de su brutal y sangriento pasado para encontrar la verdad de su identidad perdida.

6. Rut y Booz (Ruth & Boaz)

Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.

7. Flipped

Corre el año 1957. Juli y Bryce, dos niños de siete años aparentemente muy distintos, son vecinos y compañeros de clase. Juli se enamora de Bryce, pero él no siente lo mismo y durante seis años tratará de evitarla. Cuando, en 1963, siendo ya adolescentes, van a la escuela secundaria, las cosas cambian: Bryce empieza a mirar a Juli con otros ojos.

8. Blade Trinity

Durante anos, Blade ha luchado contra los vampiros sin que el mundo supiera lo que sucedia en los bajos fondos. Pero ahora, tras caer en las redes del FBI, se ve forzado a salir a la luz del dia para unir sus fuerzas con un clan de humanos cazadores de vampiros que nunca supo que existian, los Nightstalkers. Junto a Abigail y Hannibal, Blade sigue la pista de una Antigua criatura que lo esta acechando el vampiro original: Dracula.

9. Blade II

Una nueva raza de vampiros, los Reapers, surge para atacar tanto a los humanos como a los de su propia raza, causando el terror. El Consejo de la Sombra, un grupo de vampiros que teme por su supervivencia y que tiene su sede en Praga, contacta con Blade para que acabe con ellos.

10. Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

La estrella argentina del trap Duki ofrece una mirada íntima a su pasado y carrera, desde las primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos verificado en este documental.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

