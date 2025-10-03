España

La Policía de Mánchester prohíbe el teletrabajo a sus agentes por dejar objetos sobre el teclado para aparentar actividad laboral

La operación para detectar este fraude se ha desarrollado durante varios meses. Se han suspendido a 26 empleados, entre ellos algunos agentes, personal administrativo y contratistas

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo de agentes
Imagen de archivo de agentes de policía británicos. (REUTERS/Mina Kim)

El uso de técnicas para simular actividad laboral ha llevado a la Policía del Gran Manchester a suspender a 26 empleados y a retirar temporalmente el teletrabajo para todo su personal, tras detectar un patrón de “comportamiento anormal de pulsaciones de teclas” en los dispositivos oficiales.

La investigación ha revelado que algunos agentes, personal administrativo y contratistas empleaban el método conocido como “key jamming”, que consiste en dejar objetos sobre el teclado para aparentar una actividad continua durante la jornada laboral.

Terry Woods, subdirector de policía de la Policía del Gran Manchester, ha explicado en un comunicado que la operación se ha desarrollado durante varios meses y que las acciones tomadas recientemente buscan profundizar en la investigación de estos comportamientos. Woods detalló que el patrón detectado corresponde a pulsaciones repetidas de teclas, lo que hizo indicar que se había dejado un objeto presionando una tecla de manera continua.

El subdirector subrayó la responsabilidad de la organización en el uso eficiente de los fondos públicos, afirmando que “nuestras comunidades merecen que se les dé una buena relación calidad-precio y, cuando se demuestre un comportamiento deliberado, pueden estar seguros de que tomaremos medidas decisivas al respecto”. El objetivo de la investigación se enmarca en un programa más amplio orientado a erradicar el bajo rendimiento y a mejorar la eficiencia y la eficacia en toda la fuerza policial.

“Como organización que busca servir al público de Greater Manchester de la mejor manera posible, debemos asegurar el uso responsable y efectivo de cada libra pagada por los contribuyentes de Gran Machester, que constituye la base de nuestro presupuesto”, ha señalado. Además, la fuerza policial anunció que los superiores jerárquicos de los empleados investigados también serán sometidos a un mayor escrutinio en materia de liderazgo.

Más de 16.000 pulsaciones de la letra “i” en 90 minutos

El caso de la Policía del Gran Manchester se suma a otros incidentes similares en el Reino Unido. Recientemente, el detective Niall Thubron, de 33 años, fue inhabilitado para ejercer funciones policiales tras utilizar el “key jamming” para engañar a sus superiores en la policía de Durham, haciéndoles creer que trabajaba en casos complejos.

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

En una ocasión, su ordenador portátil registró más de 16.000 pulsaciones de la letra “i” en 90 minutos. La investigación determinó que el exagente acumuló más de 45 horas de trabajo ficticio durante 12 días entre el 3 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025, periodo en el que supuestamente debía ocuparse de delitos relacionados con el crimen organizado.

Las sospechas sobre el comportamiento de Niall Thubron surgieron cuando un software de monitoreo detectó actividad inusual en su equipo. Una posterior investigación anticorrupción concluyó que, durante extensos periodos, “la única actividad era pulsar una sola tecla”.

El panel disciplinario que evaluó el caso de Thubron lo declaró culpable de falta grave y determinó que habría sido despedido si no hubiera presentado su renuncia en mayo de este año. Además, fue incluido en la lista de inhabilitados del Colegio de Policía y no asistió a la audiencia por mala conducta.

Temas Relacionados

PolicíaManchesterfraudeReino UnidoEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juanma Lorente, abogado: “Si estás de baja en tu trabajo, lo normal es que te esté siguiendo un detective privado”

El recurso a la investigación privada se consolida como herramienta legal para combatir fraudes, bajo requisitos estrictos y respetando los derechos del trabajador

Juanma Lorente, abogado: “Si estás

Una veterinaria explica la forma de la que nunca deberías coger a tu perro: “Podrías dislocarle una articulación”

La doctora Gabriela Marreno advierte de los peligros de levantar a un perro de forma inadecuada

Una veterinaria explica la forma

Los errores que cometes al limpiar, según una experta: “El suelo quedará sin brillo y pegajoso”

La elección de los productos y la cantidad que se utiliza son decisiones importantes a la hora de fregar el hogar

Los errores que cometes al

El caso de “Nanny Nicoco”: de “niñero VIP” a depredador sexual y ahora detenido en Suiza por el abuso de 40 niños

Nicolas era el niñero favorito de muchas casas, hasta que un “juego” le destapó, llegando a encontrarse miles de imágenes y vídeos de pornografía infantil

El caso de “Nanny Nicoco”:

Eduardo Noriega y Blanca Suárez sorprenden a Broncano en ‘La Revuelta’ con sus originales regalos: “Es algo de muchísimo valor”

Los actores han acudido al programa de La 1 para presentar su nueva película, ‘Parecido a un asesinato’, que llega a los cines este viernes 3 de octubre

Eduardo Noriega y Blanca Suárez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los diez coches que “han

Los diez coches que “han muerto” en 2025, según un experto: “Han desaparecido sin hacer ruido”

¿Qué ha pasado con el estatuto del becario? 28 meses después de llegar a un acuerdo con los sindicatos no se ha aprobado: “Cuando haya hueco”

San Fernando de Henares se quiere ‘comer’ un trozo de Madrid capital: un nuevo barrio de 700 viviendas cuyo suelo está ahora en manos de solo 14 propietarios

El viaje de Julio Llamazares tras los pasos de su padre en la Guerra Civil: “La gente que la vivió llegó tan herida que no les gustaba hablar”

La Flotilla no ha conseguido llegar a Gaza, pero tampoco ha fracasado: la intercepción de los activistas desata protestas multitudinarias en todo el mundo

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 3 de octubre

Los extranjeros son los grandes propietarios de la Bolsa española mientras la participación de las familias cae a mínimos

Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

La DANA de Valencia costó un 0,65% del PIB y si hubiera sido en Barcelona sería devastadora para el empleo: los desastres naturales ya lastran la economía

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 octubre

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”