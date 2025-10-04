España

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

Este domingo 5 de octubre tienen lugar dos de los eventos más multitudinarios de la Hispanidad 2025

Por Elena L. Villalvilla

Gloria Estefan durante la presentación
Gloria Estefan durante la presentación de la Hispanidad 2025 en Madrid. (CAM)

Desde este viernes 3 de octubre, hasta el próximo día 12, Madrid acoge la quinta edición de la Hispanidad 2025, para, como dicta su nombre, “conmemorar la Hispanidad a ambos lados del Atlántico”. La cita lleva por lema por segundo año consecutivo “Todos los acentos caben en Madrid” y tiene a Argentina como país invitado.

Sin embargo, es este domingo, 5 de octubre, cuando la capital reúna dos grandes citas en el corazón de la ciudad: el concierto gratuito de Gloria Estefan en la Plaza de Colón y, horas más tarde, la multitudinaria Cabalgata de la Hispanidad en la Gran Vía. Ambos eventos reunirán a miles de asistentes y obligarán al Ayuntamiento a desplegar un amplio dispositivo de movilidad y seguridad que incluirá cortes de tráfico, desvíos de autobuses de la EMT, cierres parciales de estaciones de Metro y restricciones en aparcamientos públicos y privados.

Las autoridades municipales han elaborado un plan de movilidad específico para la jornada, que se apoyará en la labor de Policía Municipal y Agentes de Movilidad. El objetivo es garantizar tanto la seguridad de los asistentes como la circulación del resto de usuarios de la vía pública.

Los cortes del concierto de Gloria Estefan en Colón

El primero de los actos será el concierto de Gloria Estefan, programado de 13:00 a 15:00 horas, con apertura de puertas a las 11:00. Se espera la asistencia de unas 35.000 personas, como ha detallado el ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida.

Plan de movilidad del concierto
Plan de movilidad del concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón. (Ayuntamiento de Madrid)

El evento transformará la Plaza de Colón y su entorno inmediato en un recinto de acceso controlado, con entradas peatonales desde el Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, calle Goya, calle Génova y calle de la Armada Española. Además, se habilitará un acceso específico desde los Jardines del Descubrimiento para personas con movilidad reducida, que contarán también con una zona reservada en el interior.

Los cortes en torno a Colón comenzarán el jueves 2 de octubre a las 23:00 horas y se prolongarán hasta el lunes 6 a las 5:00 de la madrugada. En ese periodo permanecerán cerrados:

  • Tramo de la calle Goya entre Serrano y Castellana (con un carril reservado para transporte público hasta el 4 de octubre a las 20:00).
  • Lateral del Paseo de la Castellana entre Goya y Ayala.
  • Calles Marqués de Zurgena y parte de Hermosilla, con cambios de sentido para residentes y acceso a un hotel de la zona.

El mismo 5 de octubre, día del concierto, se reforzarán los cierres:

  • De 8:00 a 16:00: cierre de Génova, Paseo de la Castellana entre Glorieta de Emilio Castelar y Plaza de Colón, y Paseo de Recoletos entre Colón y Cibeles.
  • De 8:00 a 20:00: corte total de Armada Española, tramo de Goya entre Castellana y Serrano, Castellana de Colón a Castelar y Recoletos de Cibeles a Colón.

Estos horarios podrán modificarse en función de las necesidades del operativo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al gobierno de controlar los medios para tapar sus escándalos de corrupción atacando a su círculo íntimo.

La estación de Metro de Colón (L4) cerrará de 11:00 a 15:00. En Cercanías, la estación de Recoletos permanecerá abierta, pero se cerrará el acceso por Paseo de Recoletos durante el concierto. Las líneas de EMT que circulan por la zona (1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150 y C03) sufrirán desvíos.

Los aparcamientos municipales de Recoletos, Colón, Villa de París y Serrano III verán limitado su acceso, y varias paradas de taxi y estaciones de BiciMAD quedarán inhabilitadas temporalmente.

La cabalgata de la Hispanidad en Gran Vía

Por la tarde, la atención se trasladará a la Gran Vía de la capital, donde se celebrará la Cabalgata de la Hispanidad 2025 entre las 18:00 y las 22:00. El desfile prevé reunir a unas 66.000 personas.

El dispositivo de tráfico en el centro será aún más amplio:

  • Desde las 7:00 del 5 de octubre hasta las 2:00 del día 6: cortes en la calle Reyes, Maestro Guerrero y lateral de Plaza de España.
  • Desde las 16:00 hasta las 21:30: cierres en San Leonardo, tramo de Princesa entre Ventura Rodríguez y Plaza de España y parte de la Cuesta de San Vicente.
  • Desde las 16:00 hasta las 22:00: cierre total de la Gran Vía.
  • Desde las 16:00 hasta las 23:00: cierre de Alcalá entre Cibeles y Gran Vía.
  • Desde las 16:00 hasta las 23:59: cortes en Reina, Marqués de Valdeiglesias, Víctor Hugo y Barquillo.

Se verán afectados estacionamientos en Maestro Guerrero, Juan Álvarez de Mendizábal, San Leonardo, Reina, Víctor Hugo, Infantas y Barquillo.

Varias estaciones de Metro permanecerán abiertas, pero con accesos cerrados: Callao, Gran Vía y Plaza de España. EMT desviará líneas que circulan por Gran Vía, Alcalá y Plaza de España, con especial incidencia entre las 16:00 y las 23:00. En Cercanías, las estaciones más cercanas serán Sol y Recoletos.

Los aparcamientos de Plaza del Rey, Pedro Zerolo, Plaza de España, Plaza del Carmen y Mostenses tendrán accesos restringidos, y algunas reservas de estacionamiento de autobuses turísticos en Virgen de los Peligros y Sevilla quedarán inhabilitadas.

