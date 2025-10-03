Un hombre de 58 años se enfrenta a una multa de hasta 100.000 euros por quemar lana de oveja sin autorización

En Baja Sajonia está prohibido arrojar basura a la naturaleza o quemar residuos y se castiga severamente.

Un hombre de 58 años se arriesga a una multa de hasta 100.000 euros en Alemania tras quemar lana de oveja sin autorización. Las acciones del pastor alemán han violado la Ley Alemana de Gestión del Reciclaje (KrWG), según Agrarheute. Los bomberos tuvieron que extinguir un incendio sin control en el que no hubo heridos. La lana de oveja requiere temperaturas de 570 a 600 °C para quemarse. Quemarla se considera un vertido ilegal y puede conllevar multas cuantiosas.

Los hechos sucedieron el 27 de septiembre de 2025 por la tarde. En Baja Sajonia, Alemania, la policía y los bomberos tuvieron que acudir a un incendio que no se había controlado en Hoopte, en el distrito de Harburg.

Una vez controlado el fuego, se produjo una investigación en la que resultó que un pastor de 58 años había quemado lana de oveja, una acción ilegal, según la Ley Alemana de Gestión de Reciclaje. Ahora, el hombre se enfrenta a una multa de hasta 100.000 euros.

Esta práctica no es poco común, ya que en Baja Sajonia, la eliminación ilegal de residuos puede ser muy costosa. En función del tipo y la cantidad de residuos, se pueden imponer multas de hasta 100.000 euros, como demuestra este caso reciente.

¿Cómo reciclar la lana de oveja?

Este curioso caso ha hecho surgir dudas sobre dónde y cómo deshacerse adecuadamente de un producto natural en grandes cantidades.

Según la Ley Alemana de Gestión del Reciclaje (KrWG), este tipo de residuos solo pueden eliminarse en instalaciones autorizadas. Su quema, vertido ilegal en la naturaleza o incluso el llenado de contenedores de basura ajenos pueden acarrear graves sanciones.

Las personas que necesitan deshacerse de grandes cantidades de basura o residuos especiales tienen varias opciones legales:

Los centros de reciclaje aceptan muchos tipos de residuos, incluida lana de oveja, de forma gratuita o por una pequeña tarifa.

Las fechas de recolección de residuos voluminosos ofrecen una oportunidad fácil para recoger artículos más grandes.

Para los residuos de jardín se disponen de contenedores para residuos orgánicos o lugares de eliminación de residuos verdes.

Las empresas de eliminación especializadas se encargan del tratamiento profesional de materiales especiales como materiales de construcción o lana.

Las multas para residuos problemáticos

En Baja Sajonia está prohibido arrojar basura a la naturaleza o quemar residuos. Este delito se castiga severamente. Incluso cuando se trata de infracciones menores, como tirar un paquete de cigarrillos, pueden conllevar una multa de entre 10 y 50 €. Si se arrojan varios artículos, la multa puede ascender rápidamente a 1000 €. Por el vertido ilegal de residuos voluminosos, se imponen multas de hasta 2500 €.

Resulta especialmente caro cuando se trata de residuos problemáticos:

Neumáticos viejos : desde cinco piezas hasta 25.000 euros

Aceite usado : para cantidades mayores también hasta 25.000 euros

Vehículos : varios coches volcados pueden suponer multas de hasta 50.000 euros

Residuos verdes y vegetales: depositados en bosques o prados hasta : depositados en bosques o prados hasta 1.500 euros

Utilizar los servicios especiales para deshacerse de la basura problemática es la manera más eficiente para evitar multas y, al mismo tiempo, cuidar del medio ambiente y la naturaleza.