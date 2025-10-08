España

Fran Díaz, pediatra: “Es beneficioso que tu hijo entre los 18 y 30 meses pegue y muerda”

El comportamiento debe corregirse pero “en su justa medida” es normal

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
El pediatra Fran Díaz en
El pediatra Fran Díaz en un vídeo de TikTok. (@fran.mimando.pediatria/TikTok)

Hay bebés tranquilos, hay bebés chillones y hay bebés peleones. La educación de un menor de edad vuelve locos a los padres y tutores, especialmente primerizos, que pueden presentar retos difíciles de resolver. Algunos niños en sus primeros años de vida cogen la manía de morder y pegar a compañeros, familiares o educadores, una costumbre fea que pone en alerta a muchos padres. Sin embargo, no todo es negativo: el pediatra Fran Díaz ha expuesto en un vídeo de TikTok que el comportamiento de pegar y morder entre los 18 y 39 meses en la infancia “es normal e incluso beneficioso”. Los especialistas coinciden en que esta etapa representa un avance en la socialización de los menores, quienes buscan nuevas formas de comunicación en ausencia de un lenguaje verbal plenamente desarrollado.

De acuerdo con las declaraciones de Díaz, cuando los niños superan los 12 meses y progresan en su autonomía, ingresan en la llamada “etapa relacional o etapa social”. En este periodo, los menores manifiestan una creciente necesidad de comunicarse, interactuar y transmitir inquietudes. El pediatra señala: “Ellos tienen ya necesidad de comunicar y necesidad de hablar y, sobre todo, necesidad de adquirir estrategias para poder transmitir necesidades”.

Según el discurso recogido en el perfil de TikTok de Fran Díaz (@fran.mimando.pediatria), es habitual que los niños de entre 18 y 30 meses dispongan solamente de un repertorio verbal limitado: “Para esa etapa, más o menos pueden rondar las diez, las veinte palabras (hasta los dieciocho meses no tienen que adquirir las veinte) y hasta los dos años no tienen por qué tener entre setenta y cien palabras y hacer frases de dos palabras”. Esta restricción en la capacidad de expresión verbal empuja a los menores a buscar canales alternativos para relacionarse, como morder.

“Es el desarrollo normal de la comunicación”

Un bebé muerde un juguete.
Un bebé muerde un juguete. (Canva)

El pediatra advierte que si un niño de esta edad todavía no dispone de un lenguaje funcional, su forma de comunicación se verá condicionada. “Si mi bebé o mi niño hasta los dos años no va a tener un lenguaje más o menos funcional, ¿con qué se va a comunicar?”, plantea Díaz. Ante la limitación en el vocabulario y la dificultad para estructurar frases, la acción física emerge como un recurso natural. Golpes y mordiscos funcionan entonces como vehículos de interacción y expresión de necesidades inmediatas, tanto con adultos como con otros niños, hasta que el habla gane mayor protagonismo.

Este fenómeno no implica la presencia de un trastorno de conducta ni debe interpretarse como un rasgo permanente de agresividad. “Es el desarrollo normal de la comunicación, pero muchas veces, pues hay diferentes sitios donde puede ser un poco violento que el niño se comunique así”, explica el pediatra español. El entorno, especialmente los padres, puede sentir preocupación ante este tipo de reacciones, pero el especialista insiste en la importancia de entender el origen del comportamiento y actuar de forma pedagógica.

Díaz sostiene que el mejor camino es la elaboración de nuevos canales de comunicación y el estímulo constante del lenguaje. “Vamos a intentar enseñarle a los niños que nosotros nos comunicamos con este agujero que tenemos en la cara. Y aunque parezca que cae en saco roto, vamos a explicar y hablar y a intentar comunicar una y otra vez para abrir vías de comunicación y que ellos tiendan a intentar tirar más por el lenguaje verbal que por la mano y los mordiscos”, sugiere el pediatra.

“Por lo tanto, mamá y papá, si vuestro niño está en esta etapa, no desesperéis, no pasa nada. Es normal. Tienen que pegar y tienen que morder para relacionarse”, afirma Díaz en su mensaje. El pediatra remarca que, dentro de ciertos límites, estos episodios no carecen de funcionalidad y forman parte del proceso natural de maduración. Insiste en que “todo en su justa medida. No tienen por qué dar palizas ni ser excesivamente agresivos. Pero si hacen un poquito de esto, es normal en esta etapa”.

Temas Relacionados

MédicosPediatrasSalud InfantilEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Ione Belarra mantiene que la posición del partido es contraria pero asegura que no quieren ser “la excusa”

Podemos confirma que votará a

La mejor ensaladilla rusa de toda España se come en el bar de un restaurante Michelin de Getaria

El bar de un restaurante con estrella Michelin se ha alzado con el primer premio del campeonato organizado en el marco de San Sebastián Gastronomika

La mejor ensaladilla rusa de

Una mujer atropella a 80 km/h a un caballo en medio de la carretera: “No sé de dónde salió”

El vehículo quedó completamente destrozado y el animal falleció en el acto, pero la conductora, que salió en estado de shock, no sufrió daños

Una mujer atropella a 80

Olga, profesora a la que le han subido 2.100 euros el sueldo tras años de lucha: “El magisterio, la educación, sigue pareciendo de segunda”

Un pacto entre la Consejería de Educación y sindicatos permitirá a miles de profesores con más de 20 años de experiencia recibir aumentos económicos, equiparando sus ingresos a quienes accedieron a la carrera profesional horizontal

Olga, profesora a la que

Un estadounidense que vive en España vuelve a su barrio por otoño y cuenta lo que más le “flipa”: “La gente se vuelca con ‘Halloween’”

Barrios enteros del país decoran sus casas y calles para celebrar por todo lo alto la festividad

Un estadounidense que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos confirma que votará a

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Un motorista se compra una Honda de 8.000 euros y a los 20 minutos ya no le sirve para nada: “La cagó 8 kilómetros antes”

Bruselas da la razón a Ryanair y expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran un extra por el equipaje de mano

Rafa Mir, procesado por agresión sexual

Así es la formación ‘Mirlo’: los aviones que sustituyen a la Patrulla Águila en el desfile del 12 de Octubre

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 8 octubre

Antonio Martínez, experto inmobiliario, explica lo que nunca debes decir si quieres comprar una vivienda: “Es como renunciar a negociar antes de empezar”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Los caseros no verán ni un euro por el tope de los alquileres: el Supremo rechaza la reclamación de un propietario

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

La liga U de baloncesto:

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”