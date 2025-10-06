La nueva tendencia en Suiza para pagar la compra: “No lo había visto nunca”

Un influencer informa sobre la nueva tendencia de los supermercados en Suiza (Montaje Infobae España)

Un reciente video publicado en TikTok por el creador de contenido español @suiza.en.espanol, se ha vuelto viral al mostrar un comportamiento que, según él, se ha vuelto cada vez más común en los supermercados del país. Se trata de parejas que, en lugar de pagar la cuenta de manera conjunta, optan por dividirla en dos. La publicación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, abrió un debate sobre hábitos de consumo, relaciones y costumbres sociales que ha generado distintas opiniones entre los usuarios.

En el video, el creador explica que, durante sus visitas a distintos supermercados, ha notado un patrón que le resulta curioso. Según él, es frecuente que una pareja realice sus compras juntos, pero a la hora de pagar, cada uno utilice su propia tarjeta o abone solo lo que ha elegido, separando así el total de la cuenta. Este detalle, que para algunos puede parecer un simple método práctico de pago, para otros refleja una tendencia más profunda en las relaciones modernas.

El contenido rápidamente despertó la curiosidad de la comunidad de TikTok, y los comentarios no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios afirmaron nunca haber visto algo similar y aseguraron que en su experiencia, las parejas suelen pagar todo junto, otros ofrecieron una interpretación diferente. Según algunos, esta división de cuentas no necesariamente corresponde a parejas románticas, sino que podría darse entre amigos o compañeros de piso que realizan compras conjuntas, pero mantienen sus finanzas separadas.

El video causó furor en TikTok (@juanafigueroa71)

Las relaciones en la posmodernidad

La discusión refleja, además, la diversidad cultural y social dentro del país. Algunas personas señalan que la práctica de dividir la cuenta puede ser más común en ciertas regiones o entre determinados grupos de edad, mientras que otros consideran que se trata de un cambio en la dinámica de las relaciones modernas, en las que la independencia económica de cada miembro de la pareja se ha vuelto un valor importante.

Una pareja feliz (AdobeStock)

El debate también tocó aspectos más amplios sobre cómo las nuevas generaciones gestionan el dinero. Los expertos en finanzas suelen recomendar que parejas y compañeros compartan algunos gastos, pero mantengan un control individual sobre otros, con el objetivo de evitar conflictos y fomentar la autonomía económica. Esta práctica, que puede parecer poco romántica para algunos, es valorada por otros como un signo de responsabilidad y madurez.

En última instancia, lo que comenzó como una observación casual en un supermercado terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que pone sobre la mesa preguntas sobre la modernidad de las relaciones, la independencia financiera y los hábitos de consumo. El video sigue activo en TikTok, y los comentarios continúan multiplicándose, confirmando que un gesto aparentemente trivial puede abrir un diálogo sobre costumbres, relaciones y sociedad que, hasta hace poco, pasaba desapercibido en la vida diaria de los supermercados.