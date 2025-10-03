España

Kate Middleton revela la profesión a la que quiere dedicarse el príncipe Louis: “Lleva mucho trabajo duro”

En su visita a la base de la Real Fuerza Aérea en Lincolnshire, la princesa de Gales hizo referencia a las aspiraciones de futuro del menor de sus tres hijos

Kate Middleton ha revelado la profesión a la que su hijo menor, el príncipe Louis, quiere dedicarse cuando sea mayor. Durante su reciente visita a la base aérea RAF Coningsby en Lincolnshire, la princesa de Gales ha aprovechado para compartir con el personal la aspiración laboral del pequeño de siete años.

La esposa del príncipe Guillermo, que con esta visita ha debutado en su papel de Comodoro Honorario Real, se integró en las actividades cotidianas de los pilotos y técnicos. La jornada incluyó una sesión en el simulador de vuelo del caza Typhoon, donde la princesa realizó una maniobra de “loop-the-loop” y mostró interés por los sistemas de defensa del Reino Unido.

El personal militar elogió la destreza de la princesa en el simulador. El capitán O’Grady destacó: “Parece tener un talento natural para pilotar, así que quizá debamos pensar en que obtenga la cualificación y vuele un Typhoon, si está dispuesta”.

A su llegada en helicóptero, recibió una sesión informativa privada a cargo del capitán del grupo Paul O’Grady y la suboficial Nikki Nolan, quienes le explicaron el papel de la base en operaciones internacionales como la Operación Shader en Medio Oriente y la Operación Eastern Sentry, destinada a reforzar la presencia de la OTAN en Europa del Este ante las tensiones con Rusia.

La profesión soñada del príncipe Louis

La revelación sobre el príncipe Louis surgió cuando la princesa inspeccionaba la cabina de un Typhoon junto al teniente coronel Luke ‘Wilko’ Wilkinson. En ese momento, Kate Middleton confesó que su hijo de siete años “quiere ser piloto de combate”, aunque añadió: “Voy a decirles [a sus hijos] que se necesitan ocho años y mucho trabajo duro”. La princesa también bromeó sobre la reacción de sus hijos al enterarse de su visita a la base, señalando: “Estarán muy molestos de que haya visto un Typhoon sin ellos”.

Más tarde, un miembro del equipo de la base entregó a la princesa tres modelos a escala del Typhoon para sus hijos: “Alguien nos dijo que sus hijos estaban muy emocionados de que usted viera un avión”, le dijo a la nuera del rey Carlos III, quien agradeció el gesto y confirmó la ilusión de los pequeños por la experiencia que su madre iba a vivir.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

La base RAF Coningsby, pieza clave en la defensa aérea del Reino Unido, mantiene un papel activo en operaciones internacionales y en el fortalecimiento de la seguridad de la OTAN. La visita de Kate Middleton, además de acercar a la familia real británica a la vida militar, dejó entrever la admiración y el entusiasmo de las nuevas generaciones por la aviación, como lo demuestra el sueño del príncipe Louis.

La visita de la futura reina a la base de la Real Fuerza Aérea ha sido la primera desde que se convirtió, tras el nombramiento del monarca, en Comodoro Aéreo Honorario Real de la Real Fuerza Aérea de Coningsby en agosto de 2023.

