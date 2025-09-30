España

Un grupo de científicos logra convertir células de la piel en óvulos funcionales

El avance, publicado en la revista científica Nature Communications, plantea nuevas posibilidades en reproducción asistida, aunque aún presenta anomalías cromosómicas y dilemas éticos

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Ovocito con transferencia del núcleo
Ovocito con transferencia del núcleo de una célula de la piel antes de la fecundación (Laboratorio Mitalipov)

Un equipo internacional de investigadores de Estados Unidos, China y Corea del Sur ha conseguido transformar células somáticas humanas en óvulos funcionales, un logro que hasta ahora parecía biológicamente imposible. El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, se presenta como una “prueba de concepto” que, de confirmarse y perfeccionarse en el futuro, podría cambiar el abordaje de la infertilidad y abrir nuevas posibilidades en el campo de la reproducción asistida.

La diferencia entre células somáticas —que constituyen la práctica totalidad del organismo humano y contienen 46 cromosomas— y gametos —óvulos y espermatozoides, que poseen solo 23— ha sido siempre el obstáculo fundamental para generar células reproductivas a partir de tejidos comunes, como la piel. Sin esa reducción cromosómica, cualquier intento resultaba inviable.

El nuevo estudio demuestra que es posible inducir un proceso experimental de división celular, denominado “mitomeiosis”, que permite que una célula con 46 cromosomas se convierta en un óvulo con 23, listo para ser fecundado.

La técnica de la “mitomeiosis”: un paso hacia la fecundación in vitro alternativa

Los investigadores utilizaron un procedimiento basado en la Transferencia Nuclear de Células Somáticas (SCNT), la misma técnica empleada en 1996 para clonar a la oveja Dolly. Extrajeron el núcleo de una célula cutánea, que contiene los 46 cromosomas del paciente, y lo introdujeron en un óvulo donado previamente enucleado.

Para evitar que la nueva célula duplicara su material genético y se volviera inviable, desarrollaron un protocolo experimental que imita los pasos de la meiosis natural. Con esta estrategia se generaron 82 ovocitos funcionales, de los cuales un 9% consiguió desarrollarse hasta la fase de blastocisto, equivalente al sexto día tras la fecundación, momento en el que en un tratamiento convencional de fecundación in vitro se procedería a la transferencia al útero.

Aunque la proporción es baja y la mayoría de embriones mostró anomalías cromosómicas, el hecho de que algunos alcanzaran esa etapa constituye la primera evidencia de que la técnica puede funcionar en humanos.

Una científica con un microscopio
Una científica con un microscopio (Pexels)

Nuevas posibilidades para la reproducción asistida

Según los últimos datos disponibles, en España más del 12% de los nacimientos son fruto de técnicas de reproducción asistida, un recurso que se convierte en la única opción para muchas mujeres a partir de los 35 años, cuando la calidad y la cantidad de óvulos desciende de manera notable. En casos donde los tratamientos para estimular los ovarios fallan, el recurso a óvulos donados es la única alternativa, lo que implica renunciar a la carga genética propia.

El trabajo liderado por Shoukhrat Mitalipov, de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, plantea que esta limitación podría superarse en el futuro. Si los resultados pudieran trasladarse con éxito a la práctica clínica, permitirían a pacientes sin óvulos, a personas que han perdido su reserva ovárica tras un tratamiento oncológico o incluso a parejas homosexuales concebir descendencia genéticamente vinculada a ambos progenitores.

Se trata, en todo caso, de un horizonte lejano. Los propios autores subrayan que el estudio no es más que una demostración preliminar y que todavía queda un largo recorrido para garantizar la seguridad y la eficacia de la técnica.

Opiniones de la comunidad científica internacional

En declaraciones recogidas por el portal especializado Science Media Centre, Ying Cheong, profesor de medicina reproductiva en la Universidad de Southampton, ha subrayado que “en el futuro, este tipo de investigaciones podría transformar la forma en que entendemos la infertilidad”. No obstante, advierte de que de momento se trata de “un éxito limitado en el laboratorio y aún muy lejos de la realidad clínica”.

La técnica desarrollada en el Hospital del Mar de Barcelona da la opción de ser madres a las mujeres con tumores en la zona pélvica (Hospital del Mar)

Por su parte, Richard Anderson, profesor de la Universidad de Edimburgo, destaca el potencial del hallazgo, especialmente para mujeres que han perdido su reserva ovárica. “La posibilidad de generar nuevos óvulos sería un avance enorme. Este estudio muestra que es posible crear células con el número correcto de cromosomas. Aunque aún queda mucho por avanzar, se trata de un paso esperanzador”, señala en el mismo medio.

También desde Science Media Centre, el investigador Roger Sturmey, de la Universidad de Hull, ha recalcado la necesidad de abordar el debate ético en paralelo al desarrollo científico. A su juicio, “estos avances refuerzan la importancia de un marco regulador sólido para garantizar la confianza pública hacia este tipo de técnicas innovadoras”.

Temas Relacionados

FertilidadFertilidad AsistidaCienciaCélulasInvestigadoresInvestigaciónCiencia EspañaInfertilidadEspaña-SaludEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las 10 películas de Netflix España que no te puedes perder hoy

En la batalla por el dominio del streaming, la plataforma ha demostrado ser un fuerte competidor gracias a su amplia base de suscriptores y una estrategia diversificada que incluye contenido original

Las 10 películas de Netflix

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Todos los días cambian las tarifas del servicio de energía eléctrica, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas

Precio de la luz por

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Para inscribirse se requiere estar dado de alta en la Seguridad Social, cotizar por formación y cumplir con los requisitos específicos de la oferta, como nivel de estudios o experiencia previa

Los cursos del SEPE gratis

Sara Marin, doctora, sobre ducharse todos los días: “Te estás cargando tu barrera cutánea”

Estos son los errores más comunes que hacen que tu piel empeore cada día

Sara Marin, doctora, sobre ducharse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la mejor ITV

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Empresas españolas, las más generosas en dividendos: aumentan un 12,7% la retribución a sus accionistas, el doble que en Europa

La falta de viviendas en venta tensiona el mercado: la oferta solo supera en un 9% los mínimos de 2014

DEPORTES

Jugó contra la selección española

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)