La empresa de Beatriz de York aumenta sus beneficios un 600% en medio de la crisis con Jeffrey Epstein: BY-EQ roza el medio millón de libras

Beatriz de York (IMAGEN DE ARCHIVO).

El apellido York vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez por motivos muy distintos. Mientras Sarah Ferguson atraviesa uno de los momentos más complicados de su trayectoria pública tras la filtración de unos correos antiguos en los que calificaba a Jeffrey Epstein como un “amigo constante y generoso”, su hija mayor, la princesa Beatriz, ha logrado ofrecerle una buena noticia en medio de la tormenta mediática.

Según ha informado el periodista Richard Eden en el Daily Mail, la compañía de asesoramiento que dirige la nieta de Isabel II, BY-EQ, ha cerrado el ejercicio fiscal de 2024 con un crecimiento espectacular. Fundada en 2022, la firma —cuyo nombre hace referencia a Beatrice York y Emotional Quotient (cociente emocional)— ha pasado de generar 39.000 libras en su primer año a rozar el medio millón.

Aunque, tras deducir los gastos operativos, el beneficio neto queda en 274.846 libras, la cifra representa un salto de más del 600% en apenas doce meses. Una muestra de que la princesa ha sabido capitalizar su experiencia profesional para construir una marca sólida en un terreno cada vez más competitivo: el de la inteligencia emocional aplicada al liderazgo en la era de la inteligencia artificial.

Las princesas Beatriz y Eugenia con Sarah Ferguson, exduquesa de York (@princesseugenie).

Y es que BY-EQ nació con el objetivo de asesorar a empresas y organizaciones en la integración de competencias emocionales dentro de entornos laborales cada vez más digitalizados. Beatriz, que cuenta con una década de experiencia como analista en el ámbito de la inversión privada, defiende la necesidad de equilibrar los avances tecnológicos con la empatía y la comprensión interpersonal.

A esta actividad se suman otros ingresos relevantes, como su papel como consultora en Afiniti, una firma global de software e inteligencia de datos, y su participación en Purpose Economy Intelligence Ltd, donde posee casi la mitad del accionariado. Todo ello sitúa a la princesa Beatriz como una figura con creciente peso económico dentro de la nueva generación de royals británicos.

Su éxito profesional se complementa con la carrera de su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, empresario y fundador de Banda Property, dedicada al diseño y desarrollo de propiedades de lujo. En los últimos meses, la compañía ha diversificado sus servicios hacia el interiorismo de aviones privados, una línea que promete consolidar su expansión internacional.

Los York, entre la discreción y la reinvención

Mientras tanto, la duquesa de York continúa lidiando con las consecuencias reputacionales derivadas de la publicación de los correos de 2011. Desde entonces, ocho organizaciones benéficas han anunciado que suspenden su colaboración con ella. La situación ha afectado también su vínculo con el resto de la familia real, aunque Ferguson mantiene su residencia en Windsor y continúa con algunos compromisos humanitarios a título personal.

Frente a este panorama, el logro empresarial de su hija mayor se percibe como un soplo de aire fresco para el apellido York. Lejos del foco constante de Londres, Beatriz y Edoardo han establecido su residencia en una exclusiva propiedad de los Cotswolds, donde disfrutan de un entorno más tranquilo junto a sus hijas, Sienna Elizabeth y Athena Elizabeth.

Allí, entre reuniones virtuales y escapadas familiares, la pareja ha encontrado el equilibrio perfecto entre trabajo y vida personal. “Es una forma de evadirse”, señalan fuentes cercanas al entorno de la princesa, quienes afirman que “cuando estás en el aire, no hay gente haciéndote preguntas constantemente ni niños colgando de ti”.

Beatriz de York y su marido Edoardo Mapelli Mozzi (X/@RoyalFamily)