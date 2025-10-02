España

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en España

Estas son las canciones en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público español

Por Infobae Noticias

Fundada en el 2006, Spotify
Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Lo favorito de los escuchas

1. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)», interpretado por Kidd Voodoo, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 433.442 reproducciones.

2. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 363.026 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Tras acumular 352.408 reproducciones, «YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se mantiene en tercer lugar.

4. La Plena

W Sound

Tras haberse reproducido 323.347 veces, «La Plena» de W Sound se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

La melodía de Young Cister va en descenso: ya llega a la quinta posición. Sus 320.652 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. AURORA (w De La Rose)

Mora

«AURORA (w De La Rose)» de Mora se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 318.088 reproducciones, motivo por el cual continúa en la sexta posición.

7. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 301.308 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. DROGA (w C. Tangana)

Mora

Tras acumular 281.004 reproducciones, «DROGA (w C. Tangana)» de Mora se mantiene en octavo lugar.

9. Ruina (w Fernandezz, Yung Beef, Quevedo)

Xiyo

«Ruina (w Fernandezz, Yung Beef, Quevedo)» de Xiyo sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 277.845 reproducciones.

10. malibU

rusowsky

«malibU» de rusowsky se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 275.119 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchados en España durante el último año

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.

