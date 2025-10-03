España

Un hombre de 58 años se enfrenta a una multa de hasta 100.000 euros por quemar lana de oveja sin autorización

La eliminación ilegal de residuos puede ser muy costosa en Baja Sajonia. En función del tipo y la cantidad de residuos, se pueden imponer multas de hasta 100.000 euros, como demuestra un caso reciente en Hoopte

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
En Baja Sajonia está prohibido
En Baja Sajonia está prohibido arrojar basura a la naturaleza o quemar residuos y se castiga severamente.

Un hombre de 58 años se arriesga a una multa de hasta 100.000 euros en Alemania tras quemar lana de oveja sin autorización. Las acciones del pastor alemán han violado la Ley Alemana de Gestión del Reciclaje (KrWG), según Agrarheute. Los bomberos tuvieron que extinguir un incendio sin control en el que no hubo heridos. La lana de oveja requiere temperaturas de 570 a 600 °C para quemarse. Quemarla se considera un vertido ilegal y puede conllevar multas cuantiosas.

Los hechos sucedieron el 27 de septiembre de 2025 por la tarde. En Baja Sajonia, Alemania, la policía y los bomberos tuvieron que acudir a un incendio que no se había controlado en Hoopte, en el distrito de Harburg.

Una vez controlado el fuego, se produjo una investigación en la que resultó que un pastor de 58 años había quemado lana de oveja, una acción ilegal, según la Ley Alemana de Gestión de Reciclaje. Ahora, el hombre se enfrenta a una multa de hasta 100.000 euros.

Esta práctica no es poco común, ya que en Baja Sajonia, la eliminación ilegal de residuos puede ser muy costosa. En función del tipo y la cantidad de residuos, se pueden imponer multas de hasta 100.000 euros, como demuestra este caso reciente.

¿Cómo reciclar la lana de oveja?

Este curioso caso ha hecho surgir dudas sobre dónde y cómo deshacerse adecuadamente de un producto natural en grandes cantidades.

Según la Ley Alemana de Gestión del Reciclaje (KrWG), este tipo de residuos solo pueden eliminarse en instalaciones autorizadas. Su quema, vertido ilegal en la naturaleza o incluso el llenado de contenedores de basura ajenos pueden acarrear graves sanciones.

Dicho vertedero era de grandes dimensiones y estaba ubicado entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra (Fuente: Guardia Civil).

Las personas que necesitan deshacerse de grandes cantidades de basura o residuos especiales tienen varias opciones legales:

  • Los centros de reciclaje aceptan muchos tipos de residuos, incluida lana de oveja, de forma gratuita o por una pequeña tarifa.
  • Las fechas de recolección de residuos voluminosos ofrecen una oportunidad fácil para recoger artículos más grandes.
  • Para los residuos de jardín se disponen de contenedores para residuos orgánicos o lugares de eliminación de residuos verdes.
  • Las empresas de eliminación especializadas se encargan del tratamiento profesional de materiales especiales como materiales de construcción o lana.

Las multas para residuos problemáticos

En Baja Sajonia está prohibido arrojar basura a la naturaleza o quemar residuos. Este delito se castiga severamente. Incluso cuando se trata de infracciones menores, como tirar un paquete de cigarrillos, pueden conllevar una multa de entre 10 y 50 €. Si se arrojan varios artículos, la multa puede ascender rápidamente a 1000 €. Por el vertido ilegal de residuos voluminosos, se imponen multas de hasta 2500 €.

Resulta especialmente caro cuando se trata de residuos problemáticos:

  • Neumáticos viejos: desde cinco piezas hasta 25.000 euros
  • Aceite usado: para cantidades mayores también hasta 25.000 euros
  • Vehículos: varios coches volcados pueden suponer multas de hasta 50.000 euros
  • Residuos verdes y vegetales: depositados en bosques o prados hasta 1.500 euros

Utilizar los servicios especiales para deshacerse de la basura problemática es la manera más eficiente para evitar multas y, al mismo tiempo, cuidar del medio ambiente y la naturaleza.

Temas Relacionados

MultasIncendiosLanaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados del Sorteo 4 Super

Madrid es del sector privado: la educación y la sanidad concertada absorben más del doble de fondos públicos que la media nacional

Más del 8,5% de los recursos públicos madrileños se destinan a centros concertados y empresas privadas

Madrid es del sector privado:

De Ginebra a París: atrapado el ladrón de relojes de un millón de euros

Después de meses de investigación la brigada detuvo al sospechoso en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle

De Ginebra a París: atrapado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Fernando Azor, psicólogo, opina sobre pesarse todos los días: “Te vas a desesperar”

El experto reflexiona sobre las consecuencias psicológicas de este hábito y ofrece soluciones alternativas para lograr resultados que perduran en el tiempo

Fernando Azor, psicólogo, opina sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE se desmarca de

El PSOE se desmarca de los 95.000 euros en efectivo sin declarar de Ábalos y niega que los sobres que le entregó el partido fuera “financiación ilegal”

‘Chistorras’, ‘soles’, ‘folios’ o ‘lechugas’: el lenguaje que el exasesor Koldo García y su pareja Patricia Uriz utilizaban para ocultar dinero en efectivo

El PSOE entregó a Ábalos y a Koldo pagos en efectivo en sobres del partido: “He mandado a un motorista a recoger el dinero”

La Armada presenta su nuevo submarino con la presencia de la ministra de Defensa: “El más ambicioso de la industria española”

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro y que recibía sobres del PSOE

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Falta de ahorro, precariedad laboral y precios disparados hacen que sólo 3 de cada 10 jóvenes puedan comprar una vivienda

‘Hoteles’ de abejas, las instalaciones que ayudan a proteger una especie imprescindible para el ecosistema

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro