La Policía de Mánchester prohíbe el teletrabajo a sus agentes por dejar objetos sobre el teclado para aparentar actividad laboral

El uso de técnicas para simular actividad laboral ha llevado a la Policía del Gran Manchester a suspender a 26 empleados y a retirar temporalmente el teletrabajo para todo su personal, tras detectar un patrón de “comportamiento anormal de pulsaciones de teclas” en los dispositivos oficiales.

La investigación ha revelado que algunos agentes, personal administrativo y contratistas empleaban el método conocido como “key jamming”, que consiste en dejar objetos sobre el teclado para aparentar una actividad continua durante la jornada laboral.

Terry Woods, subdirector de policía de la Policía del Gran Manchester, ha explicado en un comunicado que la operación se ha desarrollado durante varios meses y que las acciones tomadas recientemente buscan profundizar en la investigación de estos comportamientos. Woods detalló que el patrón detectado corresponde a pulsaciones repetidas de teclas, lo que hizo indicar que se había dejado un objeto presionando una tecla de manera continua.

El subdirector subrayó la responsabilidad de la organización en el uso eficiente de los fondos públicos, afirmando que “nuestras comunidades merecen que se les dé una buena relación calidad-precio y, cuando se demuestre un comportamiento deliberado, pueden estar seguros de que tomaremos medidas decisivas al respecto”. El objetivo de la investigación se enmarca en un programa más amplio orientado a erradicar el bajo rendimiento y a mejorar la eficiencia y la eficacia en toda la fuerza policial.

“Como organización que busca servir al público de Greater Manchester de la mejor manera posible, debemos asegurar el uso responsable y efectivo de cada libra pagada por los contribuyentes de Gran Machester, que constituye la base de nuestro presupuesto”, ha señalado. Además, la fuerza policial anunció que los superiores jerárquicos de los empleados investigados también serán sometidos a un mayor escrutinio en materia de liderazgo.

Más de 16.000 pulsaciones de la letra “i” en 90 minutos

El caso de la Policía del Gran Manchester se suma a otros incidentes similares en el Reino Unido. Recientemente, el detective Niall Thubron, de 33 años, fue inhabilitado para ejercer funciones policiales tras utilizar el “key jamming” para engañar a sus superiores en la policía de Durham, haciéndoles creer que trabajaba en casos complejos.

En una ocasión, su ordenador portátil registró más de 16.000 pulsaciones de la letra “i” en 90 minutos. La investigación determinó que el exagente acumuló más de 45 horas de trabajo ficticio durante 12 días entre el 3 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025, periodo en el que supuestamente debía ocuparse de delitos relacionados con el crimen organizado.

Las sospechas sobre el comportamiento de Niall Thubron surgieron cuando un software de monitoreo detectó actividad inusual en su equipo. Una posterior investigación anticorrupción concluyó que, durante extensos periodos, “la única actividad era pulsar una sola tecla”.

El panel disciplinario que evaluó el caso de Thubron lo declaró culpable de falta grave y determinó que habría sido despedido si no hubiera presentado su renuncia en mayo de este año. Además, fue incluido en la lista de inhabilitados del Colegio de Policía y no asistió a la audiencia por mala conducta.